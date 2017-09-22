 Обстановка в зоне АТО за неделю незначительно улучшилась: количество обстрелов снизилось на 10%, - Хуг

"Ситуация с безопасностью в зоне АТО остается нестабильной. Количество нарушений снизилось на 10% в сравнении с предыдущей неделей, однако случаи насилия имели место во всех горячих точках", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
А.Хуг проинформировал, что на треугольник Ясиноватая - Авдеевка - Донецкий аэропорт пришлось до 40% всех нарушений, на участок к востоку и юго-востоку от Мариуполя - 30%.
По его словам, с начала года наблюдатели зафиксировали, что от боевых действий в Донецкой и Луганской областях погибли 68 мирных жителей, 319 получили ранения. "Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2016 года", - подчеркнул А.Хуг.
Он также напомнил, что с момента подписания Минских соглашений, первый пункт которых предполагает полное прекращения огня, прошло три года.
"Однако нарушения продолжаются. Стороны конфликта заявляют, что выполняют эти соглашения, но, по сути, продолжают их нарушать… и за три года уже выработалась тенденция считать, что происходящее на Донбассе - это норма", - констатировал он.
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С завтрашнего дня наблюдатели спецмиссии ОБСЕ будут круглосуточно присутствовать на патрульной базе в Станице Луганской, - Хуг(12)
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Количество обстрелов в зоне АТО в начале августа в 4 раза превысило показатели конца июля, - ОБСЕ(3)
За минувшую неделю на Донбассе трое мирных жителей погибли, еще трое - ранены, - ОБСЕ(3)
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Это хорошо, что США предоставит Украине оборонительное оружие, которое простой украинский слесарь дед Микола легко превратит в летальное. Делов то!
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