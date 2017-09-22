 У "Укрзализныци" есть возможность не повышать тарифы три года, – Галасюк

Об этом заявил народный депутат Украины, глава комитета по промышленной политике и предпринимательству Виктор Галасюк, сообщает Сегодня.
"Наша команда Радикальной партии предлагает альтернативу - как не повышать тарифы три года и значительно развить инфраструктуру "Укрзализныци", закупить новые вагоны. Надо продать 10% акций "Укрзализныци" стратегическому инвестору. Это даст несколько десятков миллиардов гривен поступлений. На эти деньги нужно покупать новые вагоны, модернизировать железную дорогу, развивать производство. И не надо повышать тарифы", - рассказал Галасюк.
По мнению нардепа, такие меры позволят одновременно победить коррупцию, развить "Укрзализныцю" и не поднимать тарифы.
Для реализации плана нужно принять необходимые нормативные акты, отметил Галасюк. "Мы обращаемся к премьер-министру, к министру инфраструктуры. И мы в парламенте готовы обеспечить принятие такого законодательства", - сказал депутат.
"Нужна не огульная приватизация, не разбазаривание государственного имущества и не консервация коррупции и неэффективности, которые существуют сегодня. Нужен другой, альтернативный путь, который мы предлагаем - корпоратизация, привлечение инвестиций. Не надо повышать тарифы так, как это сегодня хочет сделать Мининфраструктуры. Тогда будут работать украинские металлурги, шахтеры, аграрии, будут перевозить продукцию. Украина будет с экспортом, гривня будет сильная", - резюмировал Галасюк.
Напомним, тарифы на железнодорожные грузоперевозки планируется повысить на 22,5% с 1 октября 2017 года.
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