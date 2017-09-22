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 Политика Украины
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Все про:отставка (2369) таможня (1427) Гройсман (3431) Антимонопольный комитет (212) Терентьев (22)

 "Если увижу сговор, буду ставить вопрос об увольнении руководителя вместе со всеми прихлебателями, - Гройсман об АМКУ. ВИДЕО

Премьер-министр Владимир Гройсман высказал недовольство работой главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Об этом Гройсман заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, отвечая на вопрос о таможенном эксперименте по направлению средств от перевыполнения плана по сборам на таможне на ремонт автодорог, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Вот вы сейчас говорите о таможенном эксперименте. Это очень важный вопрос. Я с этой трибуны говорил, что у нас теневых средств на таможне от 25 до 50 млрд грн", - отметил Гройсман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если депутаты не проголосуют пенсионную реформу, я готов уйти в отставку, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер подчеркнул, что для такого эксперимента на таможне нужно поставлять новое оборудование, а именно сканеры.

"Украинская ГФС объявила тендер по закупке таких сканеров. Мы должны сделать рентген на всех границах нашей страны на все товары, которые поступают в страну. Так вдумайтесь, Антимонопольный комитет вчера или позавчера вообще отменил вообще этот тендер. Это нельзя назвать никак по-другому, как преступление против государства, против поступлений в Госбюджет. Это преступление, которое прикрывает контрабанду в стране и не дает нам эффективно бороться с ней. Я буду разбираться с антимонопольным комитетом. Если я увижу сговор, о котором сегодня говорит вся страна, что Антимонопольный комитет стал второй Тендерной палатой в стране, я буду ставить вопрос об увольнении руководителя Антимонопольного комитета (Юрия Терентьева. - Ред.) вместе со всеми его прихлебателями. Мы с вами сделали очень качественную систему "ProZorro", а теперь нам создают дубль Тендерной палаты, который является абсолютным злоупотреблением и коррупцией в нашей стране", - заявил Гройсман и попросил у нардепов публичной поддержки в этом вопросе: "Нужно побороть это зло раз и навсегда".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина способна обеспечить себя продовольствием, а по ценам должен работать Антимонопольный комитет, - Гройсман
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Мы единственная страна, где антимонопольный комитет, вместо того чтобы расследовать сговоры предпринимателей для монополизации рынка, сам сговаривается с ними...
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не единственная, но в пятерке лидеров точно.
зы а гнойсман прям сам себе скоро верить начнет
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та тебя уже давно пора уволить.
слуга, млять, народа
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АМКУ уже давно на службе у олигархов!
Там всю верхушку надо под суд вести!
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Да у нас этих прихлебателей куда ни глянь, не только в антимон. комитете.. было бы грося желание их прихватить за одно место
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Если заочник уже определил окружение кренделя из АМК прихлебателями, то как он будет себя чувствовать по отношению к сиим лицам, если в результате все же не увидит сговор?
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Вова не смешите мои тапочки ! Шо, есть моменты о которых вы не в курсе ? Я вас умоляю...
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Ага. Могу увидеть - а могу и не увидеть. ))) Кто больше?
А где процедура - антимонопольное расследование? Почему Страна должна полагаться на такие сомнительные с точки зрения компетентности субъективные факторы, как способность Премьера?
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Донецкие только поставили своего главу АМКУ,а грося кого то то там стращает,самому не смешно
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Пан Гройсман --- Антимономольный комитет -- не работает с 2014 года -- постоянные ЗМОВЫ -- по "ОКорочкам " , " бензинам " - " ГАЗАМ " и т д и бездействие Анитимономопольного комитета , говорит только одно -- В Антимонопольном комитете - ХОРОШО кушают , но не за свою зарплату -- и плевали они на вас Правительство и народ Украины -- !!!! Неужели пан Гройсман вам непонятно ?? Инфляцию в Украине раскручивают Антимонопольный комитет и Ворюги от бизнеса с помощью многочисленных чиновников . Пора это давно понять -- если это уже понятно даже бабкам под домами на лавочках .
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Та все вони прекрасно розуміють!все це вистава для тих недорозвинутих які ще вірять тим хто їх обікрав і обкрадає!всі наші новини це гроші олігархів інтереси яких аж ніяк не співпадають з інтересами народу а то що він зараз несе то просто прості слова!ось наш гаран говорив що до середини вересня розбереться з цінами на автомобільний газ і поверне їх на стару ціну! і що?зробив це?як може перша людина країни так не відповідати за свої слова?а друга замість того що б якісно відрізнятися від першої!повторяє то ж саме!грозиться пальчиком а віз і нині там,люди бідніють а стадо багатіє!а що саме смутно так це то що за ними немає кого вибирати,там стоять ще гірші!
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Хреново быть некомпетентным. Это я о себе. Однако, почему-то о системе "ProZorro" я читаю только матерные отзывы. А бывает- и жутко матерные. Можэ такое тока в Мариуполе? Я- не знаю...
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вовик, а на основании чего\кого рыжий татарин подмял под себя ВЕСЬ энергорынок?
Атомные ему еще продай, для полноты картины и начинай разбираться с АМК, скоморох.
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Великий увольнитель.Кишка тонка.Там всё схвачено.А будешь пиз..еть тебя самого уволят.Возможно и пожизнено.Как решит "сын шахтёра"
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шо? опять разгонять? опять люстрировать? а на манеже))) всё те же,уже не смешно(((
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Для таких козлів, Жванецький давно пропонував радикальні міри.

