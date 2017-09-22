 "В Фонд энергоэффективности из бюджета будет направлено 400 млн гривен", - правительство

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства, бюджет-2018 намерен выделить на финансирование энергоэффективности в стране 400 млн.грн.
"В 2018 году в Фонд энергоэффективности из бюджета будет направлено 400 млн гривен. Это предусмотрено проектом Государственного бюджета Украины на 2018 год. Еще 800 млн гривен в течение следующего года Фонд энергоэффективности сможет привлечь от международных доноров. 400 млн гривен из Фонда энергоэффективности будут направлены на "теплые" кредиты", - сказано в сообщении.
Кредиты дают возможность получить от 20 до 40% безвозвратных средств на утепление помещения, установка приборов учета или замену газовых котлов на более энергоэффективные.
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