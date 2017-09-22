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 Политика Украины
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Все про:взятка (4544) задержание (6236) судья (1912) Овчаренко (14) Бутусов Юрий (1350) Холодницкий (376) САП (600)

 Это самая крупная в истории Украины взятка прокурору, который при этом ее не взял, а организовал задержание, - журналист о взятке судей Холодницкому

взятка

До этого рекорд по предложению взятки в 25 тысяч долларов и задержанию преступника принадлежал прокурору Главной военной прокуратуры. Всего за три года 6 прокуроров военной прокуратуры задерживали на взятках посетителей своих кабинетов. Остальные подразделения ГПУ информацию о подобных случаях не публиковали.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Белые носочки и ворожея обманули Наталью Овчаренко - арестована судья, которая с молитвой "Во имя отца и сына" передавала взятку антикоррупционному прокурору Холодницкому. Самая крупная взятка, которую в истории Украины предлагали прокурору, который при этом не взял, а организовал задержание! Исторический день для судебной системы Украины, Генпрокуратуры и лично для Назара Холодницкого. До 21 сентября рекорд по предложению взятки в 25 тысяч долларов и задержанию преступника принадлежал прокурору Главной военной прокуратуры (следует отметить, что за последние три года шесть прокуроров военной прокуратуры задерживали на взятках посетителей своих кабинетов, в других подразделениях ГПУ взятки, видимо, не предлагаются)", - отметил журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому. ФОТОрепортаж

"По данным источников "Цензор.Нет", близких к следствию, преступная группировка в руководстве Кировского районного суда города Днепр в составе председателя суда Геннадия Подберезного, заместителя председателя суда Натальи Овчаренко и еще нескольких судей, предприняла попытку подкупа специального антикоррупционного прокурора, чтобы заблокировать расследование о вымогательстве взятки, совершенном Овчаренко. Овчаренко была задержана на вымогательстве 19 апреля 2017-го 30 тысяч долларов у одной из сторон судебного процесса, который она вела. Дело передано в антикоррупционную прокуратуру", - пояснил Бутусов.

"Подберезный решил спасать свою подчиненную - ведь они действовали рука об руку во всех делах в суде. Они явились к Холодницкому и предложили ему взятку в 300 тысяч долларов. Прокурор согласился на взятку и тотчас заявил о даче взятки в ГПУ и СБУ, чтобы организовать операцию по задержанию (согласно подследственности дела с участием сотрудников САП и НАБУ в настоящее время расследуют только ГПУ и СБУ). За судьей Овчаренко было установлено наблюдение. Наблюдение вскрыло некоторые удивительные факты - например, судья Овчаренко по время одного из заседаний пригласила сотрудницу салона красоты чтобы ей делали педикюр", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это обычная работа антикоррупционного прокурора", - Холодницкий о задержании судей, предлагавших ему взятку

"Перед тем как нести Холодницкому первый транш в 50 тысяч долларов судья Овчаренко сильно волновалась. Она ходила в церковь, так как весьма набожна, считает себя глубоко верующим человеком. Но при этом религиозная на вид Овчаренко, как выяснилось, регулярно советуется с приближенной к ней ворожеей. И накануне совершения преступления судья, замглавы районного суда областного центра (!), спросила у ворожки - можно ли идти на дело, нет ли засады? Ворожка ответила: был вещий сон сегодня, "видела носочки белые", это хороший знак, все в порядке! Услышав, что предсказание хорошее, богобоязненная и верующая в Бога и оккультные силы судья собрала 50 тысяч долларов в сверток и пошла к Холодницкому на встречу вместе со своим шефом Подберезным", - рассказал Бутусов.

"Как сообщают наши источники, зайдя в кабинет, Овчаренко поздоровалась и сказала, передавая пакет Холодницкому: "Ну мы же с вами нормальные люди!" А когда Подберезный разворачивал пакет, судья Овчаренко перекрестила пять пачек по 10 тысяч долларов и прочитала молитву "Во имя отца и сына и святого духа". В этот момент произошло задержание. Бог иногда действительно все видит", - резюмировал журналист.

Напомним, вчера были задержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому. Холодницкий комментируя задержание заявил: "Это обычная работа антикоррупционного прокурора".

Более подробно с аспектами дела можно ознакомиться в статье Цензор.НЕТ: "У ЯКІЙ СПРАВІ СУДДІ ДО ХОЛОДНИЦЬКОГО В ГОСТІ ХОДИЛИ".
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"Самая крупная взятка, которую в истории Украины предлагали прокурору, который при этом не взял, а организовал задержание!"

Ключевая фраза "не взял".

Потому что о самых крупных взятках, которые "взяли", мы, скорее всего, никогда не узнаем.

Это как о дельфинах и спасении ими людей- мы знаем только о тех, кого они вытолкали к берегу, а те, кого вытолкали в открытое море, просто не могут ничего сказать.
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Ворожка,гадание, перекрестила взятку и прочла молитву - это пи...дец, господа!

Судья, бля?! Логика, живой ум, законность и справедливость, необходимые для данной должности, заменены мракобесием, суеверностью, тупостью.
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"Логика, живой ум, законность и справедливость" - это то, что в нашем государстве гарантированно закрывает человеку даже гипотетичексую возможность стать судьей.