https://www.youtube.com/watch?v=VKRM-sQ7ylU
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Преевод ! Если не увижу себя в СХЕМЕ пожалуюсь на Банковую и хозяин вас уволит!
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Сказки от Гройсмана уже никто слушать не желает !
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Даєш наступного системного кліща? Йулю? Ляжка? Саакашвілі?

Чиї казки слухатимемо наступним? А в чому різниця?
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Да,в Украине все сплошь воры,подонки ,лжецы и коррупционеры :D чего там рыпаться ,пусть уже эти будут .... Я правильно понял очередной постулат соевых методичек ???
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Люблю соєвий соус. А методички востаннє тримав давно, в універі, економічної тематики.

Мабуть не всі воры,подонки ,лжецы и коррупционеры. Однак ті що були при владі протягом останніх 26 років - саме такі.
Але ви, люди, просто знову оберете саме їх. Бо вони ж вас і зараз використовують. Протиставляють вас іншим українцям, котрим подобається інший вор,подонок ,лжец и коррупционер. А ви й не проти. Назло цим соевим / ригам / сектантам / ляжківцям. Так весело вас ділити і травити між собою, причому за вашою згодою. Система аплодує, і живиться цією вашою дурістю.
А дивитись на це вс е боляче, якщо чесно. Важко розуміти, що гімно вгорі походить з гімна внизу. А без цього розуміння так триматиме вічно.
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Ясно ,предлагаешь повесить ВСЕХ кто хоть каким-то боком за последние 25 лет был у власти в Украине ? Ну ,что же,это довольно дельное предложение и лично я готов его рассмотреть ...
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Пропоную хоча б як мінімум, відповідючи законам логіки і здорового глузду, перестати бути тупими мазохістами і ніколи більше не віддати свій голос за того хто ним вже раніше підтер свою жирну сраку. Розірвати це замкнуте коло дебілізму. Не підігравати жодному з них.
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Ну ты фантазёр однако и сейчас я тебе это на мизинцах объясню :D ВСЕ СМИ в Украине принадлежат ворью находящемуся у власти а СМИ в современном мире это оружие пострашней атомной бомбы ! Все материальные ресурсы в руках людей имеющих отношение к власти ,ВСЕ силовые структуры в руках власти ,ты реально думаешь,что обладая всей этой красотой воры,барыги,лжецы,подлецы и негодяи находящиеся у власти в Украине дадут хоть кому-то,хоть малейший шанс с ними конкурировать Да ты я смотрю наивный очень человек ....
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І тим не менш, Захід пройшов цей шлях, і там люди реально живуть краще.

