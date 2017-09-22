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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1971) прослушка (233) слежка (136) Холодницкий (374) САП (599)

 Пока я не увидел никакой доказательной базы о незаконной прослушке госслужащих сотрудниками НАБУ, - Холодницкий

холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что информация о якобы незаконном снятии информации сотрудниками НАБУ в настоящее время не нашла своего подтверждения.

"По поводу незаконной просушки НАБУ, о чем сейчас появилась информация, я об этом уже слышу приблизительно полгода... Пока я не увидел никакой доказательной базы, что НАБУ незаконно что-то делали в этих производствах"- сказал Н.Холодницкий в эфире 1+1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, он подчеркнул, что если в действиях сотрудников НАБУ или прокуроров САП будут установлены признаки проступков или преступлений, он будет "первым, кто будет требовать наказания".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве о незаконной слежке и прослушке сотрудниками НАБУ 114 госслужащих, - Сарган

Напоминаем, ранее Луценко сообщил о незаконном прослушивании сотрудниками НАБУ более 140 госслужащих. В НАБУ тв свою очередь ответили: "Луценко сознательно вводит в заблуждение общественность".

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Замість того, щоб ловити корупціонерів, червонощокий малюк веде війну з гаркавим алкашом.
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Опять эта немножко беременность...пока, не пока...А чётко и ясно ну чтоб потом вдруг тебе зрение подкорректируют с Банковой.
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А мне Холодницкий нравится, как профессионал и как человек, который не боится идти против системы. Респект и уважение ему. )
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Всё познаётся в сравнении...С генпрокурорскими то да, а вот с результатами деятельности ни рыба ни мясо. Хоть вроде чел не плохой.
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Я немного знаю как система работает изнутри и прекрасно понимаю с чем ему приходится сталкиваться. Поэтому искренне удивляюсь как ему удается выкручиваться и пытаться добиваться своего.
Вода камень точит. )
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и как юный генерал, "идущий" против тех, кто ему этого генерала прицепил... н-да...
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Хороший человек, а особенно если он великолепный сказочник разговорного жанра, не профессия. Судите по делам, а не по словам. У Холодницкого дела со словами практически не расходятся.
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А может Луценко белочку поймал? Тогда ему простительно..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока я не увидел никакой доказательной базы о незаконной прослушке госслужащих сотрудниками НАБУ, - Холодницкий
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