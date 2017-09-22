 Польша не желает продлевать газовый контракт с Россией после 2022 года, - Ващиковский

Такое заявление сделал в завершение своего визита в США министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
По его словам, Варшава может не продлить контракт с Россией, подписанный бывшим министром экономики Вальдемаром Павляком в 2010 году:
"Мы стремимся к тому, чтобы к 2022 году иметь возможность импортировать газ из других, политически безопасных источников, которые позволят нам избежать политически мотивированных действий России, имевших место, например, в отношении Украины или Беларуси. Ожидается, что будет расширен терминал сжиженного газа в Свиноуйсьце, а также будет продвигаться проект Baltic Pipe".
По мнению главы МИД Польши, польское правительство в состоянии соблюсти все сроки, связанные с отказом Польши от российских газовых поставок.
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Где именно был добыт газ, закачанный трейдерами в хранилище - в мордоре, Катаре, Норвегии, Австралии или Штатах - это вопрос никого не волнует.
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