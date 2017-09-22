 Оральная вакцинация лисиц против бешенства за 154 миллиона - приколы проекта Госбюджета-2018. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза.
"Вчера один мой европейский коллега спросил у меня, что происходит с лисами в Запорожской области. Скажем так, я был сильно удивлен его интересу к этому вопросу. Более того, я объяснил ему, что не в курсе так как не являюсь охотником. На что он объяснил мне, что речь идет не об охоте, а об... оральной вакцинации лисиц стоимостью в 5 миллионов евро. Мою реакцию представляете? Мягко говоря я удивился. И сказал ему, что он что-путает. А сам без надежды на результат набрал запрос в гугле. Вот тут мое удивление доказало, что ему есть куда расти. Выяснилось, что на ближайшую сессию областного совета Запорожской области предлагается вынести проект решения о "Программе оздоровления территории Запорожской области от бешенства на 2017-2021 год" и в рамках этого решения потратить 154 329 410 гривен на оральную вакцинацию лис. Вы понимаете о чем речь??? Это же тупой распил бюджетных денег! Уже в этом году хотят орально отвакцинировать лис на 31 миллион гривен. Кстати, по приблизительным подсчетам, согласно этой программе на вакцинацию одной лисы планируется потратить около 12 тыс. гривен. А может на оздоровление людей эти деньги лучше потратить, но не тех, которые собираются распилить бюджет, а на тех, которые живут в Запорожской области. Интересно, кто это придумал? Нужна вакцинация? Делайте. Но не смейте бюджетные деньги пилить! Меня сильно "порадовало" то, что в процессе оральной вакцинации лис планируют задействовать авиацию и спутниковую аппаратуру. А подключить какое-нибудь голливудское агенство для освещения данного события или аргументировать, что развозку вакцины надо производить исключительно на автомобилей марки Тесла не додумались вписать? Чего уж мелочиться?! Пилить деньги так пилить!
- Тебя вакцинировали?
- Конечно! Даже дважды!
- Чем докажешь?
- Хочешь поклянусь? Вот, век крольчатины не видать!
И убедившийся в факте вакцинации проверяющий возвращается в офис и пишет отчет: - В процессе опроса лис факт вакцинации подтвердился.
Опрошенная лиса с данными показаниями согласна и протокол опроса оспаривать не планирует, - написал он.
Береза отметил, что после возвращения в Украину обязательно напишет депутатский запрос, добавив, что то, что таком становится известно от европейских партнеров не добавляет бонусов Украине.
"Я представляю, как отреагировали бы во Франции если бы тут кто-то предложил потратить бюджетные деньги на вакцинацию...устриц, например. Скандал национального масштаба был бы неминуем. А у нас такое могло бы пройти тихо. Но теперь не пройдет. Посмотрим, как они это постараются протянут. И главное кто? Буду информировать о развитии событий. Но деньги распилить не дам!", - подчеркнул нардеп.
"При этом трезвомыслящие люди из департамента финансов утверждают, что на этот год в бюджете таких денег никак не предусмотрено, а значит говорить о выделении каких-либо бюджетных средств на ближайшей сессии не стоит", - добавил Береза.
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какое отношение это имеет к проекту Госбюджета-2018?
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Но зрадойобам же нужно пестануть как-то?
Иначе бабло теряецца...
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"Оральная вакцинация лисиц против бешенства за 154 миллиона - приколы проекта Госбюджета-2018."
- до чого тут проект Держбюджету України на 2018 рік??? Наскільки я розумію викладено шматок програми Запорізької області на 2017-2021 роки. (Чи діє вона вже, чи ні - невідомо).
- сума в 154 млн. грн. - це сума витрат на 5 років. (А не на 2018 рік.) На рік пропонується витратити 30,8 млн. грн. Відчуйте різницю.
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