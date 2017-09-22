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 Политика Украины, Экономика
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 Оральная вакцинация лисиц против бешенства за 154 миллиона - приколы проекта Госбюджета-2018. ДОКУМЕНТ

На ближайшую сессию областного совета Запорожской области предлагается вынести проект решения о "Программе оздоровления территории Запорожской области от бешенства на 2017-2021 год" и в рамках этого решения потратить 154 329 410 гривен на оральную вакцинацию лис.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза.

"Вчера один мой европейский коллега спросил у меня, что происходит с лисами в Запорожской области. Скажем так, я был сильно удивлен его интересу к этому вопросу. Более того, я объяснил ему, что не в курсе так как не являюсь охотником. На что он объяснил мне, что речь идет не об охоте, а об... оральной вакцинации лисиц стоимостью в 5 миллионов евро. Мою реакцию представляете? Мягко говоря я удивился. И сказал ему, что он что-путает. А сам без надежды на результат набрал запрос в гугле. Вот тут мое удивление доказало, что ему есть куда расти. Выяснилось, что на ближайшую сессию областного совета Запорожской области предлагается вынести проект решения о "Программе оздоровления территории Запорожской области от бешенства на 2017-2021 год" и в рамках этого решения потратить 154 329 410 гривен на оральную вакцинацию лис. Вы понимаете о чем речь??? Это же тупой распил бюджетных денег! Уже в этом году хотят орально отвакцинировать лис на 31 миллион гривен. Кстати, по приблизительным подсчетам, согласно этой программе на вакцинацию одной лисы планируется потратить около 12 тыс. гривен. А может на оздоровление людей эти деньги лучше потратить, но не тех, которые собираются распилить бюджет, а на тех, которые живут в Запорожской области. Интересно, кто это придумал? Нужна вакцинация? Делайте. Но не смейте бюджетные деньги пилить! Меня сильно "порадовало" то, что в процессе оральной вакцинации лис планируют задействовать авиацию и спутниковую аппаратуру. А подключить какое-нибудь голливудское агенство для освещения данного события или аргументировать, что развозку вакцины надо производить исключительно на автомобилей марки Тесла не додумались вписать? Чего уж мелочиться?! Пилить деньги так пилить!

Оральная вакцинация лисиц против бешенства за 154 миллиона - приколы проекта Госбюджета-2018 01

Вы себе представляете, как красиво летит крыло вертолетов над Запорожской области на рассвете, под "Полет Валькирий" Вагнера и с них десантируют лесников, которые отлавливают лис и орально их...вакцинируют. Представили? Я в шоке! Главное, что потом это фиг проверишь. Сотрудники контролирующих органов получив задачу проверить количество отвакцинированных лис будут их отлавливать? А, как они будут проверять прошла лиса вакцинацию или нет? Я представляю этот диалог между проверяющим и лисой:

- Тебя вакцинировали?
- Конечно! Даже дважды!
- Чем докажешь?
- Хочешь поклянусь? Вот, век крольчатины не видать!

И убедившийся в факте вакцинации проверяющий возвращается в офис и пишет отчет: - В процессе опроса лис факт вакцинации подтвердился.
Опрошенная лиса с данными показаниями согласна и протокол опроса оспаривать не планирует, - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Продавливать будут все. Ведь голосов нет ни за один законопроект", - Борислав Береза о предстоящей сессии Рады

Береза отметил, что после возвращения в Украину обязательно напишет депутатский запрос, добавив, что то, что таком становится известно от европейских партнеров не добавляет бонусов Украине.

"Я представляю, как отреагировали бы во Франции если бы тут кто-то предложил потратить бюджетные деньги на вакцинацию...устриц, например. Скандал национального масштаба был бы неминуем. А у нас такое могло бы пройти тихо. Но теперь не пройдет. Посмотрим, как они это постараются протянут. И главное кто? Буду информировать о развитии событий. Но деньги распилить не дам!", - подчеркнул нардеп.

"При этом трезвомыслящие люди из департамента финансов утверждают, что на этот год в бюджете таких денег никак не предусмотрено, а значит говорить о выделении каких-либо бюджетных средств на ближайшей сессии не стоит", - добавил Береза.
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На ближайшую сессию областного совета Запорожской области предлагается вынести проект.

какое отношение это имеет к проекту Госбюджета-2018?

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Никакого.
Но зрадойобам же нужно пестануть как-то?
Иначе бабло теряецца...
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Очень хочется кого-то орально отвакцинировать...
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В принципе, если не смотреть на заоблачную сумму, то проект неплохой, чтобы кукурузник разбросал над лесками прикормку с вакциной! Это очень быстро, можно охватить все лески за раз и должно быть дёшево! Но вот цена в этом бюджете предполагает не самолёт, а вероятно баллистическую ракету заряжённую прикормкой так, чтобы если уепать в небе, то накрыло всю Запорожскую область!
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Нишеброды стали бульбы пускать. Во всем цивилизованном мире борются с болезнями, разносимыми животными, и это стоит денег.
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О, а скільки мільйонів "лисиць" приховано у Держбюджеті і місцевих бюджетах!
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Губернатор Запорожской области сообщил, что вакцинация лис в его области проводиться не будет. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, передал корреспондент ГолосUA. «Вакцинация лис - не самая актуальная проблема для страны, в которой идет война. Кроме того, в области просто нет таких денег», - отметил он. Напомним, недавно в Запорожье разгорелся скандал - чиновники обнародовали проект вакцинации лис от бешенства. Согласно документу, происходить это должно было "орально, посредством авиации". Как именно чиновники собирались кормить лис вакцинами с самолета не сообщалось, но стоит программа немало - 154 миллионов гривен. Проект прошел несколько комиссий и уже был включен в предварительную повестку сессии горсовета, но попался на глаза общественникам. 10 сентября в Запорожье, полиция обезвредила бешеную лису, которая бросалась на людей. Около 14:45 полицейским стало известно о том, что на территорию частного дома на ул. Зачиняева забежала бешеная лиса и бросается на людей. На месте инцидента выяснилось, что животное с явными признаками бешенства уже покусало собак и бросалось на людей. Лиса вела себя агрессивно, поэтому патрульные приняли решение использовать табельное огнестрельное оружие. На тот момент лиса уже скрылась под хозяйственное здание, поэтому для ее обезвреживания инспектор произвел три выстрела. После этого для установления обстоятельств инцидента на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
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Запорожская область уже под кацапией? Не? А откуда там губернаторы?
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Интересный вариант распила бабла, а если сюда ещё собак и кошек добавить..
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Всі ці витрати повинні лягати прямо на лохотників. План-лисича шкура в рік,не здав-оплати вакцинацію. Хоча стограмова приманка-вакцина вартістю чотириста евро занадто смердить банальним розкраданням
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Нічого не скажеш, редактори Цензора якщо не вкинуть якусь дезу із кричачим заголовком, то жити не зможуть.
"Оральная вакцинация лисиц против бешенства за 154 миллиона - приколы проекта Госбюджета-2018."
- до чого тут проект Держбюджету України на 2018 рік??? Наскільки я розумію викладено шматок програми Запорізької області на 2017-2021 роки. (Чи діє вона вже, чи ні - невідомо).
- сума в 154 млн. грн. - це сума витрат на 5 років. (А не на 2018 рік.) На рік пропонується витратити 30,8 млн. грн. Відчуйте різницю.
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Территории от бешенства оздоравливаются гораздо эффективнее после отстрела бешеных чинуш.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОральная вакцинация лисиц против бешенства за 154 миллиона - приколы проекта Госбюджета-2018. ДОКУМЕНТ
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