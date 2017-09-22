 Для введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо согласие России в Совбезе ООН, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщил Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business.
"Нам необходимо для этого (решения о введении миротворческой миссии ООН, - ред.) согласие 5 постоянных членов Совета безопасности, включая Россию. И мы напоминаем, что у России есть подпись под Будапештским меморандумом, когда Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала - нам гарантировали нашу суверенность и территориальную целостность", - сказал он.
Кроме этого, он отметил, что Украина настаивает на введении миротворцев на всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый участок украинско-российско границы.
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Или еще жопошный вариант - миротворцы ООН, через годик меняются с рашинскими.
В обоих случаях ж-па.
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Эрэфия, как первая внесшая предложение об "голубых касках" и ".. желающая мирм во всем мире, призывающая к суверенитету и нерушимости границ, поставившая подпись под "Будапештским меморандумом"(будь он неладен) и имеющая в пассиве для себя (atantion !!) договор 1997 года : Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Ну вот, рыфы попадает в очень ПРОБЛЕМНУЮ СИТУАЦИЮ. При ветировании автоматически становится агрессором и оккупантом АРК и части Луганской и Донецкой областей. Плюсуем открытый вывоз на свою территорию Украинских промышленных предприятий. Пр ихтамнетов и наемников вообще промолчу.Извините за много букофф. Плииз
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Сегодня активно участвует в обсуждении такой миссии. Еще маленько поприжмут пытающуюся встать с колен санкциями и вполне может стать еще более покладистой.
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Чого б це?
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Коли захопили Горловку? В квітні. То про що мова?
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Если бы тебе сказали об этом раньше, то и понтов бы не колотил? Или колотил, ведь главное не результат, главное ПРОЦЕСС!!!!
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РФ потеряла моральное право вообще там что то решать
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Но зато сколько "пены" было взбито... и еще будет взбиваться.. после чего Пеця разведет рученки в стороны и сделавши три раза КУ скажет... "Я сделал все что мог... но путин против.. и так по кругу...
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4.Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций;
Рашка нарушила этот пункт. Что может делать нарушитель Устава в организации,а тем более в совбезе.
Здесь так,или что-то менять,или разогнать эту богадельну к чёртовой матери
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Да и Молдова с Грузией с рашкой не совсем друзья...
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Резолюция 377 (V) «Единство в пользу мира» Генеральной Ассамблеи от 3 ноября 1950 года предусматривает право Генеральной Ассамблеи рассматривать вопросы в том случае, если Совет Безопасности не в состоянии выполнить свои обязанности вследствие разногласий постоянных членов. Это положение касается всех случаев, когда имеются основания усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии. Генеральная Ассамблея может рассматривать этот вопрос для того, чтобы вынести рекомендации членам относительно принятия коллективных мер в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности.
Пан Президент этого не знает? И его советники не знают? И советники советников???
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"...если Совет Безопасности не в состоянии выполнить свои обязанности вследствие разногласий постоянных членов"
Видимо, я это не для конкретного пана сделал. Тогда продолжу прямое цитирование:
"...в 1956 году по решению Генеральной Ассамблеи были созданы Первые чрезвычайные вооруженные силы ООН (ЧВС ООН I) на Ближнем Востоке."
Отсюда, прецедент есть, нечего ссылаться на невозможность.
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Много громких заявлений было, много метушни, а результат- если кацапия разрешит.
Вспомнился януковищ, тот то же тыкал в сторону рф и ставил украинцев перед фактом.
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