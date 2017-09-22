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Все про:коррупция (7464) Госгеонедра (39)

 Попытки Госгеонедр договариваться с "Сухой Балкой" носят признаки коррупции, - Браиловский

Государственное лицензионное ведомство должно выполнять законы Украины, а не вопреки им вести какие-то переговоры с представителями компании, которой Госгеонедра обязана продолжить разрешения на пользование недрами. В противном случае, это может свидетельствовать о коррупционной составляющей в действиях чиновников.

Такой точки зрения придерживается экономический эксперт, генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим Браиловский, пишут Українські новини со ссылкой на "Главком".

Как сообщалось, вчера, 21 сентября 2017 года, в телефонном разговоре, первый заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Украины Николай Фощий пообещал к выходным принять инициативную группу шахтеров ЧАО "Евраз Сухая Балка", которые вот уже четвертый день проводят бессрочную акцию протеста, требуя от ведомства продолжения и выдачи комбината лицензий на добычу руды. Цель переговоров, по словам Фощия - улаживания конфликтной ситуации.

Как передает корреспондент с места событий, по состоянию на 10:00 22 сентября 2017 года, встреча шахтеров с руководителем Госгеонедр пока не состоялась.

По мнению экономического эксперта, в сложившейся ситуации присутствует коррупционный фактор.

"Лично я не понимаю, о чем Николай Фощий хочет говорить с представителями митингующих шахтеров? Насколько мне известно, "Сухая Балка" своевременно, как того требует действующее законодательство, обратилась в Госгеонедрам за продлением лицензий. И ведомство, согласно тому же закону, обязано в течение 60 дней подготовить и выдать документы. Зачем нужны какие-то переговоры? Тем более, "Сухая Балка" имеет решение Днепропетровского и Высшего административного судов Украины, обязывающие Госгеонедра предоставить компании разрешения на добычу сырья. В чем проблема? На мой взгляд, фактор безосновательного затягивания Госгеонедрами выполнения своих прямых функциональных обязанностей может свидетельствовать о коррупции. Говоря простым языком, с владельца компании просто пытаются получить большую сумму взятки", - считает Браиловский.

В свою очередь, директор по правовым вопросам ОАО "Евраз Сухая Балка" Дмитрий Присяжнюк заявил, что инициативная группа надеется на обещанную Николаем Фощием встречу.

"В ходе переговоров мы намерены проинформировать руководство Госгеонедр о подаче в Минюст заявления о начале производства по принудительному исполнению судебных решений. Кроме того, мы намерены предупредить господина Фощия об уголовной ответственности.

"Статья 382 Уголовного Кодекса Украины говорит: невыполнение должностным лицом судебного решения, что влечет ограничения прав и свобод граждан, а также наносит ущерб юридическим лицам, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет, а также лишением права занимать руководящие должности на государственной службе в течение 3 лет", - констатировал Дмитрий Присяжнюк.

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Если парень выдаст продление лицензии без денег, его свои будут дразнить полу-поцем
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Запорожье.время 13 00
проспект Металлургов.два аваковских дебила (патруль мусорской)
других слов нет.придолбались ,язык русский и мутки ментовские дай денег.
объяснил что с пенсии 1300 давать нечего.один дословно сказал:
в следующий раз буду хуячить по колёсам !
откуда таких набрали??? ТВАРИ !!!
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фіксувати таке потрібно. є авто значить є і телефон з камерою.
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Ну если и дальше такие как Фощий и Кирилюк будут работать в Госгеонедрах и контролировать ситуации в этой стратегически важной для страны сфере - то это точно не последний протест. Тем более что за этими чиновниками уже который год тянется шлейф антикоррупционных махинаций и схем, а на Фощия даже дело завели
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПопытки Госгеонедр договариваться с "Сухой Балкой" носят признаки коррупции, - Браиловский
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