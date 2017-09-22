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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13895) США (13459) поддержка (392) Трамп (1392)

 "Трамп сказал, что США готовы поддержать Украину в сфере военно-технического сотрудничества", - Порошенко

порошенко трамп

Порошенко заявил, что Трамп пообещал Украине оборонную и техническую поддержку.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал оборонную и техническую поддержку для борьбы с агрессией Российской Федерации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом он сообщил в интервью телеканала Fox Business.

"Сегодня (четверг, 21 сентября, - ред.) президент Трамп сказал, что США готовы поддержать Украину, в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества", - сказал Порошенко, отметив, что эта поддержка будет ограничиваться исключительно оборонительным оружием, а речи о летальном оружии не было.

По его словам, впервые за долгое время США отправит свою военную мощь в восточноевропейский регион.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо согласие России в Совбезе ООН, - Порошенко
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А Трамп про це знає???............
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гавкай громче и он услышит
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Слова это хорошо. Будем посмотреть на реальные результаты. да поскорее бы. Чтоб не получилось так - Говорите и Вы!
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Лучше послушать , шо скажет Трамп . Липецкий торгаш постоянно брешет .
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В общем ничего нового. Очередной пустой визит, раздутый до небес.
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Зайдите в любой супермаркет в Украине. Полно продукции производства РФ. Думаю, до сих пор и в других сферах производства очень успешно ведется сотрудничество с врагом. И что скажете, могут Штаты вот так взять и доверить нам оружие 3-го поколения. Где гарантия, что оно не окажется по ту сторону "поребрика".....И его там основательно изучат
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эта поддержка будет ограничиваться исключительно оборонительным оружием Источник: https://censor.net.ua/n456370

Мне начинает казаться, что лучшее, что они могли бы нам прислать: электрические стулья. Для начала- хотя бы в областные центры.
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Стулья громоздкие,можно обойтись инъекциями))
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Не-не!!! Стулья, если в прямом эфире- весьма убедительны!
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Тока маленькая деталь: нужна лицензия, к ним. На использование. К каждому. Вот с этим- проблема!
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220 провести к стулу - не думаю, что большая проблема. Гораздо бОльшая - это усадить на него "достойных" людей.
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А вот это- и есть та самая Лицензия. О которой я и написал. Лицензия на усаживание.
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Лицензией может служить большая разница между доходами и расходами.
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К порогу виллы, к трапу собственного вертолета, самолета, яхты. Да что мелочиться - бить током из розетки, где застукали.
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взагалі)) в Україні є стовпи освітлення!!!
і вони, стовпи, є в кожній області та кожному населенному пункті...
головане тут, це бажання!!!
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Злодій і брехун порошенко просто покатався за державні кошти, нічого не добився та нічого не вирішив.
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Дешевка! Пиарит сам себя. Имхо, получит ющенковские пять процентов на выборах. Однозначно! Впрочем, выборов может и не быть - шатун не дремлет....
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ПОРОШЕНКО СКАЗАДЛ ДЖЕВЕЛИНЫ НЕ НУЖНЫ ДЕНЬГИ ДАВАЙ
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Трамп багато чого, виявляється, шепнув нашому Гаранту на вушко? Цікаво, чому ці тези Трамп не озвучив голосно і самостійно?
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Я так понимаю, Петру надавали по попе за коррупцию, за рехформы и за Михо..от и фсе!)))))
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Говорила,говорила ты,да сама себе не верила.....
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Пустобрех.Джавелины ему не надо.Лучше бы его америкосы как пашу лазаренко у себя оставели на перевоспитание.
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Все говорит о том что Госдеп по тихому стал сливать соевого...
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По тихому?Да тут в Иерихонские трубы трубят)) Михо все же не зря в Америку летал.
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Михо как катализатор для ускорения всего дела по сливу...
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США готовы поддержать Украину в сфере военно-технического сотрудничества... Потім добавив - но Джавелінов тобі Петро не дам!
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Якщо чимось допоможуть, то це буде приємною несподіванкою.
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У Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері, на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна. Майже всi коментарі - тролі з фсб.
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні.
Тролi вкидають на Фейсбук фейки за 11 руб. 80 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу.
«18-й специальный центр ФСБ России работает как специальное учреждение, где круглосуточно почти 1,5 тыс. человек в социальных сетях через роботизированные системы рассылки сообщений целенаправленно рассылают сообщения тексты панического характера", - сказал Наливайченко. Блокуємо угро-фінську лишнехромосомную нечисть!
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а еще они заставляют торговать с Москвой постоянно наращивая оборот и насрали Гройсману в штаны.
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Тут им ,не там,тут эти ублюдки долго не живут ...,тем более козлорылую свинособаку видно сразу....
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Посольство США в Киеве пригласило жителей России для получения виз в США.
На сайте ведомства об этом сообщили ещё 6 сентября, но СМИ обратили внимание
на запись только 21 сентября, пишет TJournal.
В посольстве указали, что россияне могут подать документы на американскую визу,
если проживают в отеле, рабочей поездке или у родственников в Киеве.
"Заявители не обязаны быть резидентами Украины для получения визы в Посольстве США
в Киеве, но должны физически находиться в Украине во время подачи заявления
на визу и получения визы, поскольку мы не можем принимать заявления от граждан
по почте, пока они находятся за пределами Украины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что заявитель также должен оплатить визовый сбор в "Райффайзен Банке".
Если визу одобрят, то документы выдадут только в пределах Украины.
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торговим партнерам Петра Алексеевича не видать Джавелини, пусть даже не мечтают
могут получить балалайку, дирку от бублика и блоху на аркане
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99% рассейских информационных вбросов - блевотина «поваров путина» и народ это кушает. «Ольгинцы» получили из ФСБ РФ новую методичку. «Украина разваливается. Президент Порошенко сбежал». Старые мантры москвитян: «каклы - сдохнете от холодомора» и «дулю вам, а не безвиз» уже не востребованы. Выклучы телявизор - вклучи мазхи!!!
Вкидання фсб. Куратор надіслав троллям на вул. Савушкина, 55 нову методичку: «мочити» Петра. Як все погано в Україні !!!
Ні один із Президентів України не приймав Українську державу в такому кепському стані!
Росія - це гнійник на планеті Земля.
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тебе самому не противно хрень писать?
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Опять неграмотные лишнехромосомные тролли с ул. Савушкина, 55 из Банд-Петербурга «нарисовались».
Большую часть школьного времени употребители «Боярышника» провели наказанными, стоя в углу класса.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже слова «ИДЕОТ» и «ГИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. В воскресенье дети сатаны церковь не посещают. После смерти их тела будут топливом для ада.
Чеченцы уже выкупили фамилии и адреса питерских троллей, и будут делать им на тропинках, ведущих на платформы электричек, «физические замечания» за оскорбления мусульман в сети. За каждый ответ убогому, питерский бухгалтер начисляет ему 11 руб. 80 коп.
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Подробности никому не интересны? И где они эти подробности. Если Украина будет закупать оружие у Америки то должны быть отчеты с проверками что сделка состоялась без махинаций и по реальной цене. Иначе сейчас вам купят пол Китая за ваши деньги.
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Короче откуда выехали туда и приехали. Газовые балончики и травматы что ли Америка нам пришлет? Хотя для нацхвартии пойдет разгонять голодный народ.
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Петро Липецкий, поздно пить Боржоми. Тебя послали? Иди лесом. Следующий пункт прибытия - Канада. Вали все на ахрессора. Но тебе - п и з дец. Ты опустил не только страну, но и народ. Ты не смог дать в обиду своих пацанов прокуратуре, но поткрял все.
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Не лудший, а худший, кацапе. Бо за нього Україна посіла перше місце в Світі по корупції
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Трамп порадив Порошенку усунути корупцію та покращити бізнес-клімат - Білий дім

