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 Ночью в Днепре сгорел ресторан, - ГСЧС

гсчс

Ночью в г. Днепр сгорел ресторан, пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В г. Днепр 22 сентября в 3:20 в отдельно стоящем деревянном одноэтажном здании ресторана "Карпаты" возник пожар на площади около 600 м2. В 6:54 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", -сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспертиза идентифицировала тела троих девочек, погибших в результате пожара в детском лагере "Виктория", - Нацполиция

Сообщается, что к тушению пожара привлекалось 10 ед. тех. и 56 чел. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

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Сгорел ресторан "Карпаты"... В Днепре... Так-так, тут точно есть днепровцы. У меня к ним вопрос: А ресторан "Черноморец" у вас есть? Если есть- то ему тоже недолго осталось...
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Узбагойся, если-б был рестик "Кроты" или "Харьки" тогда Да.
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" Если ты умер, то это надолго, если дурак - то это навсегда".
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Нехай би краще ніщо не горіло. Господь з нею, синагогою. Не від синагог в Україні проблеми (як будівель). А поглиблюють проблеми як деякі вірні синагог, так церков, так і мечетей і об'єднує їх ненависть до самого факту існування незалежної України. Хоча, за великим рахунком, проблеми створюємо ми самі собі, неправильно розставляючи акценти, вибираючи популістів і спихаючи вирішення СВОЇХ проблем на ЧУЖИХ людей.
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Отож, вам теж не до вподоби те, що зветься Українською Державою...
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Це чому? Не плутайте дар Божий з омлетом. Я ясно написав, що мене НЕ ВЛАШТОВУЄ ПОТОЧНИЙ СТАН СПРАВ у МОЇЙ!!! державі!
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це пакращення бизнес климата, вси иноземцы просто в захвате
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На хрена. Это окраина города. Там рядом Метро и Эпицентр.
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Название ресторана- "Гражда".Это комплекс разнообразных стилизованных построек на выезде из Днепра.
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UA Nelly Udovyk 870a4e5e
Название ресторана- "Гражда".
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Я в Буковеле в таком отеле бывал
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНочью в Днепре сгорел ресторан, - ГСЧС
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