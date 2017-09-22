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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:арест (10404) Ефремов (1658) Луганщина (4188)

 Суд продлил арест Ефремову до 20 ноября

ефремов

В суде подчеркнули, что взятие Ефремова на поруки, домашний арест либо залог к нему применяться не могут.

Старобельский районный суд Луганской области удовлетворил ходатайство прокурора Павла Кожуховского о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя парламентской фракции "Партии регионов" Александра Ефремова на 60 дней, передает Цензор.НЕТ. Как сообщает "Радио Свобода", соответствующее решение объявил председательствующий судья Александр Пелих.

"Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей Ефремова на 60 дней, а именно до 20 ноября 2017 года включительно", - заявил он.

Вместе с тем судья Пелих подчеркнул, что мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются по некоторым из инкриминируемых Ефремову статей Уголовного кодекса.

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Как сообщалось, 4 января Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
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Скоро выйдет. Осенью Барыге с Гнойсманом нужно будет пару десятков голосов от рыгоаналов. Так что договорятся.
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та да. одновременно со штепой отпускать - сильно палевно.
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Нехай сидить і згадує як він бухав шампусік по 140 євро на альпійських курортах. Бггг.


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Да ладно ,скоро выйдет,как Штепа с флагом партии регионов и лнр распевая Мурку ...
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Если залог к нему применяться не может то скоро просто отпустят как Штепу....
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Ну если так еще 358 раз продлевать, то в принципе и решения суда по делу не нужно
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вот вам и реформы от "пороха". Джавелины говорите.... ну-ну
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шоколадное кодло тестирует терпение народа.
Выпустили сначала "пробник" сепара - штепу сучку. Посмотрели на реакцию.
Ага.. Народ бузит слегка. Но буз последствий вроде.
Ну ефремов по сиди еще чуток. А там ближе к новогодним праздникам народу не до тебя будет, под шумок выпустим. В Крым съебнешь и делов то)
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Та випустіть його - він ідєйний (жлоб по-судєйськи).
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Про Штепу тоже говорили что под домашний арест не положено. А как только было занесено так сразу стало и положено.
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а в якій копанці діаманти закопав все одно не скаже
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Суд продлил арест Ефремову до 20 ноября

Что это свои своего мучают...
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На тлі масового випуску сепаратистсько-терористичної мерзоти це просто диво
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Чёто жалко его . может пристрелить сабаку шоб не мучился ?
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Не понял, почему, если обвинительный акт направлен еще 4 января, суд не рассматривает дело по существу, а продлевает содержание под стражей еще не виновному (кто бы он ни был) на целых 60 дней? Штепу вообще с 2014 года маринуют без суда. Виновна - выносите приговор, если нет - на хрена эта мастурбация? Все- таки Закон Савченко был правильный.
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