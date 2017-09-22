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 Кража в Госдуме РФ: с выставки украли хамон

хамон

Окорок похитили неизвестные, сообщается, что сотрудники ГД РФ к краже не причастны.

В Госдуме проводят проверку сведений о пропаже окорока с прошедшей на Охотном ряду выставки-презентации Ставропольского края, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"К нам поступили сведения о том, что в ходе проведения выставки Ставропольского края в Госдуме с 11 по 15 сентября был несанкционированно вынесен один из экспонатов - окорок, хамон", - сообщил "Интерфаксу" источник в управлении государственной службы и кадров.

В управлении отметили, что разберутся, кто причастен к данному инциденту, но выразили уверенность, что это не могут быть сотрудники Госдумы.

Выставка-презентация Ставропольского края прошла в холле между старым и новыми зданиями нижней палаты парламента с 11 по 15 сентября. Экспозиция включала в себя натуральные продукты: виноград, яблоки, груши, мясные и молочные изделия, производимые в Ставропольском крае. Кроме того, в качестве угощения была предложена черная икра.

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Ага! Подавлять, млять! Вони його на кавалки по 2 мікрони розділять - і продадуть з аукціону. Ну нє, не рєпу ж їм їсти зі смаком хамону. Хоча... Морозиво зі смаком пломбіру вони завжди їли.
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Господи..Госдума голодная.. экспонаты жрут! Испанцы, вы не пускайте цапов к себе.. кацапы опять нищие голодранцы!! Зону влияния им подавай? Хуже цыган народ воспитан.
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Господи..Госдума голодная.. экспонаты жрут!

Да еще в ГД вор на воре и вором поганяет...
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Чтоб протолкнуть шампанское, которое встало колом в горле, когда ТрампНаш оказался ТрампЧмо.
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"... выразили уверенность, что это не могут быть сотрудники Госдумы. Источник: https://censor.net.ua/n456405
Всем сотрудникам Госдумы сдать анализ на кал и пройти визуально-нюхательный контроль. И только потом можно будет констатировать о непричастности сотрудников к краже века.
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Хамон уже съели, и искать переработанный хамон будут в ..., что для мохнорылых обычное дело!
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Сколько себя помню касабы всегда на мясо смотрели вОООТТАКИМИ глазами. Кто в советское время служил в армии с кацапами тот меня поймет....
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Если бы хамон не похитили "неизвестные" то его бы похитили солдаты НАТО.
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После такого, какой там похд к Индийскому океану!
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Владимир Вольфович, шо не влазит? Давай надрежу. С обоих уголков рта.
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Совет парашникам : Выставочныя Ыкспонаты делайте из говна...
Хотя беспалезна- усьо равно скиздят и сожрут...
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в кулуарах сожрали или в туалете, за закрытой дверкой?
собаку по следу пустите... хотя.... там столько сук... не получится!
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так там вся территория сплошная кража:
С памятника Калашникову уберут схему немецкого автомата



