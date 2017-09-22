 "Укрзализныця" выплатила компенсации 207 пассажирам поезда, который останавливали из-за Саакашвили

Об этом сообщило ПАО "Укрзализныця" в ответ на запрос Громадського радіо, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время ПАО "Укрзализныця" обеспечило возврат стоимости проездных документов на поезд №715 Перемышль-Киев 207 пассажирам на сумму 60,6 тыс. грн, в т.ч. 170 пассажиров получили полную стоимость билета и 37 пассажиров - разницу стоимости билета за проезд в вагонах более низкой категории", - говорится в ответе "Укрзализныци".
В транспортном ведомстве считают, что задержка в курсировании скоростного поезда Интерсити+ №715 Перемышль-Киев 10 сентября 2017 года произошла не по их вине.
Всего на данный поезд перевозчик по Украине реализовал 425 мест. А также сообщением Польша-Украина - 388 мест.
Также отмечается, что перевозку пассажиров поезда № 716 Перемышль-Киев, отправление которого задержали 10 сентября 2017 года, ПАО "Укрзализныця" обеспечило собственным подвижным составом.
"Пассажирам было предложено воспользоваться поездом Интерсити+ №705 Перемышль-Киев", - добавили в ведомстве.
Напомним, 10 сентября 2017 года экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили попытался въехать в Украину из Польши на поезде "Интерсити" Перемышль - Киев. Однако УЗ отменила отправление состава, сославшись на то, что политик не имеет документов для въезда в страну. В итоге поезд задержался на 3 часа и 45 минут из-за присутствия в нем политика.
Позже, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".
12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.
1759 78
Синютка о Садовом: "Мне его жаль как человека, потому что он стал заложником многих вещей, которые, возможно, он второй раз никогда не повторил бы"(47)
В АП на первом этаже есть склад налички для подкупа депутатов, - Саакашвили(297)
Суд перенес слушания по делу Саакашвили о незаконном пересечении госграницы Украины на 22 сентября(137)
У меня украинское гражданство, - Саакашвили(331)
Власть расширяет поле оппозиции, – политолог(0)
Саакашвили завтра придет в суд по делу о пересечении границы, - "Рух новых сил"(332)
Саакашвили о трагедии в Одессе: "Призываю немедленно наказать не каких-то замдиректора санатория, а главного бандита Одессы, пахана Труханова и всех его подручных". ВИДЕО(405)
Ответить
Судья Львова, не долго думая, просто спрашивает позвонившего "что ей нужно сделать" по делу сторонников Саакашвили
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
фсб-эшный пранкер Вован должен бы работать на агента кремля Петю, а он, наоборот, его такими розыгрышами пытается опорочить.
Нескладушка получается.
Ответить
Ответить
Сплош и рядом на форуме пишут, что Петя агент пуйла. Пранкер Вован работает на Кремль.
Зачем он устраивает такие розыгрыши и выкладывает их на всеобщее обозрение, усугубляя отношение украинцев к власти, в существовании которой, по утверждению определенных людей, очень заинтересован кремль?
Ответить
Ответить
Вопроса о ваших личных убеждениях у меня не было, тем более, что обращалась я не к вам.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А по чьей? Кто противозаконно распорядился не пускать поезд до тех пор, пока из него не выйдет Саакашвили?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тоша Геращенко не является Украиной.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
та не из-за Саакашвили, а из-за услужливых идиотов одного высокопоставленого хама (не донецкого разумеется)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бо ЗА ЯКОЮ СТАТТЕЮ РОЗХОДІВ !? І він не назвав винного у зупинці поїзда(диспетчер не рахується),якого однозначно покриває.
ТУТ має бути відкрита кримінальна справа.
Як що не Луценко,то наступником Луценко.
А відносно теперішнього Генпрокурора -справа за злочинну бездіяльність (У випадку відсутності подання) ПОРОШЕНКО НЕ ВІЧНИЙ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если ничего не понимаешь, чего встряешь в разговор умных людей?
Ответить
Ответить
Ответить
Почему тогда его не задержали?
Въехавший в Украину без гражданства имеет по закону право находиться на территории Украины не более 180 дней.Почему Саакашвили должен платить за решение неадекватов, его можно было спокойно арестовать на территории Украины, на вокзале, этот цирк придуман с чьей то пьяной головы, а платят за него налогоплательщики.
Ответить
Ответить
"..(а) договоры с Молдовой, Арменией, Грузией, Таджикистаном не устанавливают предельного срока пребывания их граждан без виз на территории Украины, но обязывают придерживаться принятых в Украине правил пребывания и регистрации иностранных граждан. Одно из таких правил гласит, что иностранцы и лица без гражданства, которые на законном основании прибыли в Украину, могут временно находиться на ее территории не более 90 дней в течение 180 дней.."http://fedorov.od.ua/entrance-to-ukraine.html
Нужно еще учесть что Саакашвили подал документы на статус беженца.
Ответить
Я давно вышла из того возраста, чтобы с «пеной у рта» доказывать свoё мнение... Промолчу и останусь думать по-своему...
Ответить
Вам не надо доказывать свое мнение, я его услышала, этого довольно, каждый из нас имеет право на свое мнение, но платить за этот идиотизм с остановкой поезда, все таки придется мне и украинцам , а не вам, поэтому , извините, но мы уж хотим придерживаться буквы Закона Украины.
И Вам -хороших выходных.
Ответить
Не говоря уже о том, что указ Порошенко о лишении Саакашвили гражданства незаконный.
Ответить
Але тема про інше -ХТО МАЄ ОПЛАТИТИ ЗУПИНКУ ПОЇЗДА.
ДУмаю той,хто видав розпорядження.
ТОбто оптимально мають бути звільнені за перевищення службових повноважень :
починаючи когось з АП а не з диспетчера.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить