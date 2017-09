 Глава АМКУ ответил Гройсману: "Если бы к аукциону со стороны ГФС были допущены не 2 компании, а больше, процедура не была бы отменена"

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написал глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев, отметив, что решения постоянно действующей коллегии АМКУ можно посмотреть по следующей ссылке "Государственной фискальной службой Украины в июле 2017 г. через систему "ProZorro" была начата процедура закупки сканирующих систем стационарного типа для осмотра грузовых автотранспортных средств и контейнеров (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-04-000590-a). Учитывая, что ожидаемая стоимость закупки составила 338,880 млн грн, закупка осуществлялась по процедуре так называемой "переквалификации", которая предусматривает предварительную оценку соответствия тендерных предложений участников торгов. Участие в торгах приняли 7 компаний (ООО "Мединжиниринг", ВВ ООО "ВАТЕК", ООО "Фолгат", Arempa International Ltd FZC, ООО "МКТ-Комюникейшн", ООО "Смарт Дифенс", Nuctech Company LTD, Corp Leidos), что может свидетельствовать о достаточной конкуренции на этом сегменте рынка. Тендерные предложения пятерых участников были отклонены заказчиком, тендерные предложения ВВ ООО "ВАТЕК" и ООО "МКТ-Комюникейшн" были допущены к дальнейшему аукциону", - написал он.Терентьев отметил, что один из участников (Arempa International Ltd FZC) обжаловал в постоянно действующей коллегии Комитета по рассмотрению жалоб неправомерность отклонения своего тендерного предложения и неправомерное (по его мнению) допущение к аукциону предложения ООО "МКТ-Комюникейшн", отмечая при этом недостаточное исследование Государственной фискальной службой Украины предложения ООО "МКТ-Комюникейшн"."По результатам рассмотрения жалобы органом обжалования было установлено, что предложение заявителя было правомерно отклонено заказчиком, в то же время, было допущено нарушение Закона Украины "О публичных закупках" в части допуска к аукциону предложения участника, который не соответствовал условиям документации, также указывало на дискриминационный подход со стороны заказчика к предложению жалобщика. Как следствие, к аукциону должно было быть допущено предложение лишь одного участника, что влечет за собой обязанность заказчика отменить процедуру закупки за допущение к аукциону меньше, чем двух тендерных предложений (требования части первой статьи 31 Закона). В связи с этим Коллегия была обязана в соответствии с требованиями Закона принять решение обязать Государственную фискальную службу Украины отменить процедуру закупки из-за выявленных нарушений", - подчеркнул глава АМКУ."Если к аукциону со стороны ГФС были бы допущены не 2 компании, а больше - процедура не была бы отменена....", - подытожил Терентьев.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил , что будет разбираться с Антимонопольным комитетом и пригрозил Гройсман пригрозил увольнением главе АМКУ за отмену тендера: "Если я увижу сговор, о котором сегодня говорит вся страна, что Антимонопольный комитет стал второй Тендерной палатой в стране, я буду ставить вопрос об увольнении руководителя Антимонопольного комитета (Юрия Терентьева. - Ред.) вместе со всеми его прихлебателями. Мы с вами сделали очень качественную систему "ProZorro", а теперь нам создают дубль Тендерной палаты, который является абсолютным злоупотреблением и коррупцией в нашей стране".