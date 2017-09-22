 В августе рост промпроизводства в Украине зафиксирован по всем ключевым направлениям, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Положительная новость - Государственная служба статистики обнародовала данные, свидетельствующие промышленное производство в Украине растет. Например, рост промпроизводства в августе по сравнению с июлем составляет 2,2%, причем рост зафиксирован по всем ключевым направлениям - в добывающей промышленности, переработке и поставке энергоресурсов. Больше всего выросло производство компьютерной техники и оптической продукции - на 32,4%, производство мебели - на 20,3%, а также производство товаров длительного пользования - на 15%", - написал он.
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"Язык цифр - бесстрастен: страна необратимо движется вперед!", - резюмировал премьер
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Для попадания в ТОП-40 Doing Business Рада должна принять 4 законопроекта по дерегуляции, - Гройсман(22)
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"Это преступление", - Гройсман попросил не затягивать с принятием пенсионной реформы(95)
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Экономика: дальше так жить нельзя – верхи не могут, низы не хотят(0)
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Кабмин открыт к диалогу по проекту Госбюджета-2018 с депутатами и экспертами, - Гройсман. ВИДЕО(52)
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Ціни на бензин дизель і автогаз виросли!
На продукти і ліки також постійно ростуть!
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Там спецы как надо посчитают и что надо нарисуют.
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5 дней в поте лица пореформировали и на шестой день Шаббат шалом!!!
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А если сравнить август с январем месяцем то нас надо в книгу рекордов Гиннеса записать по темпам роста пром. производства.
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😎
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