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 Совет Европы призвал РФ разрешить Навальному баллотироваться в президенты

навальный

Комитет министров Совета Европы заявляет, что российские власти продолжают нарушать права оппозиционного лидера Алексея Навального, и призывает Россию разрешить Навальному баллотироваться в президенты страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, Комитет министров 21 сентября заявил, что Навальный «продолжает страдать от последствий произвольного и несправедливого» осуждения, несмотря на решение Европейского суда по правам человека, который в феврале признал дело против Навального и его соответчика «беспочвенным».

Министерство юстиции России отреагировало на заявление комитета, обвинив Совет Европы в «выходе за пределы» своей власти и попытке «оказывать политическое давление» на российские власти накануне кампании по выборам президента, назначенным на март 2018 года.

В Комитет министров входят министры иностранных дел всех 47 государств-членов Совета Европы или их постоянные дипломатические представители в Страсбурге.Также читайте: Железной трубой по голове избит начальник московского штаба Навального


Навальный объявил о планах участвовать в президентских выборах в России в декабре прошлого года. На сегодняшний день в регионах России открыли более 60 штабов политика.

На Навального и на его активистов несколько раз нападали. Полиция неоднократно обыскивала штабы политика и изымала из них агитационные материалы под предлогом проверки на «экстремизм».

Представители власти России заявляют, что Навальный не может баллотироваться из-за непогашенной судимости по делу о хищении.

Правозащитники отметили, что уголовный процесс над Навальным был политизированным.

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очередь же димона? не? какой, нахрен, навальный? он не стоял!
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Я б еще призвал вообще разрешить выборы в Рашке для начала!
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Навальний шо, бутерброд, шо Рада Європи вказує, шо з ним робити?
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Міняти шило на мило? Тим більше, що цей теж вискочив з органів, як Пилип з конопель. І старіючому Кабаєву, більш відомому, як х*ло, обіцяв захист на старості від переслідування. Як на мене, кацапам після їхнього розпаду давати самим вибирати собі керівників - злочин. Ім треба, як за часів Золотої Орди - баскака призначити міжнародним організаціям.
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