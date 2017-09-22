 Это самая крупная в истории Украины взятка прокурору, который при этом ее не взял, а организовал задержание, - журналист о взятке судей Холодницкому

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Белые носочки и ворожея обманули Наталью Овчаренко - арестована судья, которая с молитвой "Во имя отца и сына" передавала взятку антикоррупционному прокурору Холодницкому. Самая крупная взятка, которую в истории Украины предлагали прокурору, который при этом не взял, а организовал задержание! Исторический день для судебной системы Украины, Генпрокуратуры и лично для Назара Холодницкого. До 21 сентября рекорд по предложению взятки в 25 тысяч долларов и задержанию преступника принадлежал прокурору Главной военной прокуратуры (следует отметить, что за последние три года шесть прокуроров военной прокуратуры задерживали на взятках посетителей своих кабинетов, в других подразделениях ГПУ взятки, видимо, не предлагаются)", - отметил журналист.
"По данным источников "Цензор.Нет", близких к следствию, преступная группировка в руководстве Кировского районного суда города Днепр в составе председателя суда Геннадия Подберезного, заместителя председателя суда Натальи Овчаренко и еще нескольких судей, предприняла попытку подкупа специального антикоррупционного прокурора, чтобы заблокировать расследование о вымогательстве взятки, совершенном Овчаренко. Овчаренко была задержана на вымогательстве 19 апреля 2017-го 30 тысяч долларов у одной из сторон судебного процесса, который она вела. Дело передано в антикоррупционную прокуратуру", - пояснил Бутусов.
"Подберезный решил спасать свою подчиненную - ведь они действовали рука об руку во всех делах в суде. Они явились к Холодницкому и предложили ему взятку в 300 тысяч долларов. Прокурор согласился на взятку и тотчас заявил о даче взятки в ГПУ и СБУ, чтобы организовать операцию по задержанию (согласно подследственности дела с участием сотрудников САП и НАБУ в настоящее время расследуют только ГПУ и СБУ). За судьей Овчаренко было установлено наблюдение. Наблюдение вскрыло некоторые удивительные факты - например, судья Овчаренко по время одного из заседаний пригласила сотрудницу салона красоты чтобы ей делали педикюр", - добавил он.
"Перед тем как нести Холодницкому первый транш в 50 тысяч долларов судья Овчаренко сильно волновалась. Она ходила в церковь, так как весьма набожна, считает себя глубоко верующим человеком. Но при этом религиозная на вид Овчаренко, как выяснилось, регулярно советуется с приближенной к ней ворожеей. И накануне совершения преступления судья, замглавы районного суда областного центра (!), спросила у ворожки - можно ли идти на дело, нет ли засады? Ворожка ответила: был вещий сон сегодня, "видела носочки белые", это хороший знак, все в порядке! Услышав, что предсказание хорошее, богобоязненная и верующая в Бога и оккультные силы судья собрала 50 тысяч долларов в сверток и пошла к Холодницкому на встречу вместе со своим шефом Подберезным", - рассказал Бутусов.
"Как сообщают наши источники, зайдя в кабинет, Овчаренко поздоровалась и сказала, передавая пакет Холодницкому: "Ну мы же с вами нормальные люди!" А когда Подберезный разворачивал пакет, судья Овчаренко перекрестила пять пачек по 10 тысяч долларов и прочитала молитву "Во имя отца и сына и святого духа". В этот момент произошло задержание. Бог иногда действительно все видит", - резюмировал журналист.
Напомним, вчера были задержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому. Холодницкий комментируя задержание заявил: "Это обычная работа антикоррупционного прокурора".
Более подробно с аспектами дела можно ознакомиться в статье Цензор.НЕТ: "У ЯКІЙ СПРАВІ СУДДІ ДО ХОЛОДНИЦЬКОГО В ГОСТІ ХОДИЛИ".
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Ключевая фраза "не взял".
Потому что о самых крупных взятках, которые "взяли", мы, скорее всего, никогда не узнаем.
Это как о дельфинах и спасении ими людей- мы знаем только о тех, кого они вытолкали к берегу, а те, кого вытолкали в открытое море, просто не могут ничего сказать.
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Судья, бля?! Логика, живой ум, законность и справедливость, необходимые для данной должности, заменены мракобесием, суеверностью, тупостью.
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У меня складывается твердое убеждение, что любого судью можно садить без всякого суда и следствия - и 100% не будет невинно пострадавших.
И это, к огромному сожалению, относится не только к судьям, а ко всей нашей быдлоэлите.
Система выстроена так, что честный и порядочный человек, даже если случайно попадает туда, будет ей отвергнут и растоптан.
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Взятки, Карл, которая ещё в суде не доказана!!!
Взятки, суд по которой будет через несколько лет!!!!
Взятки, по которой никого не посадят!!!!!!!
Но мы хвастаемся....
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Холодницький теж їх читав.
Українською :
"за деревами лісу не видно"
А ще.
З настільної книги прокурора(судді).
1)Брати хабар за рішення менше певної суми - бути ІДІОТОМ.("спалится на мякине")
...4)Завжди розраховуй свої сили і "потенціал".Брати хабар більше певної суми -НЕБЕЗПЕЧНО.Інколи смертельно.
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Сакварелидзе 1 лимон предлагали....
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Кто самый сильный человек? - Это тот, кто смог победить свои слабости.
Пока у нас есть самые сильные, типа Холодницкого, есть надежда, что у Украины есть будущее.
К сожалению, главный правитель очень слабый человек. В этом оснвная проблема.
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