У меня складывается твердое убеждение, что любого судью можно садить без всякого суда и следствия - и 100% не будет невинно пострадавших.
И это, к огромному сожалению, относится не только к судьям, а ко всей нашей быдлоэлите.
Система выстроена так, что честный и порядочный человек, даже если случайно попадает туда, будет ей отвергнут и растоптан.
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він просто туди не пройде. Там на сторожі стоїть ВККСУ на чолі з Кизяком.
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Уже сотню лет в стране происходит исключительно отрицательный отбор (при захождении во властные структуры). То ли ещё будет...
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ось так стають президентами. А що, зараз влада його буде піарити по всіх каналах, молодий, хабарів не бере, має досвід у боротьбі з корупцією, кращої кандидатури злодію порошенко щоб формально передати владу мабуть не знайти.
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Но ведь судья посчитала возможным эту взятку Холодницкому предложить!!!! Или это говорит о том, что Холодницкий взятку взять мог, или влада решила Холодницкого этой взяткой скомпрометировать. А Бутусову пора снимать розовые очки. Реальность куда суровее.
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Она решила, что 300 шт. это деньги (большие деньги) и от таких денег не отказываются. Оказывается, что для некоторых честь дороже.
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Тетяна, Холодницький дійсно не бере хабарі і мабуть всім коментаторам на Цензорі теж треба з цим змиритися.
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І шо толку?! Це спортивна рибаловля - впіймали-пофоткали-відпустили.
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Это прецидент! Слава богу, что в Украине есть еще порядочные чиновники такого высокого уровня. Браво Холодницкому!
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а луцик небось хапнул хабар не задумываясь и объявил "що цэ нэ злочынэць а погядна та чэсна людына" як бойко,новинский и пр.говно.
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"рекорд Украины"- так шо, бюст героя будут ставить в родном городе, или таки в полный рост?
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Предупреждают, что бы давали больше - не солидно нести столько честному прокурору....
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я бы понял, если бы гордились размером наказания.... нет, "Украина це Европа", как когда-то яникевич хвастался в Европе маетком, хвастаемся розмером взятки!
Взятки, Карл, которая ещё в суде не доказана!!!
Взятки, суд по которой будет через несколько лет!!!!
Взятки, по которой никого не посадят!!!!!!!
Но мы хвастаемся....
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И не говори, Степа! Все плохо, ничего не меняется.
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Да как не меняется? Размеры хабарей растут, да Шурик?
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Шо скажет наш ..народный.. судья мамалуй по этому вапрису?
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Это лишь пиарная акция, мелочь по сравнению со взрослыми взятками идущими втихаря под прикрытием властных коррупционеров.
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С десяток таких пиарных акций и глядишь все у нас наладилось бы. )
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Китайські стратегеми.
Холодницький теж їх читав.
Українською :
"за деревами лісу не видно"

А ще.
З настільної книги прокурора(судді).

1)Брати хабар за рішення менше певної суми - бути ІДІОТОМ.("спалится на мякине")
...4)Завжди розраховуй свої сили і "потенціал".Брати хабар більше певної суми -НЕБЕЗПЕЧНО.Інколи смертельно.
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Это не рекордная взятка в Украине...Уже и 5 млн. долл. мелькало в банковской сфере...
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Едешь в Конча - Заспу ,Козын и т д . и арестовываешь каждый дом больше 200 кв . м . - по любому построен на украденные у Украинского Народа деньги .проверить в Украине всё так называмое элитное имущество . оно всё построено , ездит и летает на украденные у Украинского Народа деньги .
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А сумму самой крупной взятки, которую он взял слабо опубликовать?
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Взятки прокурорам не дают и они не берут, а необъяснимых доходов - на миллиарды и устроится в прокуратуру с улицы невозможно, зато куча династий, где 3 поколения больших семей с женами, тестями, тещами и племянниками служат одновременно и очень успешно.
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Так и есть . И поэтому нужно как в Китае расстреливать их семьями с детьми , с жёнами , бабушками под корень . шо б больше не плодились твари ублюдки .
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спить український кінематограф і ГХоллівуд - а тут такий матеріал і сюжети пропадають...
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Ворожка виявилась "підсадною качкою " НАБУ ,яка вже 10 років працює "у підпіллі" )))
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просто ця мразота не думала, що реакція Того до Кого вона звертається з молитвою може бути саме такою. Видно таки добре дістала зі своїми молитвами - не перший раз.
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просто цыфра не та....
Сакварелидзе 1 лимон предлагали....
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"В других подразделениях ГПУ взятки, видимо, не предлагаются". В других подразделениях ГПУ взятки, видимо, с удовольствием берутся. Да и в этом наверняка тоже, да вот надо же иногда создавать иллюзию борьбы с коррупцией.
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Восточная мудрость.
Кто самый сильный человек? - Это тот, кто смог победить свои слабости.
Пока у нас есть самые сильные, типа Холодницкого, есть надежда, что у Украины есть будущее.
К сожалению, главный правитель очень слабый человек. В этом оснвная проблема.
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Верховний правитель сильніший від Холодницького, який свою силу ще ніяким чином не продемонстрував. Результат його діяльності - ноль. Він не винен - вся влада або корумпована, або корупційно залежна. Він не може всіх арештувати, хто тоді йому зарплату буде платити?
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Є дуже багато варіантів. Сорока-ворона дітям кашу варила, на порозі студила. Ідіть діти по ложки, дам вам каші по трошки. Тому дала, тому дала, а тому голову відірвала. Полетіла за границю, кинула в криницю.
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Уже сотню лет в стране происходит исключительно отрицательный отбор (при захождении во властные структуры). То ли ещё будет..
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я думаю Назарыка просто оскорбила предложенная сумма
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Холодницкий знает, что на этом посту больше будет иметь чем каких-то 300 000 зелени, вот и не взял, а честность тут не при чем!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто самая крупная в истории Украины взятка прокурору, который при этом ее не взял, а организовал задержание, - журналист о взятке судей Холодницкому
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