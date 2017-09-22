 КНТЭУ и Офис крупных налогоплательщиков договорились о трудоустройстве выпускников

Об этом сообщила пресс-служба Офиса.
Офис пообещал содействовать трудоустройству выпускников вуза, приглашать студентов на профильные конференции, семинары и круглые столы, а также организовывать для них прохождение практики. Университет со своей стороны обязался готовить новые кадры в соответствии с требованиями заказчика - Офиса крупных налогоплательщиков, а также активно участвовать в разработке и реализации программ переподготовки и повышения квалификации его сотрудников.
"Подобные связи с университетами невероятно важны, - прокомментировал встречу со студентами и подписание Договора начальник Офиса Евгений Бамбизов на своей странице в ФБ. - Как бы банально это ни звучало, но если мы хотим получить после вуза готовых к работе молодых специалистов, мы должны участвовать в их подготовке. Большое спасибо КНТЭУ за то, что там это понимают и готовы к сотрудничеству. Теперь остается только конкретизировать свой запрос и вместе его реализовать".
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Ура товарищи!...
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