Всі ці ВЛАСТИ - це ж відображення НАС! Там постійно одне бандинтське дибло, тому що ми самі поки що такі.
Так, ви цього не визнаєте, як і наприклад, кацапи не визнають свою ординську суть, вигадуючи які завгодно виправдання від "он сам присоединился" до "потому что Украина слабая, значит заслужила". Так і вам простіше прикриватись міфічною "страшною ВЛАДОЮ яка керує всім і не дасть жодних шансів на зміни", ніж подивитись на себе, на рідних - ви ж на чергових виборах проголосуєте знов за одного з системних кліщів, а потім знов будете плакати про зраду, ви будете повівшись на рекламу і начебто протиставляння одних сил іншим, топити за одних, проти тих хто топитиме за інших. А по суті і ви і інші - вже маріонетки системи, котрі своєю тупістю і формують цю систему.
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А теперь новый тренд ,ПРОЙТИ СВОЙ ПУТЬ, а не подскажешь ли,кто из ныне живущих в Украине доживёт до конца того пути и увидит честную власть и обеспеченную жизнь ? При том конечно,что ВСЕ рычаги способные что-либо изменить находятся в руках системных коррупционеров устроивших в Украине самый настоящий геноцид !Предлагаешь подождать пока они сами умрут,потом дети их умрут,потом внуки и правнуки а там глядишь и заживём по НОВОМУ ?
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От коли більшість ЗРОЗУМІЄ нарешті свою відповідальність за те, що там уроди тому що ми або такі самі або дозволили щоб там бути уроди, а НЕ ПЕРЕКЛАДАТИМЕ цю відповідальність на когось - тоді це й зміниться. Може звучить це й просто, але прозріння десятків мільйонів - це зовсім не просто. Однак інші суспільства пройшли цю еволюцію, значить це можливо!

Це просто - хочеш жити по-новому - зроби це!
але зе зовсім не просто, щоб до цього дійшли десятки мільйонів. От і все.

Ви ж логічна людина? То дайте собі відповідь на питання - Чому якщо ви такі гарні і пухнасті, вами завжди правлять всякі виродки? Як така злочинна система може існувати на такому гарному і логічному грунті?
Відповідь тільки одна. Ніхера ви не гарні і пухнасті, і виродки там тільки тому що тупість і виродки тут.
ПОКИ ЩО.

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Это софистика ,можно ещё сказать,что власть от Бога а Бог терпел и нам велел а правда жизни заключается в том,что мерзавцы пришедшие к власти на людской крови должны быть уничтожены страшно и безжалостно ,тогда в рядах следующих властей мерзавцев будет гораздо меньше и они 100 раз подумают прежде чем повторять судьбу предшественников - только так можно выправить ситуацию и НИКАК иначе,я же уже объяснил ,что сегодняшняя власть не даст ни одному честному,порядочному человеку даже на пушечный выстрел подойти к власти а значит у людей опять не останется выбора - НИКАКОГО,кроме как пойти и проголосовать за очередного жулика или клоуна которого им нарисуют,как борца за свободу и врага коррупции.
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Відмазка.
Нема ніякої власті (по суті). Вона ніщо. Ми - мільйони. Вони - сотні. Котрі походять з нас. І існують завдяки нам. Тільки наше віддзеркалення. Нашого поки що нездорового постсовкового суспільства.
Я якби ми були іншими, воно було б іншим.

Я вже скільки часу намагаюсь вам це довести, виділяю жирним основне. А ви й далі киваєте на дзеркало. Ви бачите в ньому монстра. От в чому наша біда.
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*А якби ми були іншими, воно було б іншим (віддзеркалення).
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Это ЧУШЬ ,власть в Украине не является отражением общества и никогда не являлась ,просто преступная группировка захватила власть в стане и грабит и гробит народ Украины ,если бы власть являлась отражением народа,того самого народа,который погибал на Майдане ,то они бы не воровали,как крысы в тылу а шли бы в атаку на передовой.Власть в Украине это просто всплывшее на поверхность дерьмо ,которое надо выловить и поглубже закапать . Не надо пачкать народ,великий,мужественный,сильный и умный Украины кучкой дерьма называющего себя Украинской властью !
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Угу. Просто-таке всевсітнє зло, котре виростає в всесвітнього добра. Самому не смішно? Подивись навколо, на людей. Котрі все крадуть, продають, засирають і нищать, після чого круглими очима дивлячись на все це і кричать про зраду. Не тому що інакше не вижили б, пограбовані страшними масонами, а просто тому що неграмотне жадне бидло(((

Одне одному ворог, тільки і дивляться як би на інших нагріти руки. Голосують за гроші і гречку не тому що немають що їсти, а торму що тупість дозволяє продати тимчавий зиск за стратегічні невигоди. Їдуть нарасію на заробітки, ховаючись від мобілізації не тому що великі пацифісти, а тому що совісті немає.
Хм. Дивно. Чого б це завжди при владі злочинці?! Чудеса...
Роззуйте очі. Ну ви ж не кацапи...
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Розчарую вас, але влада ВСЮДИ є відображенням суспільства. Це працює, як 2+2=4.
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Нет,это всего лишь мантра для отбеливания власти ,дескать власть такая же,как вы ,вот и начните менять сначала самих себя а власть она изменится после того,как изменитесь сами.
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...як і в вас мантра для відбілювання себе, коханого. Типу я такий гарний, а це все вони, владні уроди, які туди з Марса прилетіли, а я нівчьомнівінават....

