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Все про:задержание (6235) Ивано-Франковск (619) изнасилование (708) Нацполиция (8808)

 Полиция на Ивано-Франковщине задержала насильника, который надругался над девочкой, - Аброськин

наручники

В Ивано-Франковской области среди бела дня изнасиловали 11-летнюю девочку.

В Ивано-Франковской области 19 сентября посреди белого дня на улице мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

Насильника, 20-летнего жителя соседней области, задержали в течение следующих суток после обращения отца девочки.

"Хочу сказать, что пока не будет принят и не заработают положения законопроекта, предусматривающего усиление ответственности за половые преступления против малолетних, эти трагедии будут случаться в недопустимом количестве. И горе родителей этого изнасилованного ребенка уже может завтра стать горем другой семьи, вопрос только чьей?", - написал Вячеслав Аброськин.

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Ничего удивительного. Пашинскому пистолет вернули - теперь жди беды.


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не путайте Божий дар с яичницей. не дай Бог никому такого, бедный ребенок
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Не не не , я не путаю ... Если Штепа невиновна , то и этот насильник тоже невиновен .
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Ліпше б - "грохнули" при затримані................ а то виявиться - "хероєм", або відкупиться..........
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а херої це на вашу думку хто? бо ж кацапи так наших атовців називають...
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Ещё одна проблема, создаваемая родителями: детей стали одевать по педофильской моде...
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Есть информация как был одет именно этот ребенок?
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Отрезать яйца и на тюрьму и там он будет любимой женщиной в камере и вряд ли долго проживет.
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Да, на зону если попадет с такой статьей - и яйца отрезать не надо, потому как там его и грохнут, но перед этим поимеют в очко все, кто захочет.
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не надо ничего "усиливать" надо просто - кастрация ржавой ножовкой... на камеру!
и вместо рекламы - по телеку !!! и каждый день!
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Шо-то Аброськин- загоняет. Явно. Эти преступления- История Человечества. Они были и будут, к сожалению. И никакое "усиление"- не поможет. Тут- на уровне психики, которая испорчена. Странно, когда он рулил в Мариуполе- был более рационален.
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Я вообще не понимаю этих мразей.Ну приспичило , так пойди в какой то клуб и бабу найди.Тем более в таких местах их похотливых очень много и сами идут на мужиков.
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В таких случаях не просто "приспичило", а просыпается звериный инстинкт.
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шоб куда-то пойти и снять чудачку,нужны грошики,этот дэбил только и смог в своей проклятой жизни--вырастить ссалку((( падло такое,девочке--скорее забыть этот ужас(((
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Если бы мужик изнасиловал ребенка -это в тюрьме смерть. А так парень попадет под вопрос. 20 лет вся жизнь впереди
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Он изнасиловал. Ему на зону, он знал на что шел.
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Попадет под вопрос на зоне. Кто сказал что его не посадят. Разве что батько пожаліє и заберет показания
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Химкастрация.Опыт есть.Что раду сдерживает??Даже не догадываюсь.
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А не боишься, что за это мстить будут такие отморозки и укокошкают тупо из мести многих?
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Сегодняшняя власть изнасиловала целый народ Украины. И все НОРМАЛЬНО. Бандити на пристолі, патриоти в тюрьмах або в землі
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция на Ивано-Франковщине задержала насильника, который надругался над девочкой, - Аброськин
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