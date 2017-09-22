 В оккупированном Луганске просроченную "гумпомощь" из РФ направили в школы: пятеро детей с сальмонеллезом в больнице, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
По его словам, с целью экономии "бюджетных" средств главарями "ЛНР" было издано указание т.н. "министерству образования ЛНР" перевести учреждения образования на продукты питания, поступающие из РФ (в том числе в виде т.н. "гуманитарной помощи"), которые в подавляющем большинстве состоят из некачественных или просроченных продуктов.
"Выполнение данного указания уже стало причиной массового отравления детей в Луганской области. В частности, 15 сентября с.г. в школе № 38 г. Луганск зафиксирован факт заболевания сальмонеллезом 5 учеников и 3 представителей персонала. Данная ситуация замалчивается представителями "органов власти ЛНР". Родителям детей и персоналу больницы, в которой находятся больные, предписано не распространять информацию об отравлениях в школах", - написал Тымчук.
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Переправа,порт Кавказ
А НАША РЯБА в Крым с гуманитарной миссией едет?
Или я чего не понимаю?
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Бандерівські...
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У меня такой страны как Вейшнории нет)))
Хочу быть Вейшнористом...тайным агентом
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А то Вейшнорія нападе!
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21.09.2017, 8:22 30,516
Что делает в Беларуси Кантемировская дивизия после официального окончания учений «Запад-2017».
На станции Верейцы под Осиповичами началась погрузка бронетехники Кантемировской дивизии 1-й танковой армии, которая участвовала в учениях «Запад-2017» на территории Беларуси, сообщает «Белсат».
Погрузка, которая началась еще в первой половине дня 20 сентября, происходила возле пассажирской станции на глазах местных жителей. Технику тоже хорошо видно и из электричек, которые курсируют между Осиповичами и Минском.
«Всех врагов победили - вот и уезжаем», - шутит российский капитан, которого журналисты встретили в магазине у станции.
Патруль белорусской комендатуры объясняет: те подразделения, боевая задача которых уже была выполнена, начали погрузку сегодня, еще до официального завершения маневров. Но часть российских военных пока остается на полигоне.
20 сентября в Верейцах грузился Ямпольский мотострелковый полк Кантемировской дивизии - бойцы с соответствующими нашивками несут стражу с обеих сторон железной дороги.
«Жили мы здесь в палатках, рядом с полигоном. Много нас было. А теперь вот возвращаемся… Учения прошли успешно», - рассказывает рядовой Ямпольского полка Андрей.
Собеседник «Белсата» - контрактник, служит в армии 1,5 года. Родился он в украинском Днепропетровске (ныне - Днепр), но прожил всю жизнь в России. Андрей уверен: Россия - самая мощная страна в мире.
«Если бы мы хотели вас оккупировать - мы бы оккупировали, и вы даже не поняли бы ничего. Просто ходили бы потом и офигевали, что стали россиянами. Как мы с Крымом сделали… Россия - великая держава. Ее никто никогда не победит», - говорит Андрей.
Тем временем водитель такси, который подвозил журналистов в Верейцы, вспоминает:
«На днях россияне утопили танк в водоеме - грибники фотографировали и смеялись. А вообще, стреляли они и за пределами полигона. Просто у дороги можно было увидеть, как стреляют», - говорит он.
Напомним, 20 сентября - финальный день совместных стратегических маневров «Запад-2017». Сейчас, по информации Минобороны, в течение десяти дней российские войска должны покинуть территорию Беларуси, а белорусские - вернуться в места постоянной дислокации.
В этом году к учениям «Запад-2017» было приковано особое внимание международного сообщества.
На брифингах представители Минобороны неоднократно подчеркивали «прозрачность» всех мероприятий, связанных с «Западом-2017». Вместе с тем, на специально созданном сайте не сообщались важные детали. Например, не была опубликована информация о конкретных подразделения 1-й танковой армии, которые принимали участие в маневрах, не уточнялось, на какой аэродром прибывала российская авиация.
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а вы что не знаете старой поговорки - клин клином вышибают?
вот! сальмонеллу сальмонеллой и... губят!
все, по-моему, совпало?
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