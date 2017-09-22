 Террористы самовольно захватили ряд жилых и административных зданий в оккупированном Донецке, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Командование "1-го АК ДНР" по требованию российских советников пытается упорядочить расположение ряда "частей и подразделений" оккупантов в черте г. Донецк. В частности, боевики нескольких формирований самовольно заняли ряд жилых и административных строений под свои расположения, которые не отражаются в отчетных документах, и не имеют намерений переселяться в выделенный командованием "казарменный фонд" в черте города. Командование боевиков требует от командиров подразделений освободить захваченные помещения и расселиться исключительно на территории выделенных объектов, угрожая задействовать силы "военной комендатуры" и "комендантского полка" для принудительного выселения", - написал он.
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там кто-то отбивался?
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