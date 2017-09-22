 Пока я не увидел никакой доказательной базы о незаконной прослушке госслужащих сотрудниками НАБУ, - Холодницкий

"По поводу незаконной просушки НАБУ, о чем сейчас появилась информация, я об этом уже слышу приблизительно полгода... Пока я не увидел никакой доказательной базы, что НАБУ незаконно что-то делали в этих производствах"- сказал Н.Холодницкий в эфире 1+1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Вместе с тем, он подчеркнул, что если в действиях сотрудников НАБУ или прокуроров САП будут установлены признаки проступков или преступлений, он будет "первым, кто будет требовать наказания".
Напоминаем, ранее Луценко сообщил о незаконном прослушивании сотрудниками НАБУ более 140 госслужащих. В НАБУ тв свою очередь ответили: "Луценко сознательно вводит в заблуждение общественность".
506 9
Расследование дела Охендовского еще не возобновлено, - Холодницкий(28)
Украина ждёт решения Молдовы о возможности экстрадиции судьи Чауса, - Холодницкий(76)
"Это обычная работа антикоррупционного прокурора", - Холодницкий о задержании судей, предлагавших ему взятку(83)
Антикоррупционный комитет приглашает Сытника и Холодницкого отчитаться за полгода(8)
НАБУ провело ряд обысков в офисах дноуглубительных компаний(0)
В отношении Холодницкого открыто дисциплинарное производство за бездействие по делу экс-министра Злочевского, - Центр противодействия коррупции. ДОКУМЕНТ(22)
Экс-заместитель прокурора Киевской области обвиняется в организации коррупционной схемы по хищению сахара на сумму более 211 млн грн, - Холодницкий(19)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вода камень точит. )
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить