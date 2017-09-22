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 Политика Украины
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Все про:Гройсман (3432) Антимонопольный комитет (213) Терентьев (23)

 Глава АМКУ ответил Гройсману: "Если бы к аукциону со стороны ГФС были допущены не 2 компании, а больше, процедура не была бы отменена"

терентьев

Глава АМКУ Юрий Терентьев пояснил причину отмены тендера по закупке сканеров для таможни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев, отметив, что решения постоянно действующей коллегии АМКУ можно посмотреть по следующей ссылке.

"Государственной фискальной службой Украины в июле 2017 г. через систему "ProZorro" была начата процедура закупки сканирующих систем стационарного типа для осмотра грузовых автотранспортных средств и контейнеров (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-04-000590-a). Учитывая, что ожидаемая стоимость закупки составила 338,880 млн грн, закупка осуществлялась по процедуре так называемой "переквалификации", которая предусматривает предварительную оценку соответствия тендерных предложений участников торгов. Участие в торгах приняли 7 компаний (ООО "Мединжиниринг", ВВ ООО "ВАТЕК", ООО "Фолгат", Arempa International Ltd FZC, ООО "МКТ-Комюникейшн", ООО "Смарт Дифенс", Nuctech Company LTD, Corp Leidos), что может свидетельствовать о достаточной конкуренции на этом сегменте рынка. Тендерные предложения пятерых участников были отклонены заказчиком, тендерные предложения ВВ ООО "ВАТЕК" и ООО "МКТ-Комюникейшн" были допущены к дальнейшему аукциону", - написал он.

Терентьев отметил, что один из участников (Arempa International Ltd FZC) обжаловал в постоянно действующей коллегии Комитета по рассмотрению жалоб неправомерность отклонения своего тендерного предложения и неправомерное (по его мнению) допущение к аукциону предложения ООО "МКТ-Комюникейшн", отмечая при этом недостаточное исследование Государственной фискальной службой Украины предложения ООО "МКТ-Комюникейшн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если увижу сговор, буду ставить вопрос об увольнении руководителя вместе со всеми прихлебателями, - Гройсман об АМКУ. ВИДЕО

"По результатам рассмотрения жалобы органом обжалования было установлено, что предложение заявителя было правомерно отклонено заказчиком, в то же время, было допущено нарушение Закона Украины "О публичных закупках" в части допуска к аукциону предложения участника, который не соответствовал условиям документации, также указывало на дискриминационный подход со стороны заказчика к предложению жалобщика. Как следствие, к аукциону должно было быть допущено предложение лишь одного участника, что влечет за собой обязанность заказчика отменить процедуру закупки за допущение к аукциону меньше, чем двух тендерных предложений (требования части первой статьи 31 Закона). В связи с этим Коллегия была обязана в соответствии с требованиями Закона принять решение обязать Государственную фискальную службу Украины отменить процедуру закупки из-за выявленных нарушений", - подчеркнул глава АМКУ.

"Если к аукциону со стороны ГФС были бы допущены не 2 компании, а больше - процедура не была бы отменена....", - подытожил Терентьев.

Глава АМКУ ответил Гройсману: Если бы к аукциону со стороны ГФС были допущены не 2 компании, а больше, процедура не была бы отменена 01

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет разбираться с Антимонопольным комитетом и пригрозил Гройсман пригрозил увольнением главе АМКУ за отмену тендера: "Если я увижу сговор, о котором сегодня говорит вся страна, что Антимонопольный комитет стал второй Тендерной палатой в стране, я буду ставить вопрос об увольнении руководителя Антимонопольного комитета (Юрия Терентьева. - Ред.) вместе со всеми его прихлебателями. Мы с вами сделали очень качественную систему "ProZorro", а теперь нам создают дубль Тендерной палаты, который является абсолютным злоупотреблением и коррупцией в нашей стране".


