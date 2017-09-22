 Оральная вакцинация лисиц против бешенства за 154 миллиона - приколы проекта Госбюджета-2018. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза."Вчера один мой европейский коллега спросил у меня, что происходит с лисами в Запорожской области. Скажем так, я был сильно удивлен его интересу к этому вопросу. Более того, я объяснил ему, что не в курсе так как не являюсь охотником. На что он объяснил мне, что речь идет не об охоте, а об... оральной вакцинации лисиц стоимостью в 5 миллионов евро. Мою реакцию представляете? Мягко говоря я удивился. И сказал ему, что он что-путает. А сам без надежды на результат набрал запрос в гугле. Вот тут мое удивление доказало, что ему есть куда расти. Выяснилось, что на ближайшую сессию областного совета Запорожской области предлагается вынести проект решения о "Программе оздоровления территории Запорожской области от бешенства на 2017-2021 год" и в рамках этого решения потратить 154 329 410 гривен на оральную вакцинацию лис. Вы понимаете о чем речь??? Это же тупой распил бюджетных денег! Уже в этом году хотят орально отвакцинировать лис на 31 миллион гривен. Кстати, по приблизительным подсчетам, согласно этой программе на вакцинацию одной лисы планируется потратить около 12 тыс. гривен. А может на оздоровление людей эти деньги лучше потратить, но не тех, которые собираются распилить бюджет, а на тех, которые живут в Запорожской области. Интересно, кто это придумал? Нужна вакцинация? Делайте. Но не смейте бюджетные деньги пилить! Меня сильно "порадовало" то, что в процессе оральной вакцинации лис планируют задействовать авиацию и спутниковую аппаратуру. А подключить какое-нибудь голливудское агенство для освещения данного события или аргументировать, что развозку вакцины надо производить исключительно на автомобилей марки Тесла не додумались вписать? Чего уж мелочиться?! Пилить деньги так пилить!

Вы себе представляете, как красиво летит крыло вертолетов над Запорожской области на рассвете, под "Полет Валькирий" Вагнера и с них десантируют лесников, которые отлавливают лис и орально их...вакцинируют. Представили? Я в шоке! Главное, что потом это фиг проверишь. Сотрудники контролирующих органов получив задачу проверить количество отвакцинированных лис будут их отлавливать? А, как они будут проверять прошла лиса вакцинацию или нет? Я представляю этот диалог между проверяющим и лисой:- Тебя вакцинировали?- Конечно! Даже дважды!- Чем докажешь?- Хочешь поклянусь? Вот, век крольчатины не видать!И убедившийся в факте вакцинации проверяющий возвращается в офис и пишет отчет: - В процессе опроса лис факт вакцинации подтвердился.Опрошенная лиса с данными показаниями согласна и протокол опроса оспаривать не планирует, - написал он.Береза отметил, что после возвращения в Украину обязательно напишет депутатский запрос, добавив, что то, что таком становится известно от европейских партнеров не добавляет бонусов Украине."Я представляю, как отреагировали бы во Франции если бы тут кто-то предложил потратить бюджетные деньги на вакцинацию...устриц, например. Скандал национального масштаба был бы неминуем. А у нас такое могло бы пройти тихо. Но теперь не пройдет. Посмотрим, как они это постараются протянут. И главное кто? Буду информировать о развитии событий. Но деньги распилить не дам!", - подчеркнул нардеп."При этом трезвомыслящие люди из департамента финансов утверждают, что на этот год в бюджете таких денег никак не предусмотрено, а значит говорить о выделении каких-либо бюджетных средств на ближайшей сессии не стоит", - добавил Береза.