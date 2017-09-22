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 В оккупированном Луганске просроченную "гумпомощь" из РФ направили в школы: пятеро детей с сальмонеллезом в больнице, - ИС

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В оккупированном Луганске отравились и заболели сальмонеллезом дети средней школы №38.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, с целью экономии "бюджетных" средств главарями "ЛНР" было издано указание т.н. "министерству образования ЛНР" перевести учреждения образования на продукты питания, поступающие из РФ (в том числе в виде т.н. "гуманитарной помощи"), которые в подавляющем большинстве состоят из некачественных или просроченных продуктов.

"Выполнение данного указания уже стало причиной массового отравления детей в Луганской области. В частности, 15 сентября с.г. в школе № 38 г. Луганск зафиксирован факт заболевания сальмонеллезом 5 учеников и 3 представителей персонала. Данная ситуация замалчивается представителями "органов власти ЛНР". Родителям детей и персоналу больницы, в которой находятся больные, предписано не распространять информацию об отравлениях в школах", - написал Тымчук.

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В оккупированном Луганске просроченную гумпомощь из РФ направили в школы: пятеро детей с сальмонеллезом в больнице, - ИС 01

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Козломордые, шарик очень круглый! Фсе вернется с полна! Прощайте!
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расейская еда приравнивается к бактериологическому оружию массового поражения. де-факто
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Надо было Боярышником запивать,тогда сальмонелла бы помёрла ....
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Это козни укрдрг. Дебильные родители этих детишек ведь так думают.
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Дети не виноваты,что родители дуркувати.Ты прав.
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt
Переправа,порт Кавказ
А НАША РЯБА в Крым с гуманитарной миссией едет?
Или я чего не понимаю?

В оккупированном Луганске просроченную "гумпомощь" из РФ направили в школы: пятеро детей с сальмонеллезом в больнице, - ИС - Цензор.НЕТ 1889
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напевно це так посіпаки порошенко виконують його наказ про блокаду.
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Тепер зрозуміло, навіщо йому Рада гроші конфісковані у овоча виділила, щоб окупантів годував.
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утилизация украинского оккупированно куйлом Донбасса производится старым совковым оружием,и просроченными продуктами питания с этих же совковых складов...
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"брати" годують своїх братів як свиней, всяким відстоєм.
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У меня стоит VPN сервер....

У меня такой страны как Вейшнории нет)))
Хочу быть Вейшнористом...тайным агентом
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Батьки йо#нуті - немає мізків вивезти дітей з ціх анклаав то і діти страждають щей можуть вирісти такими ж йов#иками як і батьки "урянаваросіі" ...
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Тымчука в президенты!!! А если серьёзно, он столько ереси всякой нанёс что я начал сомневаться в его душевном здоровье)
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«На днях россияне утопили танк в водоеме»

21.09.2017, 8:22 30,516В оккупированном Луганске просроченную "гумпомощь" из РФ направили в школы: пятеро детей с сальмонеллезом в больнице, - ИС - Цензор.НЕТ 7976
Что делает в Беларуси Кантемировская дивизия после официального окончания учений «Запад-2017».

На станции Верейцы под Осиповичами началась погрузка бронетехники Кантемировской дивизии 1-й танковой армии, которая участвовала в учениях «Запад-2017» на территории Беларуси, сообщает «Белсат».

Погрузка, которая началась еще в первой половине дня 20 сентября, происходила возле пассажирской станции на глазах местных жителей. Технику тоже хорошо видно и из электричек, которые курсируют между Осиповичами и Минском.

«Всех врагов победили - вот и уезжаем», - шутит российский капитан, которого журналисты встретили в магазине у станции.
Патруль белорусской комендатуры объясняет: те подразделения, боевая задача которых уже была выполнена, начали погрузку сегодня, еще до официального завершения маневров. Но часть российских военных пока остается на полигоне.

20 сентября в Верейцах грузился Ямпольский мотострелковый полк Кантемировской дивизии - бойцы с соответствующими нашивками несут стражу с обеих сторон железной дороги.
«Жили мы здесь в палатках, рядом с полигоном. Много нас было. А теперь вот возвращаемся… Учения прошли успешно», - рассказывает рядовой Ямпольского полка Андрей.
Собеседник «Белсата» - контрактник, служит в армии 1,5 года. Родился он в украинском Днепропетровске (ныне - Днепр), но прожил всю жизнь в России. Андрей уверен: Россия - самая мощная страна в мире.
«Если бы мы хотели вас оккупировать - мы бы оккупировали, и вы даже не поняли бы ничего. Просто ходили бы потом и офигевали, что стали россиянами. Как мы с Крымом сделали… Россия - великая держава. Ее никто никогда не победит», - говорит Андрей.

Тем временем водитель такси, который подвозил журналистов в Верейцы, вспоминает:
«На днях россияне утопили танк в водоеме - грибники фотографировали и смеялись. А вообще, стреляли они и за пределами полигона. Просто у дороги можно было увидеть, как стреляют», - говорит он.

Напомним, 20 сентября - финальный день совместных стратегических маневров «Запад-2017». Сейчас, по информации Минобороны, в течение десяти дней российские войска должны покинуть территорию Беларуси, а белорусские - вернуться в места постоянной дислокации.

В этом году к учениям «Запад-2017» было приковано особое внимание международного сообщества.
На брифингах представители Минобороны неоднократно подчеркивали «прозрачность» всех мероприятий, связанных с «Западом-2017». Вместе с тем, на специально созданном сайте не сообщались важные детали. Например, не была опубликована информация о конкретных подразделения 1-й танковой армии, которые принимали участие в маневрах, не уточнялось, на какой аэродром прибывала российская авиация.
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А ты чего в ДП 2-05 опоздал? Не опаздывай в следующий раз.
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Всё лучшее детям,в понимании орков,саме так и виглядае.
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тю! здрасте!
а вы что не знаете старой поговорки - клин клином вышибают?
вот! сальмонеллу сальмонеллой и... губят!
все, по-моему, совпало?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированном Луганске просроченную "гумпомощь" из РФ направили в школы: пятеро детей с сальмонеллезом в больнице, - ИС
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