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Все про:КНДР (357) ООН (2278) США (13464) Ким Чен Ын (67) Трамп (1393)

 "Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!", - Ким Чен Ын ответил Трампу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в обращении по государственному телевидению, что речь президента США Дональда Трампа в Генеральной Ассамблее ООН ранее на этой неделе представляла собой "шизофренический припадок".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-Би-Си, государственное агентство Северной Кореи ЦТАК распространило текст выступления Ким Чен Ына. В нем северокорейский вождь обещает вынудить "высшего вершителя США непременно расплатиться за свои неразумные высказывания".

Во вторник Дональд Трамп сказал, что США готовы "полностью уничтожить" Северную Корею, если та будет угрожать безопасности Америки или ее союзников.

Ким Чен Ын воспринял эту угрозу серьезно. В своей ответной речи он сказал, что Трамп "сорвал со своего языка неслыханный доселе грубейший сумасшедший вздор, чего не было у какого-нибудь предшественника, американского президента, увы, о "полном разрушении" нашего государства" (здесь и далее перевод и орфография оригинала ЦТАК).

"Перепуганная собака, как правило, громче лает", - добавил северокорейский лидер.

"Поскольку Трамп перед лицом мира пошел на отрицание и оскорбление самого существования меня, нашего государства и небывалым в истории жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения нашей Республики, мы, со своей стороны, серьезно учтем адекватные, небывалые в истории высшие ответные сверхжесткие меры", - заявил Ким Чен Ын.

"Старикашке, не умеющему понимать смысл слов и повторяющему только одни свои словечки, показать дело действиями, - вот что наилучший вариант", - говорится в официальном тексте выступления Ким Чен Ына.

"Шизофренический припадок президента США лишает даже нормального человека здравого разума и сдержанности", - продолжил он.

"Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!" - закончил свою речь Ким.

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о дополнительных санкциях против КНДР.

Новые меры, по словам Трампа, призваны лишить северокорейский режим "источников доходов, которые финансируют разработку самых смертоносных видов оружия, известных человечеству".

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Как сказал Трамп в преддверии встречи с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии, он подписал указ, наделяющий американское министерство финансов полномочиями, чтобы наказывать компании, работающие с северокорейскими банками или фирмами.

Также Трамп отметил, что центральный банк Китая дал указание китайским банкам строго соблюдать условия санкций в отношении КНДР.

Ранее об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на четыре анонимных источника, однако официально китайские власти никаких заявлений в этой связи не делали.

Менее двух недель назад Совет Безопасности ООН одобрил очередной пакет санкций в отношении КНДР в ответ на шестое подряд ядерное испытание Пхеньяна.
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пока что Трамп похож на понтача, которого обламала какая то обезьяна...
Где там авианосцы которые на всех парах плыли к Корее? Заблудились или далеко плыть?
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вопрос одни - а чем ответит главный пиндос и барыга Трамп ?))
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только холодная война 2 - а то земли не останеться
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Трамп ща выйдет с острым ответным заявлением:
"получив удар по одной щеке, другую мы подставлять не будем. И пусть меня простит Господь, я очень надеюсь, что этот последний, вполне вероятно, самый последний шанс начать долгий и трудный мирный процесс по политическому урегулированию не будет упущен."
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Справедливости ради надо отметить,что Северная Корея уже более 10 лет проводит запуски балистических ракет, показательные запуски. Весь цивилизованый мир по этому поводу стебался и хи-хикал. Всё было на виду и длилось достаточно долго.От единичных экспериментальных запусков Сев. Корея перешла в разряд ядерных держав с современным ракетным вооружением. Интересно что Трамп не валит все на папередника Обаму,а следовало.
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Тепер точно заживуть, як у раю - голі , босі і з одним яблуком на всіх.
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Понимаете, если начнется ядерная война, это не одна-две ракеты. Это сразу пару десятков полетит. Последствия катастрофические для всех и всего. Кто на самоубийство такое пойдет и кто позволит на это?
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Задушить кацапстан и никакой ядерной войны не будет вообще.
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Просто это чмо севернокорейское не понимает что в случай пуска ракеты ее прямо над северной кореей собьют -для того и поставили ПРО -этот баран в технике не хрена не соображает каким боком это выйдет для него или видать ему всеравно подохнуть или жить-самое главное чем больше голодранская страна тем тупее ее главарь который совсем не дружит с логикой и не знает чем для его нищенской страны все это может кончится.
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Ядерную боеголовку не обязательно запускать в воздух. Дело в том что есть перехват ракет не только с помощью ПРО. Как думаешь почему Америка вышла с договора ПРО?))
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Насколько мир стал бы спокойнее, если бы ботоксное полоумное чучело поехало в гости к этому корейскому полоумному чучелу и там что-то с ними вместе приключилось... Это ж вообще, 2 этих идиота такое колотят в мире
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Нужно нанять киллера из Вейшнории. Он на самолёт опоздает, а там уже всё само собой решилось.
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"Божевільного американського дідугана неодмінно, напевно буду приборкувати вогнем!"

