 Решение суда о спецконфискации еще $200 млн активов "семьи" Януковича вступило в силу, - Луценко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда г. Черкассы об еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долларов. Собаки лают, а караван идет", - заявил Луценко.
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А на кой хер.
Ляпнул и вперед.
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