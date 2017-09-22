 Молочная компания "Люстдорф" передала для бойцов ВСУ 3400 л молока, - волонтер Мысягин

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом волонтер Юрий Мысягин сообщил на своей странице в Facebook."Позвонили друзья из молочной компании "Люстдорф" и порадовали: сегодня на наш склад в Днепре пришло для ваших подопечных 3400 литров молока. Класс!!! Светлодарская дуга начинает праздновать, а орки уныло приуныли", - написал он.Мысягин отметил, что 3000 литров пойдут для "старшего брата" из ВСУ: 53-я бригада, 43-й батальон, 24-й батальон "Айдар", Арта, Медики, ''Третья сила", а 400 литров для "младшего брата" и соседа по позициям из Нацгвардии.""Люстдорф", спасибо Вам!!!", - добавил волонтер.

Отметим, компания "Люстдорф" более 15 лет занимается производством молочных продуктов из отечественного сырья. За время своего существования в "Люстдорф" было создано более 60 наименований молочной продукции и 6 собственных торговых марок.