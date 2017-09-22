 В конце октября в Украине повысят пенсии, - Гройсман

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время презентации проекта госбюджета на 2018 год.
Премьер призвал депутатов объединиться вокруг этого вопроса в ближайшее время.
"Очень важно, чтобы мы с вами не позднее следующее пленарного вторника сделали все для того, чтобы рассмотреть и одобрить пенсионную реформу в Украине, - отметил он. - Это даст возможность нам еще (хоть и в последние дни, но успеть) в октябре поднять украинцам пенсии. Это сделает Министерство соцполитики и Пенсионный фонд. Мы будем работать 24 часа в сутки, чтобы каждый украинский пенсионер из 9 миллионов получил перерасчет и повышение пенсии. Я очень рассчитываю, что в следующий (пленарный - ред.) вторник у нас будет максимальная явка и максимальная сплоченность".
Он также призвал депутатов не затягивать "искусственно принятие судебной реформы".
"Я прошу подождать и в октябре, когда мы начнем ее внедрять, тем, кто судебную реформу критикует, будет стыдно смотреть в глаза своим избирателям и украинским пенсионерам", - завершил Гройсман.
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"Алигархив раскулачиты, всих перестриляты, Саак святой, Порох от-от всих злыв у казани".. вы с ватой один народ.
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Гройсман строго предупредил, что если Верховная Рада не проголосует за пенсионную реформу, то правительство сможет поднять пенсии не на три гривны, а только на одну.
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Гройсман оказался обычным властолюбивым и алчным понтарем, бездарем, циничным брехуном и нехорошим м..м. А вроде фамилия неглупого человека. За что Украине такие наказания?
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