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Все про:миротворцы (471) Порошенко (13895) Россия (72367) Донбасс (16151)

 Для введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо согласие России в Совбезе ООН, - Порошенко

порошенко

Для введения миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса необходимо согласие России в Совете безопасности ООН.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщил Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business.

"Нам необходимо для этого (решения о введении миротворческой миссии ООН, - ред.) согласие 5 постоянных членов Совета безопасности, включая Россию. И мы напоминаем, что у России есть подпись под Будапештским меморандумом, когда Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала - нам гарантировали нашу суверенность и территориальную целостность", - сказал он.

Кроме этого, он отметил, что Украина настаивает на введении миротворцев на всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый участок украинско-российско границы.

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Взагалі то Росія і виступила з цією пропозицією................ Чи йому про це не сказали?......
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они своих хотят ввести и только на линию разграничения
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Свои Государства Дата вступленияДля введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо согласие России в Совбезе ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7865 Армения15 мая 1992Для введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо согласие России в Совбезе ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7865 Белоруссия31 декабря 1993Для введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо согласие России в Совбезе ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7865 Казахстан15 мая 1992Для введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо согласие России в Совбезе ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7865 Кыргызстан15 мая 1992Для введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо согласие России в Совбезе ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7865 Россия15 мая 1992Для введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо согласие России в Совбезе ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7865 Таджикистан15 мая 1992 ОДКБ Задачей ОДКБ является защита территориально-экономического пространства стран-участниц договора совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф крупного масштаба.Для введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо согласие России в Совбезе ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3703
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З якого приводу дурні улибони? бажаєш поразки своїй країні чи ти чужинець?
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значит миротворцев никогда не будет в Донбассе
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ага не буде, так само усі вважали, що і Штепа з СІЗО без вироку не вийде.
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Брехня . Я знал , шо Штепа будет на свободе . Ефремов тоже там долго не будет засиживаться .
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Добре, не усі, а багато хто, нехай тобі легше від цього стане.
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Мне не надо такого утешения . Мне надо шоб Штепа сдохла в мучениях .
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Так зроби щоб вона здохла в муках, або ти хочеш щоб за тебе це хтось зробив?
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Ты глупенький и еще 2 раза глупенький . У Штепы очень тяжелая статья , ей вышка просится . Нормальная власть ее б повесила публично . Лучше топи за Тимошенко , там у тебя лучше получается .
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Тобто ти дурень хочеш сидіти на дивані та віддавати накази, кому жити, а кому померти? А про Тімшенко ти зараз навіщо написав ?, про неї на гілці новин нічого не писали.
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Мдаааа ... Рукалицо ... Идиотонеисправимо ...
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Та не не хвилюйся ти так за себе, може ти виправишся.
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Будемо сподіватися, що такі люди знайдуться, які зроблять щоб вона страждала. Можна наприклад хату імператриці підпалити)))
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Охочих багато, тільки все хочуть це чужими руками зробити. А я не хочу нікого вбивати, я хочу щоб їх судили та вони несли покарання за законом.
