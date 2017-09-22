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 Экономика
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Все про:тарифы (1505) Укрзализныця (1225) Галасюк (35)

 У "Укрзализныци" есть возможность не повышать тарифы три года, – Галасюк

Повышение грузовых тарифов не является единственным и лучшим способом для "Укрзализныци" (УЗ) найти деньги.

Об этом заявил народный депутат Украины, глава комитета по промышленной политике и предпринимательству Виктор Галасюк, сообщает Сегодня.

"Наша команда Радикальной партии предлагает альтернативу - как не повышать тарифы три года и значительно развить инфраструктуру "Укрзализныци", закупить новые вагоны. Надо продать 10% акций "Укрзализныци" стратегическому инвестору. Это даст несколько десятков миллиардов гривен поступлений. На эти деньги нужно покупать новые вагоны, модернизировать железную дорогу, развивать производство. И не надо повышать тарифы", - рассказал Галасюк.

По мнению нардепа, такие меры позволят одновременно победить коррупцию, развить "Укрзализныцю" и не поднимать тарифы.

Для реализации плана нужно принять необходимые нормативные акты, отметил Галасюк. "Мы обращаемся к премьер-министру, к министру инфраструктуры. И мы в парламенте готовы обеспечить принятие такого законодательства", - сказал депутат.

"Нужна не огульная приватизация, не разбазаривание государственного имущества и не консервация коррупции и неэффективности, которые существуют сегодня. Нужен другой, альтернативный путь, который мы предлагаем - корпоратизация, привлечение инвестиций. Не надо повышать тарифы так, как это сегодня хочет сделать Мининфраструктуры. Тогда будут работать украинские металлурги, шахтеры, аграрии, будут перевозить продукцию. Украина будет с экспортом, гривня будет сильная", - резюмировал Галасюк.

Напомним, тарифы на железнодорожные грузоперевозки планируется повысить на 22,5% с 1 октября 2017 года.
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а разве такие реформы могут быть: "не повышая тарифов"?
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Мафія не хоче платити справедливу ціну на перевезення вантажів по Укрзалізниці!
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Почему именно 10% ? При продажи 20% - выгоды будет в 2 раза больше, так ведь, радикальная партия?
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Имею желание, но не имею возможности. Имею возможность, но не имею желания. Десь так.
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А воров убрать из укрзализныци этот глава комитета не хотел бы предложить? Тоггда и продавать ничего бы не пришлось.
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А куда их девать-то, воров. Все вакансии заняты
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ты это гросе скажи - он тебя задушит... не в объятьях
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУ "Укрзализныци" есть возможность не повышать тарифы три года, – Галасюк
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