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 Политика Украины
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Все про:граница (3283) компенсации (217) поезд (695) Польша (4105) Саакашвили (2141) Укрзализныця (1229)

 "Укрзализныця" выплатила компенсации 207 пассажирам поезда, который останавливали из-за Саакашвили

саакашвили

207 пассажиров поезда Перемышль-Киев, который 10 сентября задерживался из-за присутствия в нем экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, получили компенсацию на общую сумму 60,6 тыс. грн.

Об этом сообщило ПАО "Укрзализныця" в ответ на запрос Громадського радіо, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время ПАО "Укрзализныця" обеспечило возврат стоимости проездных документов на поезд №715 Перемышль-Киев 207 пассажирам на сумму 60,6 тыс. грн, в т.ч. 170 пассажиров получили полную стоимость билета и 37 пассажиров - разницу стоимости билета за проезд в вагонах более низкой категории", - говорится в ответе "Укрзализныци".

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В транспортном ведомстве считают, что задержка в курсировании скоростного поезда Интерсити+ №715 Перемышль-Киев 10 сентября 2017 года произошла не по их вине.

Всего на данный поезд перевозчик по Украине реализовал 425 мест. А также сообщением Польша-Украина - 388 мест.

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Также отмечается, что перевозку пассажиров поезда № 716 Перемышль-Киев, отправление которого задержали 10 сентября 2017 года, ПАО "Укрзализныця" обеспечило собственным подвижным составом.

"Пассажирам было предложено воспользоваться поездом Интерсити+ №705 Перемышль-Киев", - добавили в ведомстве.

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Напомним, 10 сентября 2017 года экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили попытался въехать в Украину из Польши на поезде "Интерсити" Перемышль - Киев. Однако УЗ отменила отправление состава, сославшись на то, что политик не имеет документов для въезда в страну. В итоге поезд задержался на 3 часа и 45 минут из-за присутствия в нем политика.

Позже, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.
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https://www.youtube.com/watch?v=d2LsN89MHxY

Судья Львова, не долго думая, просто спрашивает позвонившего "что ей нужно сделать" по делу сторонников Саакашвили
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Авторитетнішою джерела, ніж пранкери, не знайшлося? УП така УП...
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а вывод такой : по звонку из Администрации порошенко можно любого человека посадить, лишить гражданства, убить или депортировать куда угодно...полный набор услуг, ничего после януковича не поменялось
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Про це свідчить експеримент російських пранкерів, про який пише Володимир Кузнєцов - пранкер Vovan у Facebook.

фсб-эшный пранкер Вован должен бы работать на агента кремля Петю, а он, наоборот, его такими розыгрышами пытается опорочить.
Нескладушка получается.
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Опорочить? Ахаха, нашли святошу. На барыге клейма уже негде ставить. Это видео лишнее подтверждение, почему порошенко не нужен независимый суд и мне пофиг, кто этот рафик-пранкер.
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Повторяю.
Сплош и рядом на форуме пишут, что Петя агент пуйла. Пранкер Вован работает на Кремль.
Зачем он устраивает такие розыгрыши и выкладывает их на всеобщее обозрение, усугубляя отношение украинцев к власти, в существовании которой, по утверждению определенных людей, очень заинтересован кремль?
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Повторяю. Порошенко сам своими действиями.. а точнее бездействием довел ситуацию до такого. И мне было бы плевать на всяких пранкеров если бы шла реальная борьба с коррупцией и полное реформирование судов. Пока этого нет - порошенко для меня агент куйла-фсб-сотоны.
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НЕ важно до чего довел Петя. Вопрос о действиях шестерки пуйла, которые противоречат утверждениям о том, что Петя в кресле президента Украины устраивает Кремль.

