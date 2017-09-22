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Все про:Горловка (2679) ОБСЕ (2837)

 Количество зачисленных в новом учебном году в школу оккупированной Горловки детей уменьшилось на 70%, - ОБСЕ

горловка

В оккупированной Горловке количество зачисленных детей в новом учебном году в школу уменьшилось на 70%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Члены патруля миссии посетили детский сад и школу в Горловке, директора которых сообщили об уменьшении количества зачисленных детей на 50 и 70% соответственно. Директор детского сада отметила, что во время занятий они часто слышат взрывы и звуки стрельбы поблизости", - отметили в пресс-службе.

Наблюдателям также показали учебный материал по противоминной безопасности.

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Напомним, 7 сентября в школе в оккупированной Петропавловке заместитель директора сообщил команде миссии, что из 130 учеников, набранных в 2017 году, 80 были из близлежащих сел, где школы были повреждены в результате обстрелов.
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Нормальные люди увозят детей из войны и оккупации,что тут странного.
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Половину закроют и тогда будет 100% зачисление.
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Та сама Горловка 14.06.2014. Бидло аплодує асвабадітєлю. Ну тепер зажівьом!


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а щас можно видео, как там такие митинги собираются?
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Собирают бюджетников,под угрозой увольнения.В Горловке из 280 тысяч населения,осталось примерно половина.
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Луценко побував в АТО та зробив грізну заяву про "імітацію опорного пункту" на Донбасі

Генпрокурор України Юрій Луценко 21 вересня побував у робочій поїздці в зоні АТО. Там він дав перше доручення новопризначеному військовому прокурору сил АТО Олегові Ціцаку.
Про це сам Луценко написав у своєму Facebook.
У повідомленні глава ГПУ висловив невдоволення "імітацією опорного пункту" в зоні проведення АТО, відтак доручив Ціцаку провести розслідування щодо витрачених коштів.
"128 гірсько-піхотна бригада надійно захищає свою ділянку. А от за пару кілометрів углиб - те, що мало би бути другою лінією. Те, за що заплачено мільярди гривень. Те, що на ділі є імітацією опорного пункту: окопи без кріплення, перекриття бліндажів з гілок і 5-10 см ґрунту, броньовані двері та вікна вкрадені", - написав Луценко.
Він наголосив, що перше завдання новому військовому прокурору сил АТО - провести розслідування щодо витрачених коштів і в разі встановлення розкрадання пред'явити обвинувачення "тим керівникам ОДА, хто солодко спить в тилу".http://24tv.ua/lutsenko_pobuvav_v_ato_ta_zrobiv_griznu_zayavu_pro_imitatsiyu_opornogo_punktu_na_donbasi_n867545
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Навіщо їм вчитися, коли російський світ у небезпеці, мабуть увсі пішли на битву з буржуїнамі.
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За такие рисунки некоторым неумным людям тоже кое-то втыкали. И это были не сигареты.
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На цензоре такое можно выкладывать, тут зеки не в почете. Это пускай зк на зоне тыкают друг дружке, что хотят и куда хотят.
А картинка для тролинга зоновских паханов зачетная ))) Приблизительно так я их и представлял.
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Тюремна романтика.
Урал(гірський кряж) і уркі має єдиний корень "Ур". Так називалось плем'я на південному Уралі, яке харчувалось сирим м'ясом, і навіть не брезгувало человєчіною. А у скрутні роки і соплемінниками. Спійману здобич для з'їдання закривали у печері і потім випускали по одной і з криком "ура!" догоняли, роздирали і з'їдали. Усі сусіди панічно боялись зустрітись з ними. Про це дізнавсь Чингісхан і ввів цей атакуючий клич у себе в війську. Потім він спадково перейшов до московитів, а потім до Червоної Армії. Тож уркі - такий стиль поведінки, з носіями якого іньші ніхто не хоче зв'язуватись. Не можна сказати, що їх бояться, але не хочуть зв'язуватись. Ось звідти і ростуть корені "тюремної романтики", коли тебе, мов би бояться і це робить тебе в твоїх очах значущім.
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Это новая учебная программа в Горловке для 5-го класса в действии.
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Девушку, работавшую в аптеке, избили с особой жестокостью, а затем задушили.
Об этом «Трибуну» сообщил собственный источник в оккупированной Вознесеновке.
По его словам, 20 сентября, в помещении одной из аптек оккупированной Вознесеновке (бывший Червонопартизанск) Луганской области обнаружено тело жительницы Должанска (бывший Свердловск) 1990 года рождения.
Впоследствии тало известно, что девушку, работавшую фармацевтом в аптеке по улице Терешковой, 3 жестоко избили, а после избиения задушили.
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А нащо школи? Церковно-приходського класу достатньо. Скрєпи лаптям не жмуть...
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Та отож. Зараз вони пойдуть і проголосують вам якісну владу, яка зробить з України успішну країну....
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Моя бабушка в 1941 году увела мою маму и еще троих своих детей от фашистов и от войны из Донецка за 500 км в Мелитополь и там жили в разрушенной конюшне до сентября 1943 года . Все остались живы и здоровы . Даже кошки и собаки уводят с Войны своих щенков и котят . А лугандоны Дебилоросии -- своих детей отправляют в школу под обстрелами . Их судить СУК% за это надо -- а не обсуждать сколько пришло или не пришло в школу Горловки . Этим идиотам свои советские унитазы с коврами в хрущевках дороже жизни их детей .
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Проблеми індіанців шерифа не піпчуть.
А от діти, що переїхали на підконтрольну теріторію і засвітилися хоть в якійсь держустанові або держслужбі - додатковий контингент для тихого відпрацювання по їхнім батькам для спецслужб. Приводів та час для зустрічі знайти не важко, а інформація по сепарам поповниться стопудово.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоличество зачисленных в новом учебном году в школу оккупированной Горловки детей уменьшилось на 70%, - ОБСЕ
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