ага.Навіть відомо,яким.

Сонячним вогнем .
З північнокорейської бази на Сонці
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Цей північно-корейський пончик не тільки терорист, але ще й губошльоп
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Трамп сам виноват, не послушал классика:"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня и они вас задавят своим опытом. " (с) Марк Твен.
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Что-то их пикировка мне напоминает мультфильм "Том и Джерри."
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давай, жиря, дразни дядю сэма, может научит тебя скакать и бегать
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Да ничего не будет. Уже можно записать в книги- Северная Корея получила ядерное оружие и средства его доставки.Китай тоже в своё время обошёлся без разрешения Америки и сидел под санкциями. А потом все и забыли с чего начиналось.
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А не заморишся ты голодранец севернокорейский пыль глотать-ты без раши и ее помощи вобще не кто -просто главарь страны изгоя -ты глаза протри и посмотри как живут ваши соседи корейцы но только южные а не как быдло нищее и еще петушится -народ голодает а он харю себе наел и дергается как вошь в кожухе-не встыдно так делать.
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те що там на тракторах тягають ракети НА ПАРАДАХ звісно всім,але не всі розуміють що ядерну зброю там зробити не могли,а тому ядерну зброю с.кореї дає той хто її створив ,а саме - срср ... Сравсія.
тому трамплін якщо й кинеться рубати той щупалець с.корею ,нехай не забуває що серце ,та голова всього Світового тероризму фашизму сепаратизму нацизму у Мацкві КРАПКА
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пища для удава перед неотвратимым распищалась с отчаяния
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такі диктатори самі себе вже вважають за Богів...........дякувати США вони їх опускають на землю ............

і народи дозволяють бути диктаторам ,а тому любий диктатор,на цей раз ким чен йух -впевнений що земля обертається не на землій осі ,а навкруги його ч лену
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- Ты, Ын, на грубость нарываешься,
Всё, Ын, обидеть норовишь!
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Этого толстяка кто-то (мы догадываемся, кто) постоянно подзуживает. И помогает ему с ядерным вооружением. Уж очень хочется делать гадости чужими руками.
Но "их там нет" снова и как всегда!
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а як воно буде верещати коли буде стояти на шибениці де стояв хусейн
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Вчера и Иран показал новую ракету Хорремшехр летающую на 2000 км. Дела у Трампа явно не складываются. Удалось пока только немного придушить ИГ.
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2000 ка долетит только до паРашки. До США не долетит
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До Штатів і не треба.Говностан воює із Штатами в Україні,наприклад.
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2000 км долетит только до паРашки. В крайнем случае до Анкары или КНР.

До США не долетит
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поки осиновий кілок не буде вбитий у кремль.куди звіснамвсім "нація" прийшла у 1917 - така янйух буде в Світі ЗАВЖДИ
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Пупсік хоче, щоб Трамп перший почав. Навряд Трамп перший почне, хіба, що він не керується з Кремля.
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Пидсвынок по кличке Ын совсем обнаглел! Давно пора его кастрировать, чтоб лучше вес набирал, а потом заколоть на бекон, который скормить в Зоопарке
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Із заяви Трампа було ясно,що він сцикло.Але жирний Ин запевняє,що він таке саме сцикло.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!", - Ким Чен Ын ответил Трампу
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