Як кацапи, чесне слово.
І знову, звертаючись до логіки - В КОГО З НАС МАНТРА? Що ймовірніше - що я невідомо для чого відбілюю владу, беручи вину на себе? Чи що ви відбілюєте себе-коханого, неспроможні визнати свою відповідальність бо так зручно і така людська природа? Отож.
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Ну не надо чудить - всё предельно просто сейчас станет и понятно как вы отнесётесь к тому,что завтра люди шедшие под пули на Майдане,люди которые шли добровольцами на фронт ,люди которые никогда не были причастны к властным структурам,силовым способом скинут нынешнюю власть ? Придут с оружием в руках в коррумпированный кабмин,парламент и просто там всех перестреляют ? Попрошу дать конкретный ответ а не лить воду про то,что народ и партия едины.
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Двояко. Емоційна частина каже, що це було б по ділу.

Логічна - це нічого не змінить в кращу сторону. Бо по-перше, цим звісно, скористається ворог. Це звісно, відлякає від нас підтримку тих хто нас наразі підтримує. По-друге, при даному суспільстві, відповідно до закону дзеркала, проя кий я вам постійно й торочу, вони стануть такою самою владою, як і та котра є зараз.
Бо проблема в суспільстві. Якби кацапи не були рабськими підарасами в своїй більшості, в них би не було хуйла.

Відповідь - це було б тупо за теперішніх умов і за такого суспільства котре є зараз.
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Хотелось у Премьера спросить ,почему на всех наших рынках Украины,числятся хозяевами,не украинцы ,а люди других национальностей? неужели украинцы такие глупые и не понимают чувства собственности на своей земле?
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А ви українець? Чому ж тоді не складете конкуренцію всім цим унтерменшам?)
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я больше 20 лет как мелкий предприниматель,без наёмной раб силы.
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А перерости в крупного вам мішали інші національності? До чого ця ненависть до навколишніх, так притаманна ординцям?
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Есть интересный рассказ на эту тему,когда рыбак с берега выловил большую рыбу,а рядом сидел на берегу такой умный как вы с университетским образованием,так этот умный говорит рыбаку.вы что уходите и вам хватает одной рыбы? Рыбак говорит что пол рыбы пойдёт на обед и ужин,а пол рыбы жена куму отнесёт,потом под вечер сядем попьём хорошего вина,поговорим о жизни ,в карты срежимся,ну этот умник тоже много предлагал ,так красиво рассказывал,а потом вернулся к мысли на которой закончил рыбак ,продам свой бизнес ,куплю домик в селе и....ели бы был помоложе может и попробовал...одно скажу что меншины живут в чужих государствах более дружно и может вера их ещё скрепляет, и знают кому всунуть взятку,а чиновники таких любят и знают что они их не подведут.А у нашего народа много ордынских привычек,у меня корова сдохла ,то пусть и у соседа сдохнет.
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Нічого не поняв. Мабуть не особливо умный)))

Я тільки хотів сказати, що не варто шукати ворога в інших, коли він в собі. Нікчемно плакатись, що інші національності чогось досягнули в нашій країні, а ми ні. Це не так. І це не через якусь дискриминацію українців на рідній землі, немає ж такого. Є ординські привички - зробіть так щоб їх не було, і це правильний шлях.
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Є ординські привички - зробіть так щоб їх не було, і це правильний шлях. Просто украинцам нужен Моисей,который смог возглавить поход вокруг Азовского моря на 39 лет ,чтобы поводил может тогда украинцы станут одним народом как поляки или немцы.
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Так не буває. Ми і є Мойсей. Точніше могли б ним бути, якби нарешті порозумнішали.(
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Почему наши украинцы не могут позволить взять себе дешевую машину и поехать в соседний район или в город чтобы продать свою продукцию или на работу? почему им приходиться быть привязанным к какому то мало оплачиваемому производству где руководитель не украинец и почему остальное украинское население методично спаивается?,почему в населённых пунктах аптек больше чем тренировочных залов и почему почему...
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И почему тогда мы украинцы не отмечаем Новый год вместе с хасидами?...ведь украинцы в основном смешаны с кровью маланцев,это типа как русские с монголо татарами. Если в Умани захоронен еврейски царь,то украинцы будут ближе к Израилю чем к Московской Орде,что мы украинцы глупее поляков или румын?
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Вот интересно, есть ли кто-нибудь, кто верит сказкам Гройсмана?
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ГРОЙЦМАН!!! А ШО ЭТА ТЫ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ ЗАМОЛЧАЛ?

