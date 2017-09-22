 Заместитель председателя Фонда госимущества: Оппозиция не нашла аргументов против приватизации энергокомпаний

Критика приватизации миноритарных пакетов энергетических компаний, состоявшейся в августе, со стороны ряда депутатов - это политические заявления. Об этом 21 сентября заявил заместитель главы Фонда государственного имущества Владимир Державин на заседании Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, пишет Главком.
Державин отметил, что основные претензии депутатов комиссии сводились к неудачно выбранному летнему времени для ее проведения. "Позиция ФГИ в том, что это не является решающим фактором для приватизации. У нас есть закон, который четко устанавливает график приватизации. Потому что есть оценка, на которую потрачены бюджетные деньги, и она имеет срок действия", - сказал он.
По словам заместителя председателя ФГИ, депутаты не привели конкретные аргументы относительно того, что цена пакетов могла быть выше. "Мы не совсем поняли позицию госпожи Виктории Войцицкой по тем условиям, которые должны были быть созданы для прихода иностранных инвесторов на приватизацию. Мне кажется, что с ее стороны это больше политическое заявление. Она не привела аргументы того, что цена на пакеты могла бы быть выше, и тех условий, при которых она могла бы стать выше".
21 сентября 2017 г. состоялось заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации. Ключевой темой повестки дня было обсуждение итогов продажи государственных пакетов акций энергетических компаний в июле-августе 2017 года.
Напомним, государство получило более 3 млрд грн от приватизации пяти энергокомпаний. Так, в течение лета Фонд госимущества Украины продал на торгах по 25% акций - "Донецкоблэнерго", "Киевэнерго", "Западэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепрооблэнерго". В ФГИУ аукционы называют удачными, ведь во время последнего конкурса цена акций выросла более чем вдвое. А вот торги по "Донбассэнерго", "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" не состоялось из-за отсутствия покупателей.
Приватизация энергокомпаний - одно из обязательств Украины перед Международным валютным фондом (МВФ), чтобы получить очередной валютный транш. Возможность принять участие в торгах имели все компании, которые не находятся под санкциями.
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Ахметов , Ахметов , Ахметов , Ахметов и еще какой-то Ахметов .
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Об этом говорится в материале «Свадьба по-генпрокурорски«, во время съемок которого журналисты программы «Схемы» подверглись нападению со стороны работников Управления государственной охраны.
Празднование состоялось 15 сентября в элитном загородном комплексе под Киевом.
Источники журналистов отмечают, что еду и выпивку на свадьбе свозили с разных уголков мира, а повары и официанты заказывались с Италии, Франции, Германии и США.
Свадьба напоминала сходняк олигархов и шейхов в нищей, запущенной стране, где 90% граждан берут на свадьбы своих дочерей и сыновей кредиты! Которые потом с трудом возвращаются из-за бешеных процентов.
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экономические показатели,пик которых приходился на гос. управление ими.
ОСОБОЕ внимание нужно обратить на то,что предложенные объекты являются СТРАТЕГИЧЕСКИМИ для экономики и вообще не имеют права быть приватизированными.При Кучме быыло совершено преступление-начата приватизация стратегических объектов хозяйствования державы а позже даже объекты военной безопасности (урановые шахты,авиастроительные заводы,судостроительные и пр.
Нужно дать приватизированным предприятиям доказать право приватизации-в течение года выполнить ВСЕ приватизационные условия,выдвинутые при приватизациях.Если не выполнят-вернуть в госсобственность.А уж потом думать о новых приватизациях.
Нельзя давать власти залатывать бюджетные дыры,организованные кражами самой властью,коррупцией,"откатами" и др. за счёт национальной собственности.Проблемы с платежами для МВФ не деньгами от приватизации затыкать,а от конфискаций награбленного,присвоенного,украденного и вытащенного в оффшоры.
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офшоризация прибыли, и национализация убытка ...
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пока зависла...
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