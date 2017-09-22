 Молочная компания "Люстдорф" передала для бойцов ВСУ 3400 л молока, - волонтер Мысягин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом волонтер Юрий Мысягин сообщил на своей странице в Facebook.
"Позвонили друзья из молочной компании "Люстдорф" и порадовали: сегодня на наш склад в Днепре пришло для ваших подопечных 3400 литров молока. Класс!!! Светлодарская дуга начинает праздновать, а орки уныло приуныли", - написал он.
Мысягин отметил, что 3000 литров пойдут для "старшего брата" из ВСУ: 53-я бригада, 43-й батальон, 24-й батальон "Айдар", Арта, Медики, ''Третья сила", а 400 литров для "младшего брата" и соседа по позициям из Нацгвардии.
""Люстдорф", спасибо Вам!!!", - добавил волонтер.
695 9
Материалы по теме: Волонтеры для армии
75% ожогов пламенем, высоковольтная электротравма, ЧМТ, ушибы внутренних органов: украинскому бойцу Нечаю нужна помощь, - волонтер Егорова. ФОТО(40)
Волонтеры, изготовляющие защитные экраны для техники 17-й танковой бригады, обратились за помощью к украинцам. ФОТО(121)
"Проект по артиллерии 53-й бригады закрыт. Арта стала на порядок более современней, злее, точней и агрессивней", - волонтер Мысягин. ФОТОрепортаж(19)
Жена одного из Героев Небесной Сотни половину полученной за погибшего мужа компенсации передала на помощь армии, - волонтерский фонд "Вернись живым"(14)
Почему "худеют" упаковки с продуктами?(0)
"Матрица технологий" ищет землю под обустройство Центра беспилотной авиации: будем строить аэродром, лаборатории, сборочные корпуса, ангары, - волонтер Касьянов(50)
Волонтеры "Мега-Полиграфа" просят помочь с обеспечением украинских воинов: нужны генераторы, шины и рация для скорой. ФОТОрепортаж(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить