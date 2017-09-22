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Все про:вуз (650) налоги (2623) работа (412)

 КНТЭУ и Офис крупных налогоплательщиков договорились о трудоустройстве выпускников

Сегодня, 22 сентября 2017 года, в Офисе крупных налогоплательщиков состоялось подписание Договора о сотрудничестве между Офисом и Киевским национальным торгово-экономическим университетом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса.

Офис пообещал содействовать трудоустройству выпускников вуза, приглашать студентов на профильные конференции, семинары и круглые столы, а также организовывать для них прохождение практики. Университет со своей стороны обязался готовить новые кадры в соответствии с требованиями заказчика - Офиса крупных налогоплательщиков, а также активно участвовать в разработке и реализации программ переподготовки и повышения квалификации его сотрудников.

"Подобные связи с университетами невероятно важны, - прокомментировал встречу со студентами и подписание Договора начальник Офиса Евгений Бамбизов на своей странице в ФБ. - Как бы банально это ни звучало, но если мы хотим получить после вуза готовых к работе молодых специалистов, мы должны участвовать в их подготовке. Большое спасибо КНТЭУ за то, что там это понимают и готовы к сотрудничеству. Теперь остается только конкретизировать свой запрос и вместе его реализовать".

КНТЭУ и Офис крупных налогоплательщиков договорились о трудоустройстве выпускников 01
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Уважаемые студенты! Мы вам гарантируем 3200 грн зарплаты ( больше ,чем 100 долл!)
Ура товарищи!...
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Ага 3 200 ,а налоги ,там на руки будет 2 500,меньше чем 100 долляров ...
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Простите, а студиозов научили что-то делать хотя бы на 5 копеек?
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