УЖЕ ВЫПОЛНИЛИ БРЕХУНЫ ВМЕСТЕ С ПОРОШЕНКО, РОЗЕНКО .......... СВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЕЩАНИЕ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИИ.

ТЕПЕРЬ, МОЖНО БРЕХАТЬ ДАЛЬШЕ, ШО У ВАС ТАМ НА ОЧЕРЕДИ: ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ?

ДЕБИЛЫ БЛЯ................
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Правильно разберись, а лучше уволить уже этих тварючек заранее ,нет дыма без огня!))
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Если они будут сговариваться без его участия, он будет строго наказывать.
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Так у нас за монополию, как наказание всего лишь штраф небольшой предусмотрен и все. Контрабанда не является уголовным преступлением по нашим кодексам. О чем он бредит?
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Южный ГОК Ахметова направил на выплату дивидендов 16 миллиардов-це навіть не змова-це договорняк підвищити тарифи.
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Прекрасный пример ручного управления государством кухонной домохозяйкой.
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у нас куди не кинь - всюду клин. І ніхто нічого не хоче розклинювати.
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Ну что за гнилой базар? Какой начальник АМКУ возьмет на себя без указивки "сверху" самолично решать судьбу серьезных тендеров? Просто кто-то "нужный власти" не прописался в этот тендер "Прозоро" и не гласно дали команду свернуть тендер. И зачем перед народом пускать свои слюни? Каждый день одна брехня! Длинная брехня с перерасчетом пенсий с 1 октября тоже накрылась медным тазом, вчера депутаты ( конечно же тоже не самостоятельно!) не утвердили пенсионную рехформу и теперь не известно, когда вернутся к этому вопросу. Но для Гройсмана появилась отдушина - теперь он будет пальцем показывать на ВР, а депутаты обвинять правительство в некомпетентном подходе в реформе пенсий. Всех устраивающая позиция с неизвестным по окончанию сроком. Кругом одни договорняки! А цены-то растут, причем катастрофически! Пусть власть расскажет, что в экономике и в пенсионном обеспечении поменялось после Януковича? Да, поменялось - курс гривны шваркнули в три раза, цену на газ подняли в 7 раз и цены на товары и услуги прут теперь уже не на проценты, а в разы!
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Я видів жи на вінницькім базарі
Жиди файні мешти продавали
Я хтів би с, аби ти мала такі самі
То врешті ми б з тобою сі змільдували
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головне так пальчиком - пальчиком потрясте ....так файно ТВ картинка виглядає... - і не більше....
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АМК - важнейший рычаг любого правительства по контролю монополий и олигархов, с целью недопущения их появления в экономике. Чем занимается два десятка лет АМКУ - загадка для экономиста, но не для следователя прокуратуры. Чем два десятка лет занимается ГПУ ? Пытается "посадить" Юлию Тимошенко, которая представляет реальную угрозу для кланово-олигархической системы, выстроенной ещё Кучмой. Чем занимается Гройсман - делает "последнее" предупреждение неработающему органу, типа :"Именем революции - встать!". Круг замкнулся !
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Антимонопольный комитет это уже давно Монопольный комитет или по совместительству -Клуб друзей олигархов.Премьер -министру надо не каким-то комитетом заниматься, который по горло в коррупции, им пусть прокурор занимается, а максимально способствовать бурному развитию конкурентной среды,открыв настеж и как можно шире двери для все, кто хочет работать в Украине,открывать здесь бизнес! У нас полное засилье олигархата, а он еще о чем-то говорит! Только максимальная конкуренция во всем спасет Украину!
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был бы он таким честным как хочет казаться давно бы застрелился, а так белый шум.....
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А скількі коштує..щоб не побачив? Які розцінки?
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Черговий струс повітря.Для кого він це говорить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Если увижу сговор, буду ставить вопрос об увольнении руководителя вместе со всеми прихлебателями, - Гройсман об АМКУ. ВИДЕО
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