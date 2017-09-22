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 Общество
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 Молочная компания "Люстдорф" передала для бойцов ВСУ 3400 л молока, - волонтер Мысягин

волонтеры

Молочная компания "Люстдорф" передала для для украинских воинов 3400 литров молока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом волонтер Юрий Мысягин сообщил на своей странице в Facebook.

"Позвонили друзья из молочной компании "Люстдорф" и порадовали: сегодня на наш склад в Днепре пришло для ваших подопечных 3400 литров молока. Класс!!! Светлодарская дуга начинает праздновать, а орки уныло приуныли", - написал он.

Мысягин отметил, что 3000 литров пойдут для "старшего брата" из ВСУ: 53-я бригада, 43-й батальон, 24-й батальон "Айдар", Арта, Медики, ''Третья сила", а 400 литров для "младшего брата" и соседа по позициям из Нацгвардии.

""Люстдорф", спасибо Вам!!!", - добавил волонтер.

Молочная компания Люстдорф передала для бойцов ВСУ 3400 л молока, - волонтер Мысягин 01

Отметим, компания "Люстдорф" более 15 лет занимается производством молочных продуктов из отечественного сырья. За время своего существования в "Люстдорф" было создано более 60 наименований молочной продукции и 6 собственных торговых марок.
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После того,как выявили,что от молока наступает рак ...
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Це добре, тільки навіщо піаритися? Піар вбиває благородну мету, оскільки не відомо від серця цей подарунок або для збільшення продаж, та звітності для податкової.
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Один мой знакомый говорил....Интересный молокозавод,завод стоит а на его территорию молоковозы не заезжают...
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Зараз багато хто робить рідке молоко з порошкового, це не злочин та технологією виробництва дозволено, тільки потрібно на етикетці писати спосіб виробництва, щоб покупці мали право вибору.
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Помнится журналисты просили депутатов скинутся на армию , после того как депутаты показали в е - декларациях шо у них дома лежит наличкой только 12 . 5 МИЛЛИАРДА гривен . Скинулись твари ублюдки или нет ?
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Срок хранения свежего молока - 8 часов. Сколько оно пролежало на складе?
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3 000 литров - это одна машинная цистерна, да и та не полная...
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спасибо за помощь. вот и все что нужно сказать а не киздеть какое это молоко и сколько цистерн это будет.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМолочная компания "Люстдорф" передала для бойцов ВСУ 3400 л молока, - волонтер Мысягин
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