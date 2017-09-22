EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  788  10
Материалы по теме:
Все про:залог (306) Поляков (161) Холодницкий (374)

 Поляков внес 608 тыс. грн нового залога, - САП

поляков

По словам Назара Холодницкого, народный депутат Максим Поляков, который подозревается в получении взятки, внес новый залог.

Народный депутат Максим Поляков, который подозревается в получении взятки, внес новый залог в размере 608 тыс грн. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" сообщил руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Прокурор напомнил, что Поляков отказывался надевать электронный браслет и Холодницкий публично обещал народному депутату, если тот этого не сделает, то САП взыщет с него залог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я буду обжаловать назначение залога и его конфискацию в Евросуде по правам человека: я понес материальный убыток, - Поляков

"Он не захотел этого делать, поэтому с него взыскали залог в 300 тыс грн в доход государства. И назначили новый залог", - сказал Холодницкий.

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поляков о разговорах с агентом НАБУ: "Раза три возвращались к вопросу денег. Я уже возмутился: "Занимайтесь коррупцией у себя в Эмиратах!"

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд взыскал залог с Полякова и назначил новый в размере 608 тыс. грн

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Ранее прокуроры САП внесли дополнения к ходатайству о взыскании с Полякова внесенного ранее залога в доход бюджета. САП просила суд назначить нардепу новый залог в размере 5 млн грн, поскольку, по мнению стороны обвинения, залог в 304 000 грн не обеспечивает выполнения должным образом Поляковым процессуальных обязанностей.

21 июля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 000 грн, обязав его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать все паспорта. Поляков залог внес, однако выполнять решение суда в части ношения электронного браслета тогда отказался. 23 августа Поляков сообщил, что он надел электронный браслет.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Я чту Уголовный кодекс. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки.(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отаке от вони нині життя на Україні - будь-який злочинець може уникнути покарання, якщо в нього є гроші................................. або він "херой".............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Напевно рік цукерки не їв, збирав гроші та все на чорний день відкладав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В правовой стране, с таким залогом в руках, определили бы сразу на нары слугу народа. Откуда у слуги такие деньги? У хозяев украл.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну не чудило...таке враження що там половина таких сидить в тому клоповнику
 показать весь комментарий
Ответить
 
за выебывание надо платить. на этот раз наденет браслет или продолжит представление?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоляков внес 608 тыс. грн нового залога, - САП
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти