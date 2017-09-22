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 Политика Украины
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Все про:Довгий (415) Луценко (7130) Сарган (211)

 Луценко подписал подозрение Довгому, - Сарган

довгий

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении народному депутату Олесю Довгому (группа "Воля народа"), сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генпрокурор подписал подозрение Довгому", - сказала Сарган "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Генпрокурор заявлял, что О.Довгому инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевского городского совета с грубым нарушением регламента - злоупотребление служебным положением на должности секретаря Киевсовета, что привело к выведению в 2005 году земель заказника "Жуков остров" из собственности громады Киева площадью около 100 га. "Мы считаем, что это свидетельствует о злоупотреблении служебными обязанностями секретаря Киевсовета Довгого, что привело к тяжким последствиям, а именно: выведению из собственности киевской громады земли на нормативно-денежную оценку более 81 млн грн", - заявил он.

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Генпрокурор заявил о намерениях привлечь О.Довгого к уголовной ответственности по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

По словам О.Довгого, его пытаются привлечь к ответственности за решение коллегиального органа, коим является Киевсовет. Кроме того, он подчеркивает, что в пределах своих полномочий он не подписывал решения Киевсовета, а был уполномочен лишь ставить визы на принятых решениях.

11 июля 2017 года Верховная Рада удовлетворила представление генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности О.Довгого. В своем заключительном слове перед голосованием О.Довгий просил коллег снять с него депутатскую неприкосновенность.

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14 июля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что по О.Довгому начали проводить следственные действия.

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А когда с него снимут подозрение ? Завтра ?
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Когда порешаютЮдоговорятся о голосованиях. Зачем платить, если нашли схемку дела заводить....А реально Довгому и куче подельниковпо КиевРаде (кононенко, березенко, грановский....) СИЗО уже давно прогулы ставит.
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...довгий - це шістка у колоді...а ось "енакієвський",це вже щось,але ...
Луценко подписал подозрение Довгому, - Сарган - Цензор.НЕТ 3338
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У нас Штепу отпускают ... Енакиевского вообще наградят Героем Украины .
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...що таке штепа у порівнянні з "єнакієвським"...? - навіть не шістка,відпрацьований послід...
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Дело в том , шо статья у Штепы тяжелая . Дюже тяжелая ...
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ч.2. ст. 364 УК - срок давности восемь лет, а события произошли 12 лет назад... то есть Олесик признают виновным и освободят от ответственности в связи с истечением срока давности..
с учетом того, что в обвинении нет ст.28. ч.5 ст 191 УК, это значит что Олесик пошел на сделку со следствием и дал показания на ... на кого-угодно и на кого надо...
что хорошо ,на следующих парламентских выборах Олесика не будет... а в целом - пшик!
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А Гончаренко забыл? Такая же самая гнида, как и Довгый!
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там много их...я о КиевРаде....сейчас вот севастопольский "беженец" Белоцерковец себе статьи наматывает за гадости для Киева.
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Порошенко, Аваков, Гройсман і Ко. Весілля сина Луценка «по-генпрокурорськи» (спецрозслідування)

https://www.radiosvoboda.org/a/28749304.html
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ну, если и лесик окажется ему не по зубам...
то я даже и не знаю, нужен ли нам такой пиарщик-словоблуд, а не прокурор... генияйный
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Луценко подписал подозрение Довгому, - Сарган
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ЮГИК!!! ВСЕ ГАВНО ТЕБЕ ЕЩЕ ДАЛЕКО ДО ШОКИНА, ТОТ УЖЕ НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ГАБОТЫ, НА ПОСТУ ГЕНПГОКУГОГА, ВЫЗВАЛ ЛЕВОЧКИНА.

НУ И КАКОЙ ГЕЗУЛЬТАТ?

НИКАКОЙ!!!

КАК ГУЛЯЛ НА СВОБОДЕ ЛЕВОЧКИН - ТАК И ПРОДОЛЖАЕТ ГУЛЯТЬ.

ВПРОЧЕМ, КАК И ВСЕ ГОСЧИНОВНИКИ ВАШЕЙ ВОГОВСКОЙ ШОБЛЫ И БАНДЫ ЯНУКООВОЩА.

ТАК, ШО ЮГИК, КОНЧАЙ ЛОХОТРОНИТЬ ПРОСТОЙ НАРОД, ИДИ ВЫПЕЙ ГЮМКУ ВОДКИ, ПОКА ЕЩЕ ЕСТЬ ВГЕМЯ.

ПАТАМУ ШО ЗА РЕШЕТКОЙ НАЛИВАТЬ НЕ БУДУТ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко подписал подозрение Довгому, - Сарган
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