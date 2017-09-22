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 Политика Украины
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Все про:Минфин (1185) образование (1649) финансирование (1287) Данилюк (191)

 В проекте бюджета-2018 на образование предусмотрели 218 млрд грн, - Данилюк

деньги зарплата

В проекте госбюджета на 2018 год предусмотрели 218 млрд грн на образование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал министр финансов Александр Данилюк в ходе презентации законопроекта во время Часа вопросов к правительству 22 сентября.

"На 2018 год расходы сводного бюджета на образование запланированы в размере 218 млрд, что на 18% больше, чем в прошлом году. Также в 2018 году планируется дальнейшее увеличение заработной платы учителям на 25%, на что учтено дополнительно 6,7 млрд грн", - сказал Данилюк.
По его словам на расходы по зарплатам учителям планируется выделить на 25% больше средств. В новом бюджете на эти цели предусмотрено 6,7 млрд грн.

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Цензор - следите за порядком цифр! Не 218 миллиардов, что равно половине (!!!) всего государственного бюджета, а 21, 8 миллиарда!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ проекте бюджета-2018 на образование предусмотрели 218 млрд грн, - Данилюк
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