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"Премьер-министр Владимир Гройсман высказал недовольство работой главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.Об этом Гройсман заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, отвечая на вопрос о таможенном эксперименте по направлению средств от перевыполнения плана по сборам на таможне на ремонт автодорог", Источник: https://censor.net.ua/n456381
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Наверное эти две компании с одним юридическим адресом.. !
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Хрен разберешь. Потому как инфа фильтруется. Грося плохиш. Но может пытаться играть "хорошего". Если известно ,что того карта бита. Менять их нужно всех. Слава Богу к Саакашвили примкнули и националисты. Вместе ,мы их в бараний рог скрутим.
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Гройсман з усієї цієї зграї на мою думку найбезпечніший. Іноді мені навіть здається, що він щиро хоче щось зробити для країни, але у нього немає базової вищої освіти ні в одной галузі, він дилетант та не може зрозуміти, що країна це не Вінницький базар.
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Глупости. В высшую коррупцию просто так не попадают.
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Я не писав, що він не має відношення до корупції, я писав про інше, але потрібно все ж бути об'єктивним, у всякому разі у мене до нього такої неприязні, як до інших немає, вважаю, що він потрапив у це коло зовсім випадково, просто опинився в потрібному місці, в потрібний час та мав потрібну національність. У всякому разі ніякої агресії коли він виступає, я не відчуваю.

Тільки не треба думати, що я зараз його виправдовую.
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Я редко ошибаюсь в людях. Мне его рожа не нравится.
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Досить про Гройсману, я на рахунок людей хочу відповісти. Самовпевненість це звичайно добре, але як говоритися "чужа душа потемки", коли вважаєш себе найрозумнішим, як правило опиняєшся в дурному становищі. "Розбиратися в людях" це означає приміряти всіх на собі, тільки хто сказав, що ви ідеал?
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ага,,, разве что, если вы все свалите отсюда в Грузию за своим предводителем
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Время правления бандитов и коррупционеров сочтены. Регионалы и банда парашенка уйдут в небытие. Через посадки. Дело лишь во времени.Весь Мир приготовился помочь обновленной Украине.
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стыцькы, так там же, ваши коррупционные партнеры
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Правоохранители задолбались почти еженедельно выдворять из Украины грузинских авторитетов в законе. А надо сначала матку (чурчхеллу) выдворить - за ней и вся бандитская свора долгоносиков потянется, надеюсь. Особенно в Одесской области их много, а тут своих хватает.
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Через таких как вы в ожидании месии у нас ничего не изменится
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Бред несешь. Никаких мессий не бывает. Бывают лишь конкретные слова и дела. И авторитет подкрепленный уважением Запада и Америки. Опять же за конкретные дела.
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Шото Мишу, кроме кучки умалишенных, на митингах в областях никто больше не поддерживает. Это же очевидные факты. Не тешьте себя иллюзиями.
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Глупец. Потешь себя процентом доверия ,твоему недопрезиденту.
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Вообще то он Президент Украины, хотя я лично за него и не голосовал, его народ избрал, у него есть четкие обязанностями, с которые он неплохо справляется. Это мое личное мнение. А ты кого видишь на его месте (фамилию напиши)? А по поводу процентов доверия, так эта "статистика" в большинстве для манипуляции, я знаю как она делается не из рассказов на базарах.
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А тебе и ненужно за него было голосовать )) Ахиндовский для этого. Соответственное и отношение к этому.
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Да-да-да, гле-то я это уже слышал: "Кто, если не Путен?"
Сначала зачистить всех, кто хоть как-то может составить конкуренцию путём смешивания с говном, а потом вопрошать "Кто?".
Руцкемир.
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Бред,неужели)Хочешь конкретики,ну поехали по пунктам!Ахметка,Медведчук и прочие олигархи в связке со своим лобби (Пецей,Гнойсманом и бывшими рыгами)ведут войну с Коломойским,Тарутой и прочими олигархами в связке со своим лобби Юлей,Михо и так далее.Нашим офшорным еще осталось под видом реформ осталось продать землю за копейки китайцам или арабам и свалить в свои Панамы.Наш кореньзла и бед-это олигархи,а там где они это тотальная коррупция.И вы по пройденому сценарию в который раз стаете на одни и те же грабли.Моя бы воли всех их надо гнать с Рады,кадмина и трона метлой.Вот когда в правительство придут молодые,амбициозные украинцы с немножко националистицеским настроем и это я не про Свободу или Самопомощь,вот это и будет пульсом развития нашей страны.Дяди с совковостью в генах не один раз уже себя не оправдали
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Про олигархов верно сказал. Но слишком все сумбурно.
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Не фантазируйте. Никто не подпустит нео-большевиков к власти. Англосаксы вкладываются в гос.облигации Украины (США и Британия - более 80%). Так что Порох и его команда - надолго.
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Я не говорю о нео-большевиках.И понимаю что это из области фантастики,но хочется полной перезагрузки власти,что бы у руля были совсем новые,молодые УКРАИНЦЫ,а не жиды,армяне,грузины,кацапы или люди с совковостью в макушке.Наша страна вот сколько лет уже буксует в развитии,а в правительстве те же лица,только должности меняються
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O, это интересно. А как вы собираетесь определять чистоту крови ? Ну, скажем, украинца от кацапа, учитывая что за 350 лет все гены сто раз перемешались ?
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Опять вы не хрена меня не поняли и обвинили в расизме
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Да я всё понял, только вот не понял метода отбора кадров.
Размер черепа будете мерять, или длину чуба ?
Не стесняйтесь, тут все свои, чужих нет. И всем интересно.
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Ну специально для вас тогда.Проведем паралель!Вам известны украинцы,независимой Украины изобретения и открытия которых изменили мир?Они очень талантливые и амбициозные люди,которые живут этим,мастера своего дела так сказать.И вот вопрос-а наши перлы во власти или в опозиции,чем живут и мастера какого дела они?Державотворення или уничтожения?)
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Вместе ,мы их в бараний рог скрутим.

