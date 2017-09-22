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 Политика Украины, Экономика
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Все про:промышленность (202) Гройсман (3430) Госстат (96)

 В августе рост промпроизводства в Украине зафиксирован по всем ключевым направлениям, - Гройсман

По данным Госстата промышленное производство в Украине растет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Положительная новость - Государственная служба статистики обнародовала данные, свидетельствующие промышленное производство в Украине растет. Например, рост промпроизводства в августе по сравнению с июлем составляет 2,2%, причем рост зафиксирован по всем ключевым направлениям - в добывающей промышленности, переработке и поставке энергоресурсов. Больше всего выросло производство компьютерной техники и оптической продукции - на 32,4%, производство мебели - на 20,3%, а также производство товаров длительного пользования - на 15%", - написал он.

В августе рост промпроизводства в Украине зафиксирован по всем ключевым направлениям, - Гройсман 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кубив: Украина должна быть не сырьевым лидером, а инновационным

"Язык цифр - бесстрастен: страна необратимо движется вперед!", - резюмировал премьер
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нуіпиздун!
Ціни на бензин дизель і автогаз виросли!
На продукти і ліки також постійно ростуть!
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- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. (с)
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на Rozetke почитали госбюджет и подняли цены на 30%...А растёт - это наши чинуши накупили себе домов и яхт и самолётов
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Кому это "промпроизводство" в Украине принадлежит?
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Есть ложь, есть наглая ложь и есть СТАТИСТИКА.
Там спецы как надо посчитают и что надо нарисуют.
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Лозунг в жизнь! Ни дня без новой Мантры! А народ на платёжки, в кошельки, на цены......И где? А тут подключаются ручные политологи и придворные журналисты....Ну не всё сразу(и не всем), надо подождать..(Сколько, жизнь то идёт и она одна, а упенсионеров вообще ...).....
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выросло в отрослях ахметки, пэти, фирташа, бойка, курченка, а особенно в производстве курятины, аж на 800 млн!
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144 реформы за ТРИ ГОДА - это по одной реформе в неделю!!!
5 дней в поте лица пореформировали и на шестой день Шаббат шалом!!!
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Порадовал Грося)))
А если сравнить август с январем месяцем то нас надо в книгу рекордов Гиннеса записать по темпам роста пром. производства.
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В связи со стоматологическими своими проблемами, я стал завсегдатаем не только ликеро-водочных магазинов, а и аптек. Так вот, камрады- это ж что-то несуразное! Цены просто прыгают! Слышу, как возмущается народ, в очереди... Та и сам ощущаю. Как-то непонятно. По- беспределу.
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Не сыпь соль! Сам в шоке пребываю. Коммуналка жесть, продукты как будто я мраморную телятину ем постоянно, аптека вообще труба!!!
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Аптека!!! Это- пылесос, для кошелька. Я и не подозревал... По-честному.
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Та знаю, заглядываю! На некоторые лекарства рост в ТРИ раза.
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Порада. Може пригодитись. Коли болить зуб пожуй лист горіха і цю жвачку на хворий зуб і притисни. Горіх - антисептик. Це як швидка допомога. Ще одна. Почни взуватись з лівої ноги. Допомагає.
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Эх, друже, если я на него притисну... то боюсь- ты меня более тут не увидишь. И вааще- мне непонятна возня с этим долбанным зубом. Уже бы удалили его... и всё. Так нет... А о левой ноге- это было покруче, чем голый экс-мэр с утречка. Спасибочки.
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Про ногу серйозно. Перевірено. Це мені колись підказали старі люди.
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Умеет Гройсман топить сало из комаров. Повезло нам с премьером.
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Таких йолопів і брехунів як грося , кролятіна і панамський офшорник ще не знала історія земною кулі.
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Власть придает словам отпечаток правды...
😎
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А я то міркую, чому же так добре жити стало? А воно ось що, зростання йде.
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Монополії москальських і промоскальських бариг посилили свої позиції, от у них реально щось зростає, а все, що є українського, зникає з ринку. Так само, як і в "правовій" сфері, всіх сепарів і промоскальських виродків ківаловщина випускає на волю, а всіх проукраїнських саджає за грати... А якщо хтось буде казати, що це тимчасове явище, що однотуровий архістратіг, з своєю ригівською бандою, "працює над цим", то одразу плюйте таким ідіотам або ворогам в очі... І, взагалі, пора би вже вирости з підгузників, і об'єднатись всім силам, хто по справжньому прагне Україні життя по новому. А то і озирнутись не вспіємо, як у москалів в колонії знов опинимось...
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Путлер Педофил всю Россию победил. а вы кого победили? Гросю и Кондитера? Прапор в руки
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Как же подгорает у тимошенко-путинских лопухов
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Ну, дык если измерять в тыс.грн., - конечно будет расти... как и цены в магазинах. А ежели в штюках попробовать???
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Государство не регулирует цены в магазинах.Это вам не ссср,болваны...
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Собрался в отставку? Пиз.уй уже.И не ё..и мозг своим "ростом" экономики.
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Украина начала выпускать компютерную тухнику типа"грайфон 8" и мебельний комплект"жити по-новому",который вручается каждому гражданину Украины...а также запущенно производство носков и трусов длительного пользования(один комплект -год нет сноса)
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госстат зафиксировал спад, а у гройсмана растет?! как такое может быть
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просто нагадую: зараз госстат підпорядкований Ггойсману. Це все.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ августе рост промпроизводства в Украине зафиксирован по всем ключевым направлениям, - Гройсман
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