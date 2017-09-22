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 Политика Украины
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 Оккупационные власти Крыма выбрали нового главу администрации Симферополя

крым карта

Депутаты подконтрольного Кремлю Симферопольского городского совета избрали нового главу администрации города, им стал председатель комитета оккупационного крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь Лукашев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Перед голосованием Лукашев выступил на заседании горсовета. Кремлевский лидер пообещал превратить город в "настоящую столицу Крыма".

За этого кандидата проголосовали 29 депутатов из 31.

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Накануне в Крыму определили двух кандидатов на пост российского главы администрации оккупированного Симферополя. Им стали подконтрольный Кремлю председатель комитета крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политики Игорь Лукашев и генеральный директор провластного сайта "Крыминформ" Максим Николаенко.

30 августа подконтрольный России мэр Симферополя Геннадий Бахарев ушел в отставку, официально - по состоянию здоровья.
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Перед голосованием Лукашев выступил на заседании горсовета. Кремлевский лидер пообещал превратить город в "настоящую столицу Крыма"

Какой-то Лукашев уже кремлевский лидер ?
Я ничего не пропустил ?
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Непонятно вообще, зачем столько раз упоминается "подконтрольный кремлю". В Крыму других просто не существует. Естественно, что всё подконтрольно федеральному центру.
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Хорошо, что у нас выбирают наши... родные!!! во главе с Охындовским
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А що є такі користувачі сайту кому цікаво знати, кого там у сімферополі вибрали? А кого вибрали на Кубані, можете в такому випадку написати? Кубань це теж Україна.
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Мені цікаво.А кому не цікаво може цю новину пропустити.
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Ну добре, що тобі цікаво, значить новина не даром була надрукована. До речі, якщо новина не цікава, це ще не означає, що не можна її прокоментувати написавши про це.
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Ось чому кожен кому заманеться що прав саме він, вважає своїм обов'язком дати мені якусь пораду?
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президент румынский, тоже отменил визит в Украину...
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и что?Там ниже было, что все вместе обсудят вопрос нового закона об Образовании.
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Ага, "Глава комитета экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политики", чувак знает, как деньги правильно распределять! Все о людях будет думать!
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І це ще Гамерика на війну не явилась, а шо буде коли таки явиться? Ууууу...
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правильней будет не "главу администрации", а гауляйтера
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупационные власти Крыма выбрали нового главу администрации Симферополя
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