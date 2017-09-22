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 Политика Украины
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Все про:ВР (23043) Укрзализныця (1225) Гройсман (3432)

 "Мы наведем порядок в "Укрзализныце"", - Гройсман

укрзализныця

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает навести порядок в ПАО "Укрзализныця" и привлечь независимый объективный менеджмент.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Гройсман в ходе "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Наша задача сегодня - провести в этом и следующем году корпоратизацию, создать независимый наблюдательный совет для улучшения качества управления, провести незаангажированный конкурс для того, чтобы мы привлекли независимый, качественный, объективный менеджмент", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подъем тарифов "Укрзализныцей" ударит по экономике Украины, - ассоциации

Он согласился с утверждением, что "десятилетиями "Укрзализныця" формировалась, как закрытое общество, объединение коррупционеров".

"Мы наведем порядок в "Укрзализныце"", - заверил Гройсман.


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Порядок в Укрзалізниці потрібно наводити зі звільнення Омеляна та арешту яценюка.
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Грося привлечёт "независимый объективный менеджмент", разве что с винницких базаров!
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а як ти про Порошенка забув?
Його що, залишити?!
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-Только били меня потом, писал отец Фёдор жене. - Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежал. Спиртом лечился.(с)
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Омелян критикував Больчуна, а Гройсман весь час за це принижував Амеляна.
Значить Гройся був правий?
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Вовочка, мы уже видели как ты навел порядок с тарифами, как с ценой на газ, как пытаться "навести порядок" с пенсиями, лишив 40-50 летних вообще пенсий!
Может хватит? Гоу на рынок труселями торговать?
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Владелец борделя объявил войну проституции наркотикам .... порохоботы всех сайтов объединяйтесь на борьбу с шоколадом
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антикоррупционеры - задроты, спецы по экономике и финансам
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это те, что вносили его на руках через пункт пропуска?
Ну, помогу тебе. Кроме Сакварелидзе, знаю Згуладзе, Гайдар и Сашу Боровика.
Кроме грузинов, русской и американца, украинцы есть? Не считая тебя, конечно.
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Реально понос. Каждый день, сук@, выдумывает новые грабежи.
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Это да ,Я покажу,как надо управлять - Совсем у чувака крыша поехала ,скоро скажет ,Мы Гройсман Первый ....
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Главное то, что оно каждый день заявляет новый бред. Как Кличко.
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Пуля производит удивительные изменения в голове даже когда попадает в задницу.
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Іди вже у відставку та пиши мемуари, ти вже показав себе у всій красі.
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плять ,вернет снова Бальчуна..?..рожденные для хаоса и грабежа народа..не наводят порядок повышением народного благосостояния...
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Мы наведем порядок в "Укрзализныце"

Может не надо?
Жалко Зализныцю!
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А до этого чем занимались? Кто ответит за то, что 3 года реформы, реформаторов уже чуть не с Луны привозят, а воз и ныне там? Замахали вы уже карманы набивать и сваливать за границу жить, реформаторы туевы!
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает навести порядок в ПАО "Укрзализныця" и привлечь независимый объективный менеджмент.
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ТО ЕСТЬ, ПО МНЕНИЮ ГРОЙСМAНА, ПРИ БАЛЬЧУНЕ КОГДА ГОСБЮДЖЕТ ПОЛУЧАЛ МНОГОМИЛИОННЫЕ ПРИБЫЛИ ОТ РАБОТЫ "УКРЗАЛИЗНЫЦИ", ЭТО БЫЛ - НЕПОРЯДОК.



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Проезд подорожает это цветочки. Красть будут прямо на ходу.
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Народ,поймите,что если бы у вас были миллионы баксов наличкой ,вы бы тоже с удовольствием шутили над теми у кого этих миллионов нет ....
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Что бы у нас были миллионвы баксов, надо будет после третьего майдана пройти с топором по домам тех у кого эти миллионы есть сейчас. Все просто.

"Мы наведем порядок в "Укрзализныце"", - Гройсман - Цензор.НЕТ 2915
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Грозный такой, аж жуть! И Дубневичей раскуркулите и от кормушки уберёте?
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А може, не можливо навести порядок в одному місці, якщо його немає нігде? Звідки риба гниє?
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Бальчун смеётся!!! Самые удачные гастроли в его жизни....200 немого рабочих дней и 1.5 ляма ЕВРО!
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Ну не 1,5 ляма. А откаты? Вы думаете в правительстве Гройсмана дураки сидят?
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Ой, да ради Бога не придирайтесь к цифирям! Сам принцип.
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Дубневичи уже сколько лет сидят , но не там где надо. И все всё знают...но типа борються с коррупцией. Лицимерие и ложь.
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В тяжелое для страны время дома(не в Банке) хранил 2 миллиона долларов и после этого еще говорит что он наводит какой то порядок.Вероятно воровской
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Боюсь даже спросить а "независимый обьективный мененджмент"- это члены вашего ОПГ ?
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Это шо, вже премъера стошнило от джазовых концертов Балчуна? Шо, тот не спромигся даже простенький фрейликс сбацать и слух усладить. Ах, как непредвидима и не постоянна любовь власти!
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Порядок в Укрзализныце. Несколько лет назад, мой пасынок, со-товарищи, выволокли из ремонтного депо станции Мариуполь- колесную пару! Ну и начали её толкать, в сторону пункта приема металлов. Дело продвигалось настолько успешно, что они выволокли ещё одну... И снова- дотолкали до первой. Проблемы начались через несколько минут, когда оказалось, что уклон дороги изменился не в их сторону. Они их просто бросили, на проезжей части. И там они провалялись три дня... Я сам видел.
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Ха ха ха.. 26 рік рішучих реформ. Вони наведуть лад. Щитай шо уже навели😀😀😀😀😀
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пока гнойсман не сфотографируется на броневике на тепловозе - порядка не будет. давай, гнойсман, вперед!
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Не допустимо неконтрольованої корупції, дайош централізацію "потоків"
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Ты уже брался научить всех, как надо работать, мудак.
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Господи - де вже той 2019-й, та хай вже Юлька керує, а не ці недолугі вінницькі хапуги...
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Дорогой пан Гройсман -- наведите порядок обязательно -- в конце августа ехал из Херсона в Киев на Интерсити -поезде -- оказывается это не чудо корейской мысли -- а наш вагон с грязными обрыгаными сидениями грохочащий на скорости 120 км час --по цене хорошего купе с ковровыми дорожками на полу . Р. S . --- красивые брюки белые моей жены -- мы после поездки выкинули ( грязнейшая матерчатая жестких сидений это гарантировала ) и теперь мы вряд ли когда возьмем билет на Интерсити -- еще телевизоров в вагоне уже нет -- очевидно их уже украли , а может просто убрали -- чтобы мы не очень радовались нашей простой украинской жизни .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы наведем порядок в "Укрзализныце"", - Гройсман
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