Вопроса о ваших личных убеждениях у меня не было, тем более, что обращалась я не к вам.
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А чем это кремль в лице пранкера "пытается опорочить"? Тут они его наоборот - выводят из-под удара.
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я не понял - "усугубляет" вован или все же "власть" своими действиями??????
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Треба уточнити в пранкера Вована чи дійсно він на Кремль працює. На кого працює Алла Новосад, тут питань нема, а, ось, з пранкером - тут є деякі сумніви.
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Ти досягнення свого хУЙЛА Україні не приписуй.
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ты блядь только послушай как эта "судья" С ГОТОВНОСТЬЮ БЕРЕТ "ПОД КОЗЫРЕК" при первом же звонке " от туда"(на ее взгляд)!
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Вот теперь понятно что у нас УЗ взяла на себя обязанности и пограничников и таможни! Выгнать по статье и нач поезда и руководителей кто дал команду остановить поезд и с их кармана заплатить убытки вот это по ЗАКОНУ!
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"В транспортном ведомстве считают, что задержка в курсировании скоростного поезда Интерсити+ №715 Перемышль-Киев 10 сентября 2017 года произошла не по их вине."

А по чьей? Кто противозаконно распорядился не пускать поезд до тех пор, пока из него не выйдет Саакашвили?
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кстати о законах, те депутаты, что нарушали закон на границе были сегодня в Раде для принятия нужных законов о судах....
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А погранцы, преступившие закон и не эвакуировавшие людей из заминированной зоны тоже на своих местах.
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Какая-то Валюха из Германии, а не украинский суд, будет делать "профессиональные" выводы - кто в Украине нарушал закон, а кто нет?
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я задала вопрос, но увы ответа вы не знаете и украинец ли вы?
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Для тех, у кого в школе были проблемы с правописанием - вопросительное предложение предусматривает наличие соответствующего знака препинания. К тому же, в глупом тексте уже содержится такое же глупое утверждение, что "закон был нарушен".
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номерная, ты не вопрос задаёшь, ты фигню какую то утверждаешь...
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Вы не задавали вопрос, вы написали утвердительно, что нардепы якобы нарушили закон.
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а что Украина считает по-другому и Тимошенко в Миротворцах то моя выдумка?
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Не надо только подменять понятия Украина и Тоша Геращенко.
Тоша Геращенко не является Украиной.
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А Тимошенко в Миротворце как по мне - неимоверная тупость Тоши и дискредитация самой идеи Миротворца.
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Не мешайте Валентине работать, у нее германский прокси и что такое украинский суд, над которым издевается Вован, она не жуже вас знает.
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Валюха.. а что те депутаты нарушили??? То что при заминировании их погранцы не эвакуировали и они вынуждены были сами спасаться??? :D .
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"Укрзализныця" выплатила компенсации 207 пассажирам поезда, который останавливала
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А кто ответит за эти убытки? Фамилии назовите, пожалуйста!
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поезда, который останавливали из-за Саакашвили

та не из-за Саакашвили, а из-за услужливых идиотов одного высокопоставленого хама (не донецкого разумеется)
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А в правовій (по-справжньому) державі платили б за рахунок того мудака(мудаків), який зі звичайного рейсу зробив циркове шоу. І я схиляюсь до думки цивілізованої Європи, що це - не Саакашвілі.
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В борьбе с Саакашвили мы за ценой не постоим. На остальное денег нет. Так шо вы держитесь.
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Какая хрень!!! Не по их вине? А чья вина? Того кто отдал приказ? То бишь - Порошенко, потому что, все кто ниже Порошенко тогда не виноваты, и могут кивнуть в сторону кого то вышестоящего. Тогда, почему судят беркутовцев, да в конце концов - Ефремова? Они тогда тоже не виноваты, потому что над ними возвышался Янукович.
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Поезд остановили не из-за Саакашвили, а из-за трусости и тупости барыги-прэзэдэнта.
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Поезд остановили сбушники из-за одного барыги-сцыкуна.
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За чей счет "банкет", пусть оплачивает из своего кармана тот, кто противозаконно останавливал поезд, если в Украине не за что задерживать Саакашвили, почему его стали задерживать вместе с поездом на нейтральной территории?
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Взагалі-то тепер чиновник "Укрзалізниці",який дав наказ виплатити компенсацію ,має "полетіти з посади".
Бо ЗА ЯКОЮ СТАТТЕЮ РОЗХОДІВ !? І він не назвав винного у зупинці поїзда(диспетчер не рахується),якого однозначно покриває.

