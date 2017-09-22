EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Экономика
  213  2
Все про:бюджет (4373) Кабмин (10581) энергетика (1006)

 "В Фонд энергоэффективности из бюджета будет направлено 400 млн гривен", - правительство

кабмин

Кабмин сообщил о развитии энергоэффективности в стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства, бюджет-2018 намерен выделить на финансирование энергоэффективности в стране 400 млн.грн.

"В 2018 году в Фонд энергоэффективности из бюджета будет направлено 400 млн гривен. Это предусмотрено проектом Государственного бюджета Украины на 2018 год. Еще 800 млн гривен в течение следующего года Фонд энергоэффективности сможет привлечь от международных доноров. 400 млн гривен из Фонда энергоэффективности будут направлены на "теплые" кредиты", - сказано в сообщении.

Кредиты дают возможность получить от 20 до 40% безвозвратных средств на утепление помещения, установка приборов учета или замену газовых котлов на более энергоэффективные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин сегодня представит в Раде проект Госбюджета-2018
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Теперь фонд энергоэффективности переименуется в "Фонд энергичного и эффективного распила"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
самое смешное, что в сферу энергоэффективности ЕС выделили 50мле ойро... у меня вАпрос- где деньги,Зин
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономика"В Фонд энергоэффективности из бюджета будет направлено 400 млн гривен", - правительство
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти