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 Спецкомиссию по расследованию пожара в лагере "Виктория" создали в Одесской ОГА

пожар

В Одесской облгосадминистрации создали специальную комиссию, которая займется расследованием трагедии в детском лагере "Виктория".

Об этом в ходе заседания сессии областного совета сообщил председатель ОГА Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

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По его словам, из случившейся трагедии нужно сделать выводы, а для этого расследование должно стать максимально прозрачным и быстрым. "Ответить должны абсолютно все, кто причастен к трагедии, без исключения - от момента проектирования до эксплуатации здания", - заявил губернатор.

В связи с этим Максим Степанов заявил о создании спецкомиссии во главе со своим первым заместителем Александром Терещуком. В нее войдут как депутаты, так и правоохранители, эксперты и представители ГСЧС.

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Кроме того, губернатор потребовал от подчиненных до 25 сентября доложить о результатах проверок всех учреждений области на предмет пожарной безопасности.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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