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Если порохня согласится на раше - белорус солдат - то аж бегом.
Или еще жопошный вариант - миротворцы ООН, через годик меняются с рашинскими.
В обоих случаях ж-па.
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Конечно знал! Это и была очередная буря в стакане! Очень много слов и тут - опять провал. Если бы порошенка не знал, что в конце туннеля стоит раша, то он бы так не настаивал. Зачем ему лишние свидетели его всевозможных Роттердамов плюс= Украинаминус
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О! То есть, вот те все мегабайты новостей и комментариев наших- это была просто шутка. А вот этот заголовок короткий- это и всё, что нам нужно знать о миротворцах. В принципе- не удивлен.
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Андрей не торопитесь с выводами. Здесь сложилась интересная ситуация. Первыми в ООН с предложением о миротворческом контингенте ввалилась русляндия (запишем , как один); второе пошло предожение Украины (запишем, как два); согласование между главами США, Германии, Франции, Великобритании, Канады фактически по варианту Украины произведено, причем в заявлениях не допускающих двоякого толкования (запишем, как три). Итого имеем в копилке три фактора которые будут оказывать влия ние при голосовании и возможном ветировании эрэфией ввода контингента UN по Украинскому варианту с контролем границы.
Эрэфия, как первая внесшая предложение об "голубых касках" и ".. желающая мирм во всем мире, призывающая к суверенитету и нерушимости границ, поставившая подпись под "Будапештским меморандумом"(будь он неладен) и имеющая в пассиве для себя (atantion !!) договор 1997 года : Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Ну вот, рыфы попадает в очень ПРОБЛЕМНУЮ СИТУАЦИЮ. При ветировании автоматически становится агрессором и оккупантом АРК и части Луганской и Донецкой областей. Плюсуем открытый вывоз на свою территорию Украинских промышленных предприятий. Пр ихтамнетов и наемников вообще промолчу.Извините за много букофф. Плииз
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Два года назад эрефия вообще не хотела слушать ни о каких миротворцах на Донбассе.
Сегодня активно участвует в обсуждении такой миссии. Еще маленько поприжмут пытающуюся встать с колен санкциями и вполне может стать еще более покладистой.
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"При ветировании автоматически становится агрессором и оккупантом" - так ее уже так называют, и санкции за это же ввели. Тут суть в другом, москальский вариант - это фактическое признание всем миром "гражданской войны" в Украине. Украинский вариант - наоборот, признание московии агрессором. Поэтому, они так противится нашему варианту и сработали на опережение со своим вариантом.
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вряд ли без дополнительного давления согласятся
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Окупанта війська гонють геть, а не миротворці. Миротворці тільки консервують ситуацію, а це як раз на користь окупанту.
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Это не радость,это очередное подтверждение брехливой сущности Порошенко.Вы думаете я не хочу домой,в освобожденную от оккупантов Горловку?
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А де були ви та інші патріоти,коли її захоплювала купка дибілів? Вже тоді чекали на визволителів?
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а де була тодішня влада коли її захоплювала купка дибілів? Намагалась не загострювати ситуації з подачі шмерхель та олянда?
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Яка влада...та що прийшла після Майдану чи та що втікла в ростов?
Коли захопили Горловку? В квітні. То про що мова?
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Вы у Кришенко спросите,он тогда главмусором в Горловке был.
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Одеса,наприклад,на крищенків не сподівалась...
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Ух ты ж, вот это нежданчик. Петя ты об этом наверное только что узнал?
Если бы тебе сказали об этом раньше, то и понтов бы не колотил? Или колотил, ведь главное не результат, главное ПРОЦЕСС!!!!
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Потолкли воду в ступе.Главный результат турне--отсутствие результата.Ну хоть Джонни Уокера попил))
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Так зато КАК толкли! Умеючи. Вон, вчера, как чудно все друг с дружкой ругались тут! Оказалось- как всегда- без всякой на то причины.
