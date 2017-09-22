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 В Украине завершились учения Rapid Trident-2017, - Минобороны

учения

Учения проходили во Львовской области при участии иностранных военнослужащих.

В пятницу, 22 сентября, во Львовской области завершились учения Rapid Trident-2017 на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Минобороны.

"Две недели обучения были полны событий, требовали от нас умения быстро принимать решения и брать на себя ответственность, постоянно приобретать новые знания и практические навыки, действовать вместе и бок о бок идти к нашей общей цели. Цель эта остается неизменной - научиться профессионально выполнять свой долг, как настоящие защитники и воины, достигать полного взаимопонимания и научиться действовать совместно в интересах мира и безопасности во всем мире, - подчеркнул полковник Сергей Литвинов на церемонии закрытия учений.

В свою очередь, полковник ВС США Дэвид Джордан поблагодарил всех участников за их вклад в развитие партнерства между армиями стран-участниц.

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Как отмечено, все участники учений получили сертификаты.

Напомним, в этом году в военном учении приняли участие около 2500 военнослужащих из 15 стран мира. Кроме Украины и США, к "Репид Трайдент" привлекались военнослужащих из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

Целью серии учений является введение в Вооруженных Силах Украины передового опыта армий ведущих стран мира, обмен профессиональными навыками, улучшение уровня взаимодействия между штабами и подразделениями сухопутных войск Украины, США, армий стран-участниц и партнеров НАТО, а также членов программы "партнерство ради мира".






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Кто знает,что это за хрень на переднем плане??
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