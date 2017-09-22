 Полиция на Ивано-Франковщине задержала насильника, который надругался над девочкой, - Аброськин

В Ивано-Франковской области 19 сентября посреди белого дня на улице мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.
Насильника, 20-летнего жителя соседней области, задержали в течение следующих суток после обращения отца девочки.
"Хочу сказать, что пока не будет принят и не заработают положения законопроекта, предусматривающего усиление ответственности за половые преступления против малолетних, эти трагедии будут случаться в недопустимом количестве. И горе родителей этого изнасилованного ребенка уже может завтра стать горем другой семьи, вопрос только чьей?", - написал Вячеслав Аброськин.
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и вместо рекламы - по телеку !!! и каждый день!
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Не той головкой думало.
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