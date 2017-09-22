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 Глава НСЖУ о приговоре Семене: "Единственный позитив – это условное лишение свободы"

семена

Томиленко поделился мнением о приговоре журналисту.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии Крым.Реалии высказал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Этот приговор в журналистском сообществе мы воспринимаем с возмущением. Это очевидно, что судилище и преследования именно за свободу выражения и свободу слова нашего коллеги. Определенным "позитивом"является то, что приговор является все же условным. Нашего коллегу вообще могли арестовать. Российские власти преследует независимых журналистов. К сожалению, суд принял сторону власти", - сказал Томиленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму журналиста Семену приговорили к двум с половиной годам условно

По его словам, журналистское сообщество будет дальше поддерживать Семену и добиваться его переезда на материковую Украину.

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя в пятницу, 22 сентября, огласил приговор крымскому журналисту, Николаю Семене.

Журналисту назначено наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью три года.
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Форумчане, а вы заметили, что на россосии за счёт сокращения, или "перераспределения" ( как говорили димон, лаврун, письков и иные деятели) средств,выделяемых на бамбасские рЫцпублики увеличилось финансирование Ольгино?

От реально забыл уже, когда видел всех этих полюсов, пираний, конкисторов и иную запоребриковую фуету. А сегодня у них прямбенефис какой-то.
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оппозиция в педерации утверждает что в ин-тролли ФСБ набирает даже полоумных старух . Реальных интеллектуалов мало, а херню всякую писать и и школота с пенсами могет
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