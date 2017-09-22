 Сбербанк России выйдет из ряда стран присутствия в Европе, - Греф

Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы сейчас тоже оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить", - сказал Г.Греф.
Он уточнил, что Сбербанк также будет оптимизировать работу своего центрального европейского офиса. "В общем-то, под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело", - пояснил топ-менеджер. По его словам, банк испытывает сильное давление европейского регулятора. "Хоть мы и небольшой банк в Европе, нас отнесли к системно значимым банкам, под прямой контроль и надзор Европейского центрального банка - это, конечно, очень серьезно осложнило жизнь для маленького банка", - сказал Г.Греф. Он также сообщил, что европейскому подразделению Сбербанка приходится нести все издержки, связанные с надзором за ним как за системно значимой организацией.
"Все, что касается периферии и стран присутствия в СНГ, думаю, что там будет бизнес очень хорошо развиваться. Мы присутствуем в виде филиала в Индии и виде нашего представительства в Китае", - сообщил глава Сбербанка.
Финансист отметил, что в Индии Сбербанк поддерживает операции, которые интересны клиентам, но "серьезно развивать бизнес" банк пока не планирует из-за коммерческой нецелесообразности.
"В Китае сложная позиция регуляторов в части допуска на рынок финансовых услуг иностранных организаций. И там декларируется либерализация, но пока мы ее не ощущаем, и пока режим не будет существенно либерализован, у нас планов по какому-то серьезному входу в Китай не будет", - сказал Г.Греф.
Он также напомнил, что Сбербанк уже договорился о продаже своего небольшого украинского ВиЭс банка, идут также переговоры о продаже украинского Сбербанка.
В Европе Сбербанк представлен в виде Sberbank Europe - банковской группы со штаб-квартирой в Вене (Австрия). 100% акций группы принадлежит Сбербанку. Sberbank Europe присутствует в ряде стран Центральной и Восточной Европы. Летом 2017 года Сбербанк продал свою "дочку" в Словакии.
В мае Г.Греф заявил, что Сбербанк России принял окончательное решение о переводе европейского бизнеса не единую лицензию со штаб-квартирой в Вене.
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замерзне, помре з голоду, отримає дефолт,а тим часом в північній Нігерії голодні крадуть с кнессету хамон .
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Видео уже гуляет по интернету. Можете выложить.
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