Хуго Шмайссер в своих воспоминаниях пишет: «Если бы не этот придурок Миша Калашников, который вечно путался у нас под ногами и мешал всем работать, мы бы изобрели АК-47 не в 52-м, а в 1947, как и планировалось. Не было ничего дурнее и вреднее для инженерного бюро, чем этот заносчивый кретин, который вечно лез со своими лаптями в наши чертежи. Отто дважды порывался его задушить, Ганс - прибить рейсшиной, а Фриц - заколоть циркулем. Болван никак не понимал, что он всем мешает. Я, как мог, успокаивал друзей по несчастью: по крайней мере, мы были в тепле и накормлены, в отличие от наших товарищей на лесоповале. Переломным стал 1951, когда Миша ушел в длительный запой: Альберт придумал напоить его спиртом, в котором мы промывали пружины испытательных экземпляров. Поняв, что с помощью водки мы легко можем от него отделаться, я, скрепя сердце, украл в лаборатории 12 литров, и велел передать их Михаилу. Нам нечем было чистить наши испытательные образцы, зато мы были избавлены от его присутствия. Теперь он появлялся в бюро раз в месяц, небритый и страшный как черт, с трясущимися руками, требуя свою вечную chekushka. Мы давали ему новую банку и выпроваживали прочь. К концу года испытательный экземпляр был готов. Мишу привезли на стрельбы в детских санях, пьяного и с гармошкой»
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Хуго Шмайссер в своих воспоминаниях пишет: «Если бы не этот придурок Миша Калашников, который вечно путался у нас под ногами и мешал всем работать, мы бы изобрели АК-47 не в 52-м, а в 1947, как и планировалось. Не было ничего дурнее и вреднее для инженерного бюро, чем этот заносчивый кретин, который вечно лез со своими лаптями в наши чертежи. Отто дважды порывался его задушить, Ганс - прибить рейсшиной, а Фриц - заколоть циркулем. Болван никак не понимал, что он всем мешает. Я, как мог, успокаивал друзей по несчастью: по крайней мере, мы были в тепле и накормлены, в отличие от наших товарищей на лесоповале. Переломным стал 1951, когда Миша ушел в длительный запой: Альберт придумал напоить его спиртом, в котором мы промывали пружины испытательных экземпляров. Поняв, что с помощью водки мы легко можем от него отделаться, я, скрепя сердце, украл в лаборатории 12 литров, и велел передать их Михаилу. Нам нечем было чистить наши испытательные образцы, зато мы были избавлены от его присутствия. Теперь он появлялся в бюро раз в месяц, небритый и страшный как черт, с трясущимися руками, требуя свою вечную chekushka. Мы давали ему новую банку и выпроваживали прочь. К концу года испытательный экземпляр был готов. Мишу привезли на стрельбы в детских санях, пьяного и с гармошкой»
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Sam fjurer priznalsja, na TV , shto ihneje nacionalnoje gordost---eto vorovstvo.
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Хамон спокусник так смачно пахнув, що у когось з відвідувачів скрепу зірвало.
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Кроме хамона, рашка потеряла очередного дипломата :
Хіти тижня. Хто наступний? Помер ще один російський дипломат
"...голландські лікарі вирішили безперспективною боротьбу за його життя і прийняли рішення відключити його від систем життєзабезпечення..."
http://patrioty.org.ua/other/khity-tyzhnia-khto-nastupnyi-pomer-shche-odyn-rosiiskyi-dyplomat-193218.html
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То-то в бахатай Рашке в Дурдуме хамон на выставку привезли, чтобы депутатам показать как он выглядит!
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По суперовски бы смотрелось, если бы не просто спистили, а обглоданную кость оставили.
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****
Россия начала вывод войск и техники из Беларуси после завершения совместных с белорусскими коллегами учений "Запад-2017".
Теперь беларусам надо пересчитать розетки, унитазы и рулоны туалетной бумаги - любимые трофеи российских недосверхдержавцев.
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Ворованное, всегда сочней та вкусней,чем обычное
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а причем здесь к хамону Ставропольский край ? его же в Беларуси выпускают.
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А ничего, что этот "хамон" был окороком из Ставрополья ?
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Ну, типа, это не хамон, а "кацапон" произведённый в Ставропольском крае.
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Або окіст притхнувся і його прибрали, або зжерли, поки не притхнувся.
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Уже и в госдуре голодные,.пора дать табакеркой )(уйлу по лысене
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Им деградаторам с 1937 года некие люди пытаются открыть глаза,но то ли стекломой то ли сщи с лаптя всё никак не дадут заработать мозгам
Кража в Госдуме РФ: с выставки украли хамон - Цензор.НЕТ 8579

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Судя по всему, воры были из украинской рады..
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Воровство - старая мокшанская традиция. Не скромничайте.
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Госпади, из чего ни продукты делают? Из клея что ли.
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