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Все про:боевик (19131) Донецк (7474) Тымчук (1527)

 Террористы самовольно захватили ряд жилых и административных зданий в оккупированном Донецке, - ИС

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Подразделения террористов в оккупированном Донецке самовольно захватили ряд жилых и административных зданий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Командование "1-го АК ДНР" по требованию российских советников пытается упорядочить расположение ряда "частей и подразделений" оккупантов в черте г. Донецк. В частности, боевики нескольких формирований самовольно заняли ряд жилых и административных строений под свои расположения, которые не отражаются в отчетных документах, и не имеют намерений переселяться в выделенный командованием "казарменный фонд" в черте города. Командование боевиков требует от командиров подразделений освободить захваченные помещения и расселиться исключительно на территории выделенных объектов, угрожая задействовать силы "военной комендатуры" и "комендантского полка" для принудительного выселения", - написал он.

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Террористы самовольно захватили ряд жилых и административных зданий в оккупированном Донецке, - ИС 01

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Ну нато они и террористы и у кого им спрашивать разрешения. А вы что хотели чтобы террористы купили ети здания, прописались и пошли на работу? Как уже надоели ети бредовые статьи. У нас оказывается еще куча народу не понимает всей серьезности происходящего и что такое окупация.
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