 Оккупационные власти Крыма выбрали нового главу администрации Симферополя

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Перед голосованием Лукашев выступил на заседании горсовета. Кремлевский лидер пообещал превратить город в "настоящую столицу Крыма".
За этого кандидата проголосовали 29 депутатов из 31.
Накануне в Крыму определили двух кандидатов на пост российского главы администрации оккупированного Симферополя. Им стали подконтрольный Кремлю председатель комитета крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политики Игорь Лукашев и генеральный директор провластного сайта "Крыминформ" Максим Николаенко.
30 августа подконтрольный России мэр Симферополя Геннадий Бахарев ушел в отставку, официально - по состоянию здоровья.
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Какой-то Лукашев уже кремлевский лидер ?
Я ничего не пропустил ?
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