ТУТ має бути відкрита кримінальна справа.
Як що не Луценко,то наступником Луценко.

А відносно теперішнього Генпрокурора -справа за злочинну бездіяльність (У випадку відсутності подання) ПОРОШЕНКО НЕ ВІЧНИЙ.
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украинцы заплатили за проделки своего главного клоуна
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Люди,я так розумію що всі ми з власної кишені заплатимо за ідіотське рішення владних ссикунів.
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Компесацию должна оплатить шоколадная банда!!!

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ні.Це опосередковано ляже на тарифи Укрзалізниці.
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не понимаю, нелегал он и есть нелегал и лишаться своего статуса не желает. Так что всех нелегалов в Украину что ли? Пусть и платит Саакашвили.
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"не понимаю..."
Если ничего не понимаешь, чего встряешь в разговор умных людей?
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это ваш собственный сайт или я нарушила ваше течение беседы? Уважать мнение других не соглашаясь можно
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У тебя не мнение других, у тебя мнение третьих, а здесь все привыкли без посредников вести дискуссии. В связи с этим возникла проблема. Н, как видишь, мы очень быстро ее решили.
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Что значит нелегал?
Почему тогда его не задержали?
Въехавший в Украину без гражданства имеет по закону право находиться на территории Украины не более 180 дней.Почему Саакашвили должен платить за решение неадекватов, его можно было спокойно арестовать на территории Украины, на вокзале, этот цирк придуман с чьей то пьяной головы, а платят за него налогоплательщики.
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Лиля, мы знаем друг друга давно и вы были у меня в друзьях с вашей стороны. Да, Саакашвили на сегодняшний день Нелегал и докажите мне обратное. Больше на эту тему не говорю ибо симпатии и действительность не=. Хороших выходных.
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Валентина, я же не пытаюсь вас обидеть, я ,именно, объясняю, по закону Украины-
"..(а) договоры с Молдовой, Арменией, Грузией, Таджикистаном не устанавливают предельного срока пребывания их граждан без виз на территории Украины, но обязывают придерживаться принятых в Украине правил пребывания и регистрации иностранных граждан. Одно из таких правил гласит, что иностранцы и лица без гражданства, которые на законном основании прибыли в Украину, могут временно находиться на ее территории не более 90 дней в течение 180 дней.."http://fedorov.od.ua/entrance-to-ukraine.html
Нужно еще учесть что Саакашвили подал документы на статус беженца.
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вы сами себе ответили, за рубежом это считается не законное пересечение границы нелегала. где он подал документы на статус и обжаловал ли он лишение гражданства.? Кстати, у него была возможность получить гражданство жены и АЗУЛ в США. Может все таки подумать о целях и словах этого человека. Хороших выходных

Я давно вышла из того возраста, чтобы с «пеной у рта» доказывать свoё мнение... Промолчу и останусь думать по-своему...
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причем тут за рубежом, мы же говорим об Украине?
Вам не надо доказывать свое мнение, я его услышала, этого довольно, каждый из нас имеет право на свое мнение, но платить за этот идиотизм с остановкой поезда, все таки придется мне и украинцам , а не вам, поэтому , извините, но мы уж хотим придерживаться буквы Закона Украины.
И Вам -хороших выходных.
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Саакашвили не нелегал. Он по закону имел бы право на въезд в Украину даже без паспорта гражданина Украины.
Не говоря уже о том, что указ Порошенко о лишении Саакашвили гражданства незаконный.
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я не прихильник Саакашвілі як популіста.
Але тема про інше -ХТО МАЄ ОПЛАТИТИ ЗУПИНКУ ПОЇЗДА.

