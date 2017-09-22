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 Политика Украины
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Все про:конфискация (401) Луценко (7133) Янукович (32622)

 Решение суда о спецконфискации еще $200 млн активов "семьи" Януковича вступило в силу, - Луценко

Судебное решение о спецконфискации $200 млн бывших чиновников из окружения беглого Виктора Януковича вступило в силу.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда г. Черкассы об еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долларов. Собаки лают, а караван идет", - заявил Луценко.

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Решение суда о спецконфискации еще $200 млн активов семьи Януковича вступило в силу, - Луценко 01

Решение суда о спецконфискации еще $200 млн активов семьи Януковича вступило в силу, - Луценко 02
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Ага, и они случайно перевелись в пэцин банк, не?
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Надо опять все отдать порошенковскому дружку Косюку
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Что там Янукович, когда этот кагал кому хочешь форы даст..
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Опять зрада............пуканы скрепно-тимошенковских холопов не выдержат нагрузки
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А доказательства?
А на кой хер.
Ляпнул и вперед.
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От бедного Янека уже и любовница сбежала , пукин обирает его как липку, а тут ещё какие то 200 мильенов ушли. Как жить ? На пенсию?
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картинку добавил! интересно, эти деньги реально существуют или это очередной спектакль?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение суда о спецконфискации еще $200 млн активов "семьи" Януковича вступило в силу, - Луценко
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