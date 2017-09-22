 Луценко подписал подозрение Довгому, - Сарган

"Генпрокурор подписал подозрение Довгому", - сказала Сарган "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, Генпрокурор заявлял, что О.Довгому инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевского городского совета с грубым нарушением регламента - злоупотребление служебным положением на должности секретаря Киевсовета, что привело к выведению в 2005 году земель заказника "Жуков остров" из собственности громады Киева площадью около 100 га. "Мы считаем, что это свидетельствует о злоупотреблении служебными обязанностями секретаря Киевсовета Довгого, что привело к тяжким последствиям, а именно: выведению из собственности киевской громады земли на нормативно-денежную оценку более 81 млн грн", - заявил он.
Генпрокурор заявил о намерениях привлечь О.Довгого к уголовной ответственности по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
По словам О.Довгого, его пытаются привлечь к ответственности за решение коллегиального органа, коим является Киевсовет. Кроме того, он подчеркивает, что в пределах своих полномочий он не подписывал решения Киевсовета, а был уполномочен лишь ставить визы на принятых решениях.
11 июля 2017 года Верховная Рада удовлетворила представление генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности О.Довгого. В своем заключительном слове перед голосованием О.Довгий просил коллег снять с него депутатскую неприкосновенность.
14 июля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что по О.Довгому начали проводить следственные действия.
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с учетом того, что в обвинении нет ст.28. ч.5 ст 191 УК, это значит что Олесик пошел на сделку со следствием и дал показания на ... на кого-угодно и на кого надо...
что хорошо ,на следующих парламентских выборах Олесика не будет... а в целом - пшик!
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https://www.radiosvoboda.org/a/28749304.html
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то я даже и не знаю, нужен ли нам такой пиарщик-словоблуд, а не прокурор... генияйный
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ЮГИК!!! ВСЕ ГАВНО ТЕБЕ ЕЩЕ ДАЛЕКО ДО ШОКИНА, ТОТ УЖЕ НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ГАБОТЫ, НА ПОСТУ ГЕНПГОКУГОГА, ВЫЗВАЛ ЛЕВОЧКИНА.
НУ И КАКОЙ ГЕЗУЛЬТАТ?
НИКАКОЙ!!!
КАК ГУЛЯЛ НА СВОБОДЕ ЛЕВОЧКИН - ТАК И ПРОДОЛЖАЕТ ГУЛЯТЬ.
ВПРОЧЕМ, КАК И ВСЕ ГОСЧИНОВНИКИ ВАШЕЙ ВОГОВСКОЙ ШОБЛЫ И БАНДЫ ЯНУКООВОЩА.
ТАК, ШО ЮГИК, КОНЧАЙ ЛОХОТРОНИТЬ ПРОСТОЙ НАРОД, ИДИ ВЫПЕЙ ГЮМКУ ВОДКИ, ПОКА ЕЩЕ ЕСТЬ ВГЕМЯ.
ПАТАМУ ШО ЗА РЕШЕТКОЙ НАЛИВАТЬ НЕ БУДУТ.
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