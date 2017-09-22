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Все про:железная дорога (1078) Ляпина (295) тарифы (1506) транспорт (1250) Укрзализныця (1229)

 Повышение тарифов "Укрзализныци" должно учитывать текущие финансовые показатели железной дороги, - глава Госрегуляторслужбы

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По мнению Ксении Ляпиной, тарифы должны учитывать все показатели.

Об этом заявила глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина на расширенном заседании посвященном выяснению реальной ситуации на рынке грузовых железнодорожных перевозок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минпром.

По ее данным прибыль железнодорожного монополиста от грузовых перевозок по итогам января-августа составила 9 млрд грн, а убытки от пассажирских перевозок - 4 млрд грн.

"То есть еще осталось 5 млрд грн. на развитие даже при нынешнем уровне тарифов. Это надо обязательно учитывать, когда мы сейчас обсуждаем предложения о повышении тарифов УЗ на грузоперевозки на 22.5%", - сказала она.

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По словам Ляпиной, в настоящее время есть две противоположные позиции: железнодорожники настаивают на повышении тарифов с 1 октября, представители бизнеса предлагают перенести повышение на следующий год.

"Очевидно, что у вас здесь должен быть переговорный процесс с бизнесом насколько они готовы, насколько они смогут потянуть. Мы вам не будем указывать, вы сами можете и должны об этом договориться", - сказала она.
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Тариф має бути збільшений в 3-4 рази, до рівня 2012-2013 року в доларах.
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Давно вже цієї Ляпіної чути не було, але лайно як відомо завжди спливає.
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Я теж, коли її прізвище прочитав, відразу згадав, як вона Ющеру діферамби співала.
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Какие еще убытки от пассажирских перевозок?, это саботаж с целью еще поднять тарифы и раздерибанить!
В Киеве почти все (статистическое заключение на основе выборки по 5-ти станциям) турникеты городской электрички или не работают или заклеены талончикоприемники (принтера) - это системное явление. Людей подталкивают не платить! (а проломится через промежуток для выхода). Очень интереско какой такой подрядчик это говно (турникеты) поставил, за какие деньги, и сколько в месяц стоит обслуживание такого глючного турникета (и почему их не обслуживают вовремя!!!).
Не думаю что в других видах пассажирских перевозок дела обстоят лучше (удорожать услуги или процессы наши ворюжки-чиновники научились давно).
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Немецкая электричка ? А картинка зачётная . +100 аффтору !
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПовышение тарифов "Укрзализныци" должно учитывать текущие финансовые показатели железной дороги, - глава Госрегуляторслужбы
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