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Все про:Газ (8823) Польша (4105) Россия (72374) Ващиковский (123)

 Польша не желает продлевать газовый контракт с Россией после 2022 года, - Ващиковский

газ газпром евросоюз

После 2022 года Польша хочет стать полностью независимой от российского природного газа.

Такое заявление сделал в завершение своего визита в США министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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По его словам, Варшава может не продлить контракт с Россией, подписанный бывшим министром экономики Вальдемаром Павляком в 2010 году:

"Мы стремимся к тому, чтобы к 2022 году иметь возможность импортировать газ из других, политически безопасных источников, которые позволят нам избежать политически мотивированных действий России, имевших место, например, в отношении Украины или Беларуси. Ожидается, что будет расширен терминал сжиженного газа в Свиноуйсьце, а также будет продвигаться проект Baltic Pipe".

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По мнению главы МИД Польши, польское правительство в состоянии соблюсти все сроки, связанные с отказом Польши от российских газовых поставок.
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Речь идет о снятии политических рисков. Газ, купленный в Германии не несет скрытой политической цены, т.е. не может быть инструментом давления в силу емкости рынка, количества независимых конкурирующих трейдеров и регулятивных органов. За снятие таких рисков можно и доплатить, но не факт что придется в силу рыночных механизмов.

Где именно был добыт газ, закачанный трейдерами в хранилище - в мордоре, Катаре, Норвегии, Австралии или Штатах - это вопрос никого не волнует.
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Для рашки в аспекті імперських інтересів держави (а не лише кремлівського паразитизму на газ-експортно-транспортній монопольці) поставки в Європу важливі для підтримки "газової голки" - страховки від ембарго на імпорт нафти. В Ірана такого потужного інструменту не було.
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на перегной кацапов-фашистов со срасеи изгойки!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша не желает продлевать газовый контракт с Россией после 2022 года, - Ващиковский
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