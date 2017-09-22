 "Мы наведем порядок в "Укрзализныце"", - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Гройсман в ходе "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.
"Наша задача сегодня - провести в этом и следующем году корпоратизацию, создать независимый наблюдательный совет для улучшения качества управления, провести незаангажированный конкурс для того, чтобы мы привлекли независимый, качественный, объективный менеджмент", - рассказал он.
Он согласился с утверждением, что "десятилетиями "Укрзализныця" формировалась, как закрытое общество, объединение коррупционеров".
"Мы наведем порядок в "Укрзализныце"", - заверил Гройсман.
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"Если увижу сговор, буду ставить вопрос об увольнении руководителя вместе со всеми прихлебателями, - Гройсман об АМКУ. ВИДЕО(72)
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Його що, залишити?!
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Значить Гройся був правий?
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Может хватит? Гоу на рынок труселями торговать?
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Ну, помогу тебе. Кроме Сакварелидзе, знаю Згуладзе, Гайдар и Сашу Боровика.
Кроме грузинов, русской и американца, украинцы есть? Не считая тебя, конечно.
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Может не надо?
Жалко Зализныцю!
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ТО ЕСТЬ, ПО МНЕНИЮ ГРОЙСМAНА, ПРИ БАЛЬЧУНЕ КОГДА ГОСБЮДЖЕТ ПОЛУЧАЛ МНОГОМИЛИОННЫЕ ПРИБЫЛИ ОТ РАБОТЫ "УКРЗАЛИЗНЫЦИ", ЭТО БЫЛ - НЕПОРЯДОК.
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https://www.youtube.com/watch?v=2W3iKQ62a14
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на броневикена тепловозе - порядка не будет. давай, гнойсман, вперед!
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переформатирование потоков.
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