Сомневаюсь.Процесс демократическихпреобразований длительный.
Как утверждает радио Свобода демократия приживается там, где доход на каждого человека около 500долл в месяц.
Не видно ни заявлений, ни программы ни разоблачений. Даже Йуля и та приуныла...
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Что ты понимаешь в преобразованиях и экономике ? Экономику может поднять и запустить даже всего один человек. Если он этого захочет и ему никто не будет мешать. Как Ликван Ю.
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Ликван Ю тоже, как Саахов, сбежал из Сингапура и боялся там появляться после своих реформ?
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Как там было на самом деле,никто не знает. Из-за коррупции новостей. Для меня важнее уважение Запада к Михаилу.
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А в чем выражается это уважение? Если его здесь незаконно щимят, то почему никто из Запада и словечка не замолвил?
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Ты лучше объясни все громкие заявления о его посадке и экстрадиции )) Которые накрылись медным тазом. И были лишь фейком для лохов.
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Ты второй раз уходишь от прямого вопроса. В чем выражается это уважение?
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Речь, скорее, шла о среднем классе, которому есть что терять.
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"а ларчик просто открывался".
Борисыч, а не проще ли было позвонить и спросить "что за херня"?
Потом не выглядел бы дураком вместе с "коллегой" Насировым и его прихлебателями.
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точно, давай допустим до тендеров больше нищебродов
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Конкретным пацанам попутали всем карты ...
Все уже откаты проплоченны а тут какой-то глава АНКУ всё меняет ....

Олигархат не доволен Вовой , а Вова не доволен в принципе !
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Ксати , увольнение главы АНКУ является исключительной пререготивой ВР а уж никак не премьер министра ...
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в первую очередь против сканеров сама таможня.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава АМКУ ответил Гройсману: "Если бы к аукциону со стороны ГФС были допущены не 2 компании, а больше, процедура не была бы отменена"
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