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Самое странное что прозрение не наблюдается,вывернули на голову тонны брехни,но некоторые индивидуумы этого не замечают,а король то голый.
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проблема в "раздувании" вопроса. Все президенты так или иначе куда-то ездят, где-то выступают, что-то решают. Это такая работа. Но стецьки,пономарцы и проч. просто возвели это в ранг мегасобытия. На самом деле, пройдет пару недель и ничего не останется, кроме, призывов. деклараций, приверженности и беспокойства. Так же как и не осталось от предыдущих ассамблей, форумов, заседаний...
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Короче все словесные потуги шоколадного решить конфликт на донбассе упираются в добровольное согласие россии. Надеется что кацапы сами перестанут стрелять, сами выведут войска, сами разрешат ввод миротворцев.
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Новая сказочка про миротворцев для недалеких граждан .
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а ти не знав про те, що кацапія твоя має право ветувати? клоун.
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Необходима реформация ООН либо её роспуск.
РФ потеряла моральное право вообще там что то решать
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Так то оно так,но пока у кацапов право вето,ничего не изменить.
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Ну за согласием рашки-говняшки не заржавеет - любимец россии Трамп, за которого пили шампанские , как говорил туалетній ершик песков - "не оставил россии возможности для маневров"
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Про миротворец пустая болтовня,....пуйлу нужен процесс,а не результат
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Сегодня реформы нужны прежде всего в ООН. Организация закостенела на уровне 50-десятых.
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Хто вагався?Знає кицька чиє сало зїла-посібника на те в оон і відправляв його протектор!Але нічого,-бумеранг вже у Запоріжжі https://www.youtube.com/watch?v=zgdxKrxQ3fw
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Миротворцев в ближайшем будущем не будет.
Но зато сколько "пены" было взбито... и еще будет взбиваться.. после чего Пеця разведет рученки в стороны и сделавши три раза КУ скажет... "Я сделал все что мог... но путин против.. и так по кругу...
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типо як на Кіпрі - з 1964 року там розташовані війська ООН.
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я недавно прочитав таку сентенцію - Як українська влада не намагається отримати поразку від путіним, їй це не вдається. Бо путіну мало поразки України, він хоче повної капітуляції.
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То есть с 2015 года Порох просто для красного словца трындел ни о чем? Прекрасно зная, что миротворцев не будет? И это наш "ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ"? Стыдоба!
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дик треба ж про щось триндіти, шоб лохторат мав шо хавати.
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Пєтя Пшик як завжди правий у своїх вселенських прожектах.. Лише навіщо стільки було триндіти?...😕😕😕
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До 2 й мировой была Лига Наций ( вместо нынешней ООН), но как то там исключали из организации агрессоров Италию.., потом Германию.. по моему и СССР перепадало... А тут собралась "команда" из 5 стран и всем навязывают волю с правом вето одной страны , при чем страны агрессора. Давно нужно менять ООН или заменять чем то другим. Предложение , увеличить количество стран имеющих право вето до 12 ( по объему экономики) с исключением только юж. Кореи ) как разделенной страны. А именно США, Китай, Япония,Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Индия, Канада и Австралия. Право " вето" применяется только двумя третями голос ( т. е. 8 голосами). Думаю тогда было бы больше справедливости чем сейчас. А сейчас это пещерный порядок с 1945 года.. Пора все менять.
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твій висер - вінець інтелехту соєвого порохобота.
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Повторюю. Ти стверджуєш що я порохосос. Поки не надаси докази в студію, всюди писатиму що ти тріпло, а своє слово я тримаю.
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Вот ГлаваI,статья 2,Устава ООН

