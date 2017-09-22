 В Новоазовском районе разместился спецназ ФСБ РФ, который конфликтует с боевиками "ДНР", - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"В н.п. Седово Новоазовского района Донецкой области с начала сентября с.г. расположена группа спецназа ФСБ РФ с условным названием "Град". Входящие в группу представители ФСБ находились на территории района в 2014 году, участвовали в его захвате и боевых столкновениях с подразделениями полка Национальной гвардии Украины "Азов". Затем были переброшены в Сирию, где до недавнего времени выполняли задачи в составе российского контингента, после чего были вновь переброшены на Донбасс. Для поддержки их действий указанной группе придана бронегруппа в составе пяти ББМ (из состава подразделения "1-го АК ДНР", дислоцирующегося в Новоазовске)", - написал он.
Кроме того, он отметил, что в настоящий момент наблюдается конфликтная ситуация между членами указанной группы спецназа ФСБ РФ и "правоохранителями ДНР" - "министром внутренних дел ДНР" А.Диким и "начальником полиции" района Р. Гаранжа, которая возникла в результате помощи спецназовцев ФСБ в возвращении Новоазовского центрального рынка в собственность С.Сердюка (является бывшим директором и владельцем Новоазовского центрального рынка, последний по приказу А.Захарченко в 2015 году был передан в "государственную собственность республики", С.Сердюк был вынужден выехать в РФ, его сын был задержан боевиками "МВД ДНР" и длительное время удерживался в тюрьме с целью принуждения отца выплатить денежные средства для его освобождения).
"Относительно характера связей С.Сердюка с ФСБ РФ информации на данный момент нет", - добавил он.
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Главное не останавливаться на достигнутом, а то какие-то полумеры. Проведите классические разборки, со стрельбой, трупами... И это, успехов вам в этом деле.
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