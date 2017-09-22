 "Если увижу сговор, буду ставить вопрос об увольнении руководителя вместе со всеми прихлебателями, - Гройсман об АМКУ. ВИДЕО

"Вот вы сейчас говорите о таможенном эксперименте. Это очень важный вопрос. Я с этой трибуны говорил, что у нас теневых средств на таможне от 25 до 50 млрд грн", - отметил Гройсман.
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Премьер подчеркнул, что для такого эксперимента на таможне нужно поставлять новое оборудование, а именно сканеры.
"Украинская ГФС объявила тендер по закупке таких сканеров. Мы должны сделать рентген на всех границах нашей страны на все товары, которые поступают в страну. Так вдумайтесь, Антимонопольный комитет вчера или позавчера вообще отменил вообще этот тендер. Это нельзя назвать никак по-другому, как преступление против государства, против поступлений в Госбюджет. Это преступление, которое прикрывает контрабанду в стране и не дает нам эффективно бороться с ней. Я буду разбираться с антимонопольным комитетом. Если я увижу сговор, о котором сегодня говорит вся страна, что Антимонопольный комитет стал второй Тендерной палатой в стране, я буду ставить вопрос об увольнении руководителя Антимонопольного комитета (Юрия Терентьева. - Ред.) вместе со всеми его прихлебателями. Мы с вами сделали очень качественную систему "ProZorro", а теперь нам создают дубль Тендерной палаты, который является абсолютным злоупотреблением и коррупцией в нашей стране", - заявил Гройсман и попросил у нардепов публичной поддержки в этом вопросе: "Нужно побороть это зло раз и навсегда".
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зы а гнойсман прям сам себе скоро верить начнет
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слуга, млять, народа
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Там всю верхушку надо под суд вести!
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https://www.anekdot.ru/id/-10029531/
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А где процедура - антимонопольное расследование? Почему Страна должна полагаться на такие сомнительные с точки зрения компетентности субъективные факторы, как способность Премьера?
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Атомные ему еще продай, для полноты картины и начинай разбираться с АМК, скоморох.
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https://www.youtube.com/watch?v=VKRM-sQ7ylU
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Реву вже звільнив?
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Чиї казки слухатимемо наступним? А в чому різниця?
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Мабуть не всі воры,подонки ,лжецы и коррупционеры. Однак ті що були при владі протягом останніх 26 років - саме такі.
Але ви, люди, просто знову оберете саме їх. Бо вони ж вас і зараз використовують. Протиставляють вас іншим українцям, котрим подобається інший вор,подонок ,лжец и коррупционер. А ви й не проти. Назло цим соевим / ригам / сектантам / ляжківцям. Так весело вас ділити і травити між собою, причому за вашою згодою. Система аплодує, і живиться цією вашою дурістю.
А дивитись на це вс е боляче, якщо чесно. Важко розуміти, що гімно вгорі походить з гімна внизу. А без цього розуміння так триматиме вічно.
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Всі ці ВЛАСТИ - це ж відображення НАС! Там постійно одне бандинтське дибло, тому що ми самі поки що такі.
Так, ви цього не визнаєте, як і наприклад, кацапи не визнають свою ординську суть, вигадуючи які завгодно виправдання від "он сам присоединился" до "потому что Украина слабая, значит заслужила". Так і вам простіше прикриватись міфічною "страшною ВЛАДОЮ яка керує всім і не дасть жодних шансів на зміни", ніж подивитись на себе, на рідних - ви ж на чергових виборах проголосуєте знов за одного з системних кліщів, а потім знов будете плакати про зраду, ви будете повівшись на рекламу і начебто протиставляння одних сил іншим, топити за одних, проти тих хто топитиме за інших. А по суті і ви і інші - вже маріонетки системи, котрі своєю тупістю і формують цю систему.
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Це просто - хочеш жити по-новому - зроби це!
але зе зовсім не просто, щоб до цього дійшли десятки мільйонів. От і все.
Ви ж логічна людина? То дайте собі відповідь на питання - Чому якщо ви такі гарні і пухнасті, вами завжди правлять всякі виродки? Як така злочинна система може існувати на такому гарному і логічному грунті?
Відповідь тільки одна. Ніхера ви не гарні і пухнасті, і виродки там тільки тому що тупість і виродки тут.
ПОКИ ЩО.
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Нема ніякої власті (по суті). Вона ніщо. Ми - мільйони. Вони - сотні. Котрі походять з нас. І існують завдяки нам. Тільки наше віддзеркалення. Нашого поки що нездорового постсовкового суспільства.
Я якби ми були іншими, воно було б іншим.
Я вже скільки часу намагаюсь вам це довести, виділяю жирним основне. А ви й далі киваєте на дзеркало. Ви бачите в ньому монстра. От в чому наша біда.
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Одне одному ворог, тільки і дивляться як би на інших нагріти руки. Голосують за гроші і гречку не тому що немають що їсти, а торму що тупість дозволяє продати тимчавий зиск за стратегічні невигоди. Їдуть нарасію на заробітки, ховаючись від мобілізації не тому що великі пацифісти, а тому що совісті немає.
Хм. Дивно. Чого б це завжди при владі злочинці?! Чудеса...
Роззуйте очі. Ну ви ж не кацапи...
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Як кацапи, чесне слово.
І знову, звертаючись до логіки - В КОГО З НАС МАНТРА? Що ймовірніше - що я невідомо для чого відбілюю владу, беручи вину на себе? Чи що ви відбілюєте себе-коханого, неспроможні визнати свою відповідальність бо так зручно і така людська природа? Отож.
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Логічна - це нічого не змінить в кращу сторону. Бо по-перше, цим звісно, скористається ворог. Це звісно, відлякає від нас підтримку тих хто нас наразі підтримує. По-друге, при даному суспільстві, відповідно до закону дзеркала, проя кий я вам постійно й торочу, вони стануть такою самою владою, як і та котра є зараз.
Бо проблема в суспільстві. Якби кацапи не були рабськими підарасами в своїй більшості, в них би не було хуйла.
Відповідь - це було б тупо за теперішніх умов і за такого суспільства котре є зараз.
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т ак притаманна ординцям?
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Я тільки хотів сказати, що не варто шукати ворога в інших, коли він в собі. Нікчемно плакатись, що інші національності чогось досягнули в нашій країні, а ми ні. Це не так. І це не через якусь дискриминацію українців на рідній землі, немає ж такого. Є ординські привички - зробіть так щоб їх не було, і це правильний шлях.
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УЖЕ ВЫПОЛНИЛИ БРЕХУНЫ ВМЕСТЕ С ПОРОШЕНКО, РОЗЕНКО .......... СВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЕЩАНИЕ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИИ.
ТЕПЕРЬ, МОЖНО БРЕХАТЬ ДАЛЬШЕ, ШО У ВАС ТАМ НА ОЧЕРЕДИ: ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ?
ДЕБИЛЫ БЛЯ................
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Жиди файні мешти продавали
Я хтів би с, аби ти мала такі самі
То врешті ми б з тобою сі змільдували
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Дякую, посміявся...
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