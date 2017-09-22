 Кража в Госдуме РФ: с выставки украли хамон

В Госдуме проводят проверку сведений о пропаже окорока с прошедшей на Охотном ряду выставки-презентации Ставропольского края, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"К нам поступили сведения о том, что в ходе проведения выставки Ставропольского края в Госдуме с 11 по 15 сентября был несанкционированно вынесен один из экспонатов - окорок, хамон", - сообщил "Интерфаксу" источник в управлении государственной службы и кадров.
В управлении отметили, что разберутся, кто причастен к данному инциденту, но выразили уверенность, что это не могут быть сотрудники Госдумы.
Выставка-презентация Ставропольского края прошла в холле между старым и новыми зданиями нижней палаты парламента с 11 по 15 сентября. Экспозиция включала в себя натуральные продукты: виноград, яблоки, груши, мясные и молочные изделия, производимые в Ставропольском крае. Кроме того, в качестве угощения была предложена черная икра.
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Да еще в ГД вор на воре и вором поганяет...
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Всем сотрудникам Госдумы сдать анализ на кал и пройти визуально-нюхательный контроль. И только потом можно будет констатировать о непричастности сотрудников к краже века.
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Хотя беспалезна- усьо равно скиздят и сожрут...
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собаку по следу пустите... хотя.... там столько сук... не получится!
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С памятника Калашникову уберут схему немецкого автомата
Хуго Шмайссер в своих воспоминаниях пишет: «Если бы не этот придурок Миша Калашников, который вечно путался у нас под ногами и мешал всем работать, мы бы изобрели АК-47 не в 52-м, а в 1947, как и планировалось. Не было ничего дурнее и вреднее для инженерного бюро, чем этот заносчивый кретин, который вечно лез со своими лаптями в наши чертежи. Отто дважды порывался его задушить, Ганс - прибить рейсшиной, а Фриц - заколоть циркулем. Болван никак не понимал, что он всем мешает. Я, как мог, успокаивал друзей по несчастью: по крайней мере, мы были в тепле и накормлены, в отличие от наших товарищей на лесоповале. Переломным стал 1951, когда Миша ушел в длительный запой: Альберт придумал напоить его спиртом, в котором мы промывали пружины испытательных экземпляров. Поняв, что с помощью водки мы легко можем от него отделаться, я, скрепя сердце, украл в лаборатории 12 литров, и велел передать их Михаилу. Нам нечем было чистить наши испытательные образцы, зато мы были избавлены от его присутствия. Теперь он появлялся в бюро раз в месяц, небритый и страшный как черт, с трясущимися руками, требуя свою вечную chekushka. Мы давали ему новую банку и выпроваживали прочь. К концу года испытательный экземпляр был готов. Мишу привезли на стрельбы в детских санях, пьяного и с гармошкой»
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Хіти тижня. Хто наступний? Помер ще один російський дипломат
"...голландські лікарі вирішили безперспективною боротьбу за його життя і прийняли рішення відключити його від систем життєзабезпечення..."
http://patrioty.org.ua/other/khity-tyzhnia-khto-nastupnyi-pomer-shche-odyn-rosiiskyi-dyplomat-193218.html
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Россия начала вывод войск и техники из Беларуси после завершения совместных с белорусскими коллегами учений "Запад-2017".
Теперь беларусам надо пересчитать розетки, унитазы и рулоны туалетной бумаги - любимые трофеи российских недосверхдержавцев.
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