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 Политика Украины
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 В конце октября в Украине повысят пенсии, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман обещает, что благодаря внедрению пенсионной реформы украинские пенсионеры уже в конце октября будут получать повышенную пенсию.

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время презентации проекта госбюджета на 2018 год.

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Премьер призвал депутатов объединиться вокруг этого вопроса в ближайшее время.

"Очень важно, чтобы мы с вами не позднее следующее пленарного вторника сделали все для того, чтобы рассмотреть и одобрить пенсионную реформу в Украине, - отметил он. - Это даст возможность нам еще (хоть и в последние дни, но успеть) в октябре поднять украинцам пенсии. Это сделает Министерство соцполитики и Пенсионный фонд. Мы будем работать 24 часа в сутки, чтобы каждый украинский пенсионер из 9 миллионов получил перерасчет и повышение пенсии. Я очень рассчитываю, что в следующий (пленарный - ред.) вторник у нас будет максимальная явка и максимальная сплоченность".

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Он также призвал депутатов не затягивать "искусственно принятие судебной реформы".

"Я прошу подождать и в октябре, когда мы начнем ее внедрять, тем, кто судебную реформу критикует, будет стыдно смотреть в глаза своим избирателям и украинским пенсионерам", - завершил Гройсман.
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В кінці Жовтня провести дострокові президентські, Юлін генпрокурор Шишкін садить Баригу з шоблою "гройсманів" на довічне з конфіскацією і Юля знову втричі збільшує пенсії, як вона це зробила у 2005м))
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а потом снова нет бабок, Юля снова лижет Хуйлуше очко, новый Майдан и так по кругу.... дебилы вы дебильные, сами дегенераты так хоть детей пожалейте.
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Кацапе, в мене від вашої смердячої мови алергія. Йди оброби свою пику діхлофосом хочаб
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Та посрать мне на твою алергию. Мне от вас, зрадойобов рыгать уже хочется.
"Алигархив раскулачиты, всих перестриляты, Саак святой, Порох от-от всих злыв у казани".. вы с ватой один народ.
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***
Гройсман строго предупредил, что если Верховная Рада не проголосует за пенсионную реформу, то правительство сможет поднять пенсии не на три гривны, а только на одну.
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Как в результате принятия этой геноцидной (для будущих потенциальных пенсионеров особенно) пенсионной реформы мгновенно появятся средства на повышение пенсий? Он за дураков нас держит?
Гройсман оказался обычным властолюбивым и алчным понтарем, бездарем, циничным брехуном и нехорошим м..м. А вроде фамилия неглупого человека. За что Украине такие наказания?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ конце октября в Украине повысят пенсии, - Гройсман
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