 "Трамп сказал, что США готовы поддержать Украину в сфере военно-технического сотрудничества", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал оборонную и техническую поддержку для борьбы с агрессией Российской Федерации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом он сообщил в интервью телеканала Fox Business.
"Сегодня (четверг, 21 сентября, - ред.) президент Трамп сказал, что США готовы поддержать Украину, в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества", - сказал Порошенко, отметив, что эта поддержка будет ограничиваться исключительно оборонительным оружием, а речи о летальном оружии не было.
По его словам, впервые за долгое время США отправит свою военную мощь в восточноевропейский регион.
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Мне начинает казаться, что лучшее, что они могли бы нам прислать: электрические стулья. Для начала- хотя бы в областные центры.
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і вони, стовпи, є в кожній області та кожному населенному пункті...
головане тут, це бажання!!!
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Він сказав - харе красти пєдрілло!
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Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні.
Тролi вкидають на Фейсбук фейки за 11 руб. 80 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу.
«18-й специальный центр ФСБ России работает как специальное учреждение, где круглосуточно почти 1,5 тыс. человек в социальных сетях через роботизированные системы рассылки сообщений целенаправленно рассылают сообщения тексты панического характера", - сказал Наливайченко. Блокуємо угро-фінську лишнехромосомную нечисть!
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На сайте ведомства об этом сообщили ещё 6 сентября, но СМИ обратили внимание
на запись только 21 сентября, пишет TJournal.
В посольстве указали, что россияне могут подать документы на американскую визу,
если проживают в отеле, рабочей поездке или у родственников в Киеве.
"Заявители не обязаны быть резидентами Украины для получения визы в Посольстве США
в Киеве, но должны физически находиться в Украине во время подачи заявления
на визу и получения визы, поскольку мы не можем принимать заявления от граждан
по почте, пока они находятся за пределами Украины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что заявитель также должен оплатить визовый сбор в "Райффайзен Банке".
Если визу одобрят, то документы выдадут только в пределах Украины.
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могут получить балалайку, дирку от бублика и блоху на аркане
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99% рассейских информационных вбросов - блевотина «поваров путина» и народ это кушает. «Ольгинцы» получили из ФСБ РФ новую методичку. «Украина разваливается. Президент Порошенко сбежал». Старые мантры москвитян: «каклы - сдохнете от холодомора» и «дулю вам, а не безвиз» уже не востребованы. Выклучы телявизор - вклучи мазхи!!!
Вкидання фсб. Куратор надіслав троллям на вул. Савушкина, 55 нову методичку: «мочити» Петра. Як все погано в Україні !!!
Ні один із Президентів України не приймав Українську державу в такому кепському стані!
Росія - це гнійник на планеті Земля.
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Большую часть школьного времени употребители «Боярышника» провели наказанными, стоя в углу класса.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже слова «ИДЕОТ» и «ГИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. В воскресенье дети сатаны церковь не посещают. После смерти их тела будут топливом для ада.
Чеченцы уже выкупили фамилии и адреса питерских троллей, и будут делать им на тропинках, ведущих на платформы электричек, «физические замечания» за оскорбления мусульман в сети. За каждый ответ убогому, питерский бухгалтер начисляет ему 11 руб. 80 коп.
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Президент США Дональд Трамп, похваливши реформи в Україні, закликав президента України Петра Порошенка продовжувати працювати над усуненням корупції та покращенням бізнес-клімату.
Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
"Президент Трамп привітав реформи в Україні, які сприяють економічному зростанню та оборонному потенціалу в країні, і закликав президента Порошенка продовжувати працювати над усуненням корупції та покращенням бізнес-клімату в країні", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, Трамп підтвердив підтримку США щодо суверенітету та територіальної цілісності України.
"Президент Трамп та президент Порошенко обговорили шляхи досягнення миру на Сході України", - повідомляє прес-служба.
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2. Работает в любых погодных уусловиях.
3. Система "выстрелил и забыл" в ракете есть система автоматического наведения.
4. Первый заряд сбивает динамическую защиту кумулятивной струей, 2 заряд боевой - уничтожает технику по кумулятивному принципу тоже.
5. Заряд попадает в башню танка СВЕРХУ т.е. в самую незащенную часть танка там самая тонкая броня, такая технология есть только у США.
6. Несколько режимов примения по умолчанию атака бронетехники сверху. и др.
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