4.Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций;

Рашка нарушила этот пункт. Что может делать нарушитель Устава в организации,а тем более в совбезе.
Здесь так,или что-то менять,или разогнать эту богадельну к чёртовой матери
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Думаю, что они согласятся, в замен на своих миротворцев, с Молдавией, Грузией, Арменией, Азербайджаном это уже было, традиции не изменяются
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Азербайджан и Армения враги. Какой-то странный список.
Да и Молдова с Грузией с рашкой не совсем друзья...
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С этого надо было и начинать.А то обсудил с тем,с этим.До жопы все эти обсуждения.Никогда параша не согласится на условиях барыги
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Чтобы ввести миротворцев на свою же территорию Украина должна спросить разрешение у рф, которая всегда заявляет, что не является стороной конфликта. Предлагаю еще спросить у Гондураса, он тоже не сторона конфликта.
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"Дядя Петя, ты дурак?" (С) А не через СовБез, а через Ген. Ассамблею???

Резолюция 377 (V) «Единство в пользу мира» Генеральной Ассамблеи от 3 ноября 1950 года предусматривает право Генеральной Ассамблеи рассматривать вопросы в том случае, если Совет Безопасности не в состоянии выполнить свои обязанности вследствие разногласий постоянных членов. Это положение касается всех случаев, когда имеются основания усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии. Генеральная Ассамблея может рассматривать этот вопрос для того, чтобы вынести рекомендации членам относительно принятия коллективных мер в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Пан Президент этого не знает? И его советники не знают? И советники советников???
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Генеральная Ассамблея может рассматривать этот вопрос для того, чтобы вынести рекомендации членам относительно принятия коллективных мер в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности.
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А прямую цитату я для кого приводил? Уметь писать и уметь читать - разные вещи, оказывается... Это не рекомендации! Я же даже выделил ссылочный текст:

"...если Совет Безопасности не в состоянии выполнить свои обязанности вследствие разногласий постоянных членов"

Видимо, я это не для конкретного пана сделал. Тогда продолжу прямое цитирование:

"...в 1956 году по решению Генеральной Ассамблеи были созданы Первые чрезвычайные вооруженные силы ООН (ЧВС ООН I) на Ближнем Востоке."

Отсюда, прецедент есть, нечего ссылаться на невозможность.
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К сожалению, свободное владение английским языком не дает полных гарантий прекращению войны, полноценной помощи , потоку инвестиций... Так може, краще українською, щоб хоть ми розуміли, як поводитись і чого чекати? І трохи не по темі, відносно особливого статусу Донбасу. Не давши КРИМУ автономії, ми б його не втратили. Те ж саме буде і з Донбасом, але більш брутально, бо там зконцентрована велика кількість української сявоти та рашиського криміналітету з краденими українськими паспортами. Та й з якого дива давати їм статус ОСОБЛИВИХ? За те, що привели у свій дім агресора, допомогли йому розграбувати підприємства Донбасу, вивезти їх до педоросії, за те, що загубили тисячі життів українських хлопців і чоловіків- ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ? Вважаю, що це питання повинна вирішувати українська громада на референдумі. Але зараз Я категорично ПРОТИ всілякої ОСОБЛИВОСТІ донбаського регіону. Вони того НЕ ГІДНІ!!!
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у нас в законодательстве уже есть чудесный особый стан - называется воєнний стан. Як раз, згідно нашого законодавства ідеально підходить.
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Ну и стоило ломать копья,если единственный вариант - украинская "пмр"
Много громких заявлений было, много метушни, а результат- если кацапия разрешит.
Вспомнился януковищ, тот то же тыкал в сторону рф и ставил украинцев перед фактом.
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это было ясно с самого начала, поэтому непонятно, кто там на что мог надеятся
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москали на это никогда не согласятся . стало быть разговор ни о чем
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Так и быть. Оставьте в штатах нашего порошенку, например, консультантом по ООН. ООН , конечно, после этого не завидую, но Украина за это время может спокойно выйти как минимум на свои восточные границы и надавать кучке пустоголовых недобитых захарченков по рылам, им как оказалось, даже на учения путенские было не на чем прискакать. В случае продолжения порошенкой своего ганебного мирного плана, у захарченков совсем другая перспектива- могут появиться в коздюмах в нашем парламенте.
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спокойно выйти на восточные границы точно не получится...сам то хоть в добровольцы запишешься или будешь на диване с попкорном сидеть?
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Не буде тут ніхрена уже, забудьте про Донбас, тут би ще території не витрати.
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Видать я более разбераюся в международной политике и алгоритме приянтия решений в СБ ООН, чем Поця и Климкин. С самого начала, не смотря на "критику" со стороны стецьков и баны, именно это я и писал. Не нахожу радости в этом поскольку, в очередной раз выявился высокий прахвесеанализм высшего руководства страны. Лучше бы я был прав в формуле оксида железа, а ошибся здесь.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДля введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо согласие России в Совбезе ООН, - Порошенко
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