Президент США Дональд Трамп, похваливши реформи в Україні, закликав президента України Петра Порошенка продовжувати працювати над усуненням корупції та покращенням бізнес-клімату.
Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
"Президент Трамп привітав реформи в Україні, які сприяють економічному зростанню та оборонному потенціалу в країні, і закликав президента Порошенка продовжувати працювати над усуненням корупції та покращенням бізнес-клімату в країні", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, Трамп підтвердив підтримку США щодо суверенітету та територіальної цілісності України.
"Президент Трамп та президент Порошенко обговорили шляхи досягнення миру на Сході України", - повідомляє прес-служба.
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Какая глупость отказаться от джевелинов. У джевелинов есть масса преимуществ: 1.Огонь с закрытой позиции. не в прямой видимости что безопасно для расчёта.
2. Работает в любых погодных уусловиях.
3. Система "выстрелил и забыл" в ракете есть система автоматического наведения.
4. Первый заряд сбивает динамическую защиту кумулятивной струей, 2 заряд боевой - уничтожает технику по кумулятивному принципу тоже.
5. Заряд попадает в башню танка СВЕРХУ т.е. в самую незащенную часть танка там самая тонкая броня, такая технология есть только у США.
6. Несколько режимов примения по умолчанию атака бронетехники сверху. и др.
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В сухом остатке - очередное бла-бла-бла. Хотя, даже если бы барыга выступил с заявлением, шо он выбил у трампа на личной аудиенции поставки вооружений, я бы этому паталогическому брехуну не поверил. Этот канхветный деятель давно приучил к своеобразному восприятию того шо он несет. Если кроме того шо " Трамп сказал шо США готовы поддержать..." нет никакой конкретики - значит Трамп послал Петю в эротическое путешествие. В противном случае Петя уже на всех углах растрезвонил бы свои успехи в переговорах.
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Достркові президентські на цю осінь і Барига з шоблою - довічне з конфіскацією. Юлін генпрокурор Шишкін обіцяв
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Трамп сказал, что США готовы поддержать Украину в сфере военно-технического сотрудничества", - Порошенко
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