 В проекте бюджета-2018 на образование предусмотрели 218 млрд грн, - Данилюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал министр финансов Александр Данилюк в ходе презентации законопроекта во время Часа вопросов к правительству 22 сентября.
"На 2018 год расходы сводного бюджета на образование запланированы в размере 218 млрд, что на 18% больше, чем в прошлом году. Также в 2018 году планируется дальнейшее увеличение заработной платы учителям на 25%, на что учтено дополнительно 6,7 млрд грн", - сказал Данилюк.
По его словам на расходы по зарплатам учителям планируется выделить на 25% больше средств. В новом бюджете на эти цели предусмотрено 6,7 млрд грн.
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