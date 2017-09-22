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Все про:Греф (20) Европа (1094) Сбербанк России (122)

 Сбербанк России выйдет из ряда стран присутствия в Европе, - Греф

сбербанк

Сбербанк России также будет оптимизировать работу своего центрального европейского офиса.

Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы сейчас тоже оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить", - сказал Г.Греф.

Он уточнил, что Сбербанк также будет оптимизировать работу своего центрального европейского офиса. "В общем-то, под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело", - пояснил топ-менеджер. По его словам, банк испытывает сильное давление европейского регулятора. "Хоть мы и небольшой банк в Европе, нас отнесли к системно значимым банкам, под прямой контроль и надзор Европейского центрального банка - это, конечно, очень серьезно осложнило жизнь для маленького банка", - сказал Г.Греф. Он также сообщил, что европейскому подразделению Сбербанка приходится нести все издержки, связанные с надзором за ним как за системно значимой организацией.

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"Все, что касается периферии и стран присутствия в СНГ, думаю, что там будет бизнес очень хорошо развиваться. Мы присутствуем в виде филиала в Индии и виде нашего представительства в Китае", - сообщил глава Сбербанка.

Финансист отметил, что в Индии Сбербанк поддерживает операции, которые интересны клиентам, но "серьезно развивать бизнес" банк пока не планирует из-за коммерческой нецелесообразности.

"В Китае сложная позиция регуляторов в части допуска на рынок финансовых услуг иностранных организаций. И там декларируется либерализация, но пока мы ее не ощущаем, и пока режим не будет существенно либерализован, у нас планов по какому-то серьезному входу в Китай не будет", - сказал Г.Греф.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сбербанк не планирует выход в Крым из-за "широкого спектра санкций", - Греф

Он также напомнил, что Сбербанк уже договорился о продаже своего небольшого украинского ВиЭс банка, идут также переговоры о продаже украинского Сбербанка.

В Европе Сбербанк представлен в виде Sberbank Europe - банковской группы со штаб-квартирой в Вене (Австрия). 100% акций группы принадлежит Сбербанку. Sberbank Europe присутствует в ряде стран Центральной и Восточной Европы. Летом 2017 года Сбербанк продал свою "дочку" в Словакии.

В мае Г.Греф заявил, что Сбербанк России принял окончательное решение о переводе европейского бизнеса не единую лицензию со штаб-квартирой в Вене.
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просто заспамил козломордого.. .. не по теме накалякал..
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Тобто росіян на нього не пустять? Все лайно в світі від них .
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Це, типо, "зрада"? Один власник продав іншому майно. Новий власник тепер вже СВОЄ майно переправляє, куди йому потрібно. А для держави, як і для її громадян цей лайнер цінності ніякої не являв. Це не військове судно. До того ж, це - пізній совок НДРівської побудови. А державі все-таки замість круїзних лайнерів більше потрібні військові кораблі. Тож це, напевне, не "зрада", а проста комерція.
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Скрор, очень скоро вся Україна замерзне, помре з голоду, отримає дефолт, а тим часом в північній Нігерії голодні крадуть с кнессету хамон .
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Будет теперь в крымских речках плавать!
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Цензор, там это, американский VFA 31 сбил савецкий православный ватолёт СУ 22 в Сирии.
Видео уже гуляет по интернету. Можете выложить.
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Если мона ссылку, а то цензор иногда не оперативен!
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Мииииир вашему небу, голосила кацапська самка біжучи закривати кредит .
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Пилоты эскадрильи USA выложили видео в сеть, потом удалили, но его успели скопировать.
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І мордва мовчить, сикотно на американців гавкати .
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Официально вроде ещё не комментировали, но вата на Рамблере уже кукарекает.
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Катя Рожкова совместно с ВТБ проведут ребрендинг.
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Только сбербанк России сам добровольно не выходит из ряда стран, его просто из ряда стран пинками выгоняют. В цивилизованном мире никто не хочет иметь дела с кацапами.
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Коли Сбербанк вийде зі усіх країн світу тоді можна буде заходити на Крим не боячись потрапити під санкції.
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За поребрик, козломордые. В цивилизованном обществе вам делать нечего!
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Ватні оптимізатори, получити мокрою ганчіркою по мордасам це тепер оптимізація.
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просто кацапи знають, що за втручання педерації у вибори США їх відключать від swift, і побистрячку виводять бабло
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСбербанк России выйдет из ряда стран присутствия в Европе, - Греф
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