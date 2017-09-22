 Количество зачисленных в новом учебном году в школу оккупированной Горловки детей уменьшилось на 70%, - ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Члены патруля миссии посетили детский сад и школу в Горловке, директора которых сообщили об уменьшении количества зачисленных детей на 50 и 70% соответственно. Директор детского сада отметила, что во время занятий они часто слышат взрывы и звуки стрельбы поблизости", - отметили в пресс-службе.
Наблюдателям также показали учебный материал по противоминной безопасности.
Напомним, 7 сентября в школе в оккупированной Петропавловке заместитель директора сообщил команде миссии, что из 130 учеников, набранных в 2017 году, 80 были из близлежащих сел, где школы были повреждены в результате обстрелов.
1777 30
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Столтенберг приветствует идею отправки миротворцев ООН в Украину(20)
Украина готова выдать террористам 313 лиц в обмен на 88 заложников, - Ирина Геращенко(31)
Украина просит Турцию не пускать своих граждан на конференции оккупантов в Крыму(10)
Россия использует оккупированный Крым для переброски военной силы в Сирию, - Порошенко(105)
Понад чверть століття УПЦ МП та Росія оббріхують Київський Патріархат, - архиєпископ УПЦ КП на нараді ОБСЄ(0)
"Пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма", - Порошенко в ООН(57)
Россия использует Донбасс для утилизации устаревших боеприпасов и оружия, - Лысенко(76)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Генпрокурор України Юрій Луценко 21 вересня побував у робочій поїздці в зоні АТО. Там він дав перше доручення новопризначеному військовому прокурору сил АТО Олегові Ціцаку.
Про це сам Луценко написав у своєму Facebook.
У повідомленні глава ГПУ висловив невдоволення "імітацією опорного пункту" в зоні проведення АТО, відтак доручив Ціцаку провести розслідування щодо витрачених коштів.
"128 гірсько-піхотна бригада надійно захищає свою ділянку. А от за пару кілометрів углиб - те, що мало би бути другою лінією. Те, за що заплачено мільярди гривень. Те, що на ділі є імітацією опорного пункту: окопи без кріплення, перекриття бліндажів з гілок і 5-10 см ґрунту, броньовані двері та вікна вкрадені", - написав Луценко.
Він наголосив, що перше завдання новому військовому прокурору сил АТО - провести розслідування щодо витрачених коштів і в разі встановлення розкрадання пред'явити обвинувачення "тим керівникам ОДА, хто солодко спить в тилу".http://24tv.ua/lutsenko_pobuvav_v_ato_ta_zrobiv_griznu_zayavu_pro_imitatsiyu_opornogo_punktu_na_donbasi_n867545
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А картинка для тролинга зоновских паханов зачетная ))) Приблизительно так я их и представлял.
Ответить
Урал(гірський кряж) і уркі має єдиний корень "Ур". Так називалось плем'я на південному Уралі, яке харчувалось сирим м'ясом, і навіть не брезгувало человєчіною. А у скрутні роки і соплемінниками. Спійману здобич для з'їдання закривали у печері і потім випускали по одной і з криком "ура!" догоняли, роздирали і з'їдали. Усі сусіди панічно боялись зустрітись з ними. Про це дізнавсь Чингісхан і ввів цей атакуючий клич у себе в війську. Потім він спадково перейшов до московитів, а потім до Червоної Армії. Тож уркі - такий стиль поведінки, з носіями якого іньші ніхто не хоче зв'язуватись. Не можна сказати, що їх бояться, але не хочуть зв'язуватись. Ось звідти і ростуть корені "тюремної романтики", коли тебе, мов би бояться і це робить тебе в твоїх очах значущім.
Ответить
Ответить
Об этом «Трибуну» сообщил собственный источник в оккупированной Вознесеновке.
По его словам, 20 сентября, в помещении одной из аптек оккупированной Вознесеновке (бывший Червонопартизанск) Луганской области обнаружено тело жительницы Должанска (бывший Свердловск) 1990 года рождения.
Впоследствии тало известно, что девушку, работавшую фармацевтом в аптеке по улице Терешковой, 3 жестоко избили, а после избиения задушили.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А от діти, що переїхали на підконтрольну теріторію і засвітилися хоть в якійсь держустанові або держслужбі - додатковий контингент для тихого відпрацювання по їхнім батькам для спецслужб. Приводів та час для зустрічі знайти не важко, а інформація по сепарам поповниться стопудово.
Ответить