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 Политика Украины
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Все про:облэнерго (84) приватизация (826) ФГИ (487) энергетика (1006)

 Заместитель председателя Фонда госимущества: Оппозиция не нашла аргументов против приватизации энергокомпаний

державин

21 сентября 2017 состоялось заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

Критика приватизации миноритарных пакетов энергетических компаний, состоявшейся в августе, со стороны ряда депутатов - это политические заявления. Об этом 21 сентября заявил заместитель главы Фонда государственного имущества Владимир Державин на заседании Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, пишет Главком.

Державин отметил, что основные претензии депутатов комиссии сводились к неудачно выбранному летнему времени для ее проведения. "Позиция ФГИ в том, что это не является решающим фактором для приватизации. У нас есть закон, который четко устанавливает график приватизации. Потому что есть оценка, на которую потрачены бюджетные деньги, и она имеет срок действия", - сказал он.

По словам заместителя председателя ФГИ, депутаты не привели конкретные аргументы относительно того, что цена пакетов могла быть выше. "Мы не совсем поняли позицию госпожи Виктории Войцицкой по тем условиям, которые должны были быть созданы для прихода иностранных инвесторов на приватизацию. Мне кажется, что с ее стороны это больше политическое заявление. Она не привела аргументы того, что цена на пакеты могла бы быть выше, и тех условий, при которых она могла бы стать выше".

21 сентября 2017 г. состоялось заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации. Ключевой темой повестки дня было обсуждение итогов продажи государственных пакетов акций энергетических компаний в июле-августе 2017 года.

Напомним, государство получило более 3 млрд грн от приватизации пяти энергокомпаний. Так, в течение лета Фонд госимущества Украины продал на торгах по 25% акций - "Донецкоблэнерго", "Киевэнерго", "Западэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепрооблэнерго". В ФГИУ аукционы называют удачными, ведь во время последнего конкурса цена акций выросла более чем вдвое. А вот торги по "Донбассэнерго", "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" не состоялось из-за отсутствия покупателей.

Приватизация энергокомпаний - одно из обязательств Украины перед Международным валютным фондом (МВФ), чтобы получить очередной валютный транш. Возможность принять участие в торгах имели все компании, которые не находятся под санкциями.
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Как неожиданно!)))) А то, что опять все скупил монополист, об этом ни гу-гу. Это называется РЫНОК! Когда выбираешь купить тебе услугу у Ахметова или у ...... Ахметова! Перемога! Однозначно.
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голова Фонду держмайна в Україні це така посада, після якої багато хто вмирає достроково, може заступником не так небезпечно працювати?
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Так кто ж попрет то против поддерживаемого Гидрантом Рината Леонидовича Ахметова, которому отдали энергетику Украины...
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Странные заявления. А опозиция что то решает, её кто то слушает? Всё с Банковой......
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Пи..ар-ахметов видно не плохо отстёгивает или хорошо запугивает.скорее второе.
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А кто купил? Огласите весь список пожалуйста....кто нас будет греть и нагревать
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Платёжки бы сразу с реквизитами Офшорных Банков присылали!
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Список ? Не вопрос ...

Ахметов , Ахметов , Ахметов , Ахметов и еще какой-то Ахметов .
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Одному отказали, сам отказался какой то Ахметов.......
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Как шейхи! Вот как Луценко отгулял свадьбу где побили журналистов На шикарной свадьбе старшего сына генпрокурора Юрия Луценко побывали первые лица государства, а также ряд министров и народных депутатов
Об этом говорится в материале «Свадьба по-генпрокурорски«, во время съемок которого журналисты программы «Схемы» подверглись нападению со стороны работников Управления государственной охраны.
Празднование состоялось 15 сентября в элитном загородном комплексе под Киевом.
Источники журналистов отмечают, что еду и выпивку на свадьбе свозили с разных уголков мира, а повары и официанты заказывались с Италии, Франции, Германии и США.
Свадьба напоминала сходняк олигархов и шейхов в нищей, запущенной стране, где 90% граждан берут на свадьбы своих дочерей и сыновей кредиты! Которые потом с трудом возвращаются из-за бешеных процентов.
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Какие дополнительные приватизации?...Ни один из новых собственников приватизированных объектов полностью НЕ ВЫПОЛНИЛ приватизационных обязательств,а именно--Ни один не сделал модернизацию и полный капитальный ремонт,удовлетворяющий стандартам,ни один не увеличил количество рабочих мест и не сделал зарплату работника "достойной" (то есть такой,чтобы хватало не только на коммунальные услуги,продукты и товары самой первой необходимости , но и иметь возможность поправлять здоровье в курортных лечебницах и пр.).Ещё ни один "приватизатор" не увеличил
экономические показатели,пик которых приходился на гос. управление ими.
ОСОБОЕ внимание нужно обратить на то,что предложенные объекты являются СТРАТЕГИЧЕСКИМИ для экономики и вообще не имеют права быть приватизированными.При Кучме быыло совершено преступление-начата приватизация стратегических объектов хозяйствования державы а позже даже объекты военной безопасности (урановые шахты,авиастроительные заводы,судостроительные и пр.
Нужно дать приватизированным предприятиям доказать право приватизации-в течение года выполнить ВСЕ приватизационные условия,выдвинутые при приватизациях.Если не выполнят-вернуть в госсобственность.А уж потом думать о новых приватизациях.
Нельзя давать власти залатывать бюджетные дыры,организованные кражами самой властью,коррупцией,"откатами" и др. за счёт национальной собственности.Проблемы с платежами для МВФ не деньгами от приватизации затыкать,а от конфискаций награбленного,присвоенного,украденного и вытащенного в оффшоры.
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Я думала, что подобные идеи ушли в могилу вместе с Семенючкой-Самсоненко. Тогда с государством рассчитывались красочными лозунгами, а с решалами - живыми деньгами
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Питання не в приватизації, а у монополістах. Де ринок постачань газу, електрики, води, інших послуг? Не треба будувати додаткові мережі. Але будь хто може продати свій обсяг енергоносіїв, якщо вони в нього є. І за комуналку будуть не тарифи, не взяті з стелі, а справді ринкові ціни. Цей председатель госмайна просто дурня валяє, що цього не розуміє
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Смотрю в окно. Вокруг промзона. Видно, как минимум, пять гос.объектов в дохлом или полу-дохлом состоянии. Когда их продадут, ведь это создание реальных рабочих мест? А приватизация в контексте статьи - касается только олигархов.
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главная реформа )
офшоризация прибыли, и национализация убытка ...
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там увесь ФДМ у повному складі клієнти НАБУ, і колишні, і нинішні. Без виключень.
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Не нашла или доказательства показалися неубедительными?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаместитель председателя Фонда госимущества: Оппозиция не нашла аргументов против приватизации энергокомпаний
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