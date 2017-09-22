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Все про:ФСБ (1236) Тымчук (1527) Новоазовск (58)

 В Новоазовском районе разместился спецназ ФСБ РФ, который конфликтует с боевиками "ДНР", - ИС

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В Седово Новоазовского района разместилась группа спецназа ФСБ России с условным названием "Град".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В н.п. Седово Новоазовского района Донецкой области с начала сентября с.г. расположена группа спецназа ФСБ РФ с условным названием "Град". Входящие в группу представители ФСБ находились на территории района в 2014 году, участвовали в его захвате и боевых столкновениях с подразделениями полка Национальной гвардии Украины "Азов". Затем были переброшены в Сирию, где до недавнего времени выполняли задачи в составе российского контингента, после чего были вновь переброшены на Донбасс. Для поддержки их действий указанной группе придана бронегруппа в составе пяти ББМ (из состава подразделения "1-го АК ДНР", дислоцирующегося в Новоазовске)", - написал он.

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Кроме того, он отметил, что в настоящий момент наблюдается конфликтная ситуация между членами указанной группы спецназа ФСБ РФ и "правоохранителями ДНР" - "министром внутренних дел ДНР" А.Диким и "начальником полиции" района Р. Гаранжа, которая возникла в результате помощи спецназовцев ФСБ в возвращении Новоазовского центрального рынка в собственность С.Сердюка (является бывшим директором и владельцем Новоазовского центрального рынка, последний по приказу А.Захарченко в 2015 году был передан в "государственную собственность республики", С.Сердюк был вынужден выехать в РФ, его сын был задержан боевиками "МВД ДНР" и длительное время удерживался в тюрьме с целью принуждения отца выплатить денежные средства для его освобождения).

"Относительно характера связей С.Сердюка с ФСБ РФ информации на данный момент нет", - добавил он.

В Новоазовском районе разместился спецназ ФСБ РФ, который конфликтует с боевиками ДНР, - ИС 01



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Понятное дело! Сепарасты думают, что их уже приехали зачщать!
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В Новоазовском районе разместился спецназ ФСБ РФ, который конфликтует с боевиками "ДНР", - ИС
Главное не останавливаться на достигнутом, а то какие-то полумеры. Проведите классические разборки, со стрельбой, трупами... И это, успехов вам в этом деле.
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Шо,дерут регулярно?От блин,пацанам не повезло.А может и наоборот?
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Fascism, natsism, natsionalism ei ole ikka veel lolli märk. Teate, et nende tegelaste seas on sageli väga intelligentseid inimesi. Sellisel juhul on väga erksav psühholoogia näide vene keeles. Vene inimesed ja nende toetajad on tüüpilised orjad, kes on harjunud nendega toime tulema mõtle bossile. - kirjutasin Google tõlkija kaudu. Võib olla stilistilisi vigu.
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Если у них позиции разнесены то надо спровоцировать своими залпами столкновение, чтоб друг дружку да побыстрее.
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Может тогда стОит подкинуть "дырявым" конфетку-указать точное место нахождения техники и казарм этих почти крутых спецназовцев..А там поди разберись-кто там стрельнул из миномётов "дырявые" ВСУ или вобще какие-нибудь "партизаны-самообороновцы". ))
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...тим часом "десь" на узбережжі чорного моря...
В Новоазовском районе разместился спецназ ФСБ РФ, который конфликтует с боевиками "ДНР", - ИС - Цензор.НЕТ 1363
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І - що???.............. То проблеми ДНР - в нас і своїх вистачає......
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В 2014 Новоазовск захватила кадровая армия расеи с территории рф, а не "днр".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Новоазовском районе разместился спецназ ФСБ РФ, который конфликтует с боевиками "ДНР", - ИС
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