ДУмаю той,хто видав розпорядження.
ТОбто оптимально мають бути звільнені за перевищення службових повноважень :
починаючи когось з АП а не з диспетчера.
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там был ответ от дороги, что они практикуют новую форму таможенной проверки пассажиров. значит есть тот , кто выполнил устав такого нововведения.
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Шановна, який же Саакашвілі нелегал, коли йому громадянство САМ Президент України дав? Ви мені можете заперечити - сам дав - сам забрав. А ось і тут Ви неправі, як і САМ. Дав то він за Законом, а забрав, порушивши Закон. Бо давати особисто своїм указам САМ може, а забирати можна ЛИШЕ за рішенням суду! А рішення суду немає дотепер. Цю колізію дуже добре просікли європейці, тому вони - на боці Саакашвілі. А європейці, шановна, до законів відносяться з ВЕЕЕЛИЧЕЗНОЮ повагою. На відміну від нас.
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и этот ответ был здесь. Да в Европе он бы не пересек границу и на эту тему мы с вами поговорили были. Зачем по новому кругу
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По колу це питання, вельмишановна Валентино, Ви ганяєте. Навіть тепер пан Генеральний прокурор признав, що затримувати Саакашвілі немає за що. Ви не вірите цілому Генеральному прокурору України?
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все мои слова о статусе этого человека и подтвердил прокурор Украины. Так что вы и это знаете
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Не имеет право, тем более прокурор, без решения суда Украины , подтверждать ваши слова.
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вот только до суда дойти надо и не прокурору а Саакашвили.
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Совершенно верно, и дело прокурора ,чтобы буква закона была решающей.
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Шановна пані Валентина, я радий Вашому з Генпрокурором близькому знайомству. Але пан Луценко заявляв, що затримувати пана Саакашвілі немає за що, чи не заявляв? А якщо заявляв, а таки заявляв (він це Вам може особисто підтвердити), то чого всупереч позиції Генпрокуратури поїзд з Саакашвілі затримували залізничники? І, взагалі, не відстоюйте честь мундира, бо тут якраз - нечесно. Я владу хвалю в даному випадку за те, що вона вчасно схаменулась і дала задню. А Ви задню не даєте. Сумно.
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хороших выходных и вернитесь к нашему разговору где то 10 числа этого месяца.
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Я все-таки попробую пояснити свою позицію. Звичайно, так, як Саакашвілі в'їхав на територію країни, в'їжджати не можна. А він в'їхав. Влада показала, що вона не на місці. Тобто, на випередження не діяла. Тоді у неї могла з'явитися спокуса - наламати дров ще більше. Але все-таки вона (влада) вчинила мудро. Та це вже по факту виправлення косяків. А я б владу поважав ще більше, якщо б вона таких косяків не допускала. Невелике порушення при даруванні громадянства з однієї сторони (тут можна сперечатись), велике порушення при відборі громадянства (тут сперечатись немає про що) і дуже велике порушення з іншої сторони. Ці взаємні порушення треба припинити, ситуацію обнулити, залишити спроби реваншу і починати діяти в правовому полі. Приємних Вам вихідних. З повагою.
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только идиот мог остановить поезд с такой формулировкой,скажите просто,власть обделалась и как всегда начала нести пургу
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"Укрзализныця" выплатила компенсации 207 пассажирам поезда, который останавливали из-за Саакашвили - пусть тот дятел, который дал команду остановить поезд, прозоро компенсирует убытки "Укрзалізниці" со своего кармана.
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готовая статья "нецелевое использование ГОСУДАРСТВЕННЫХ средств" "растрата"!
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Стаття 60 Конституція України 2013: статті Конституції України Опубліковано в Розділ 2. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: Конституція України 2013
Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
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а деньги на это опять с налогоплательщиков а не из свина-афшорнага кармана...?
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Позбавлення громадянства громадянина України є незаконним, навіть якщо той, хто це робить вважає Україну своєю. Зупинка поїзда через те, що в ньому їде хтось, що не подобається комусь, є дикістю, диверсією і кримінальним злочином. Компенсація пасажирам 60 600 : 207 = 292 грн за матеріальні збитки і моральні втрати є цинічним знущанням над ними. Мінування прикордонного пункту переходу є терористичним актом. Не проведення евакуації людей, життю яких загрожувала небезпека, є сприянням терористичній діяльності.
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Саакашвили поезд не останавливал а останавливали наши жополизы. Так-что не надо валить с больной головы на здоровую.Будут ли наказаны лица из-за которых Украина понесла убытки ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укрзализныця" выплатила компенсации 207 пассажирам поезда, который останавливали из-за Саакашвили
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