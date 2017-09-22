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Все про:Гонгадзе (741) ГПУ (8919) Кучма (1793) Пукач (452) расследование (2340) Совет Европы (435)

 Призываем ГПУ продолжить расследование убийства Гонгадзе, - Совет Европы

гонгадзе

Совет Европы призывает Генеральную прокуратуру Украины продолжить расследование обстоятельств исчезновения и убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом говорится в обнародованном в четверг решении исполнительного органа СЕ - Комитета министров по оценке исполнения правительствами стран СЕ вердиктов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Представители в составе Комитета министров в который раз призывают Генеральную прокуратуру продолжить расследование, которое было начато в сентябре 2000 года, по обстоятельствам исчезновения и совершения убийства Георгия Гонгадзе", - заявил Совет Европы.

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При этом отмечается, что к расследованию производства должны быть привлечены бывшие украинские чиновники.

В документе также отмечается, что расследование дела Гонгадзе должно быть завершено как можно скорее в соответствии со стандартами конвенции Совета Европы.

Напомним, Георгий Гонгазде исчез 16 сентября 2000 года. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено обезглавленное тело, в котором друзья и родственники опознали тело журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердили, что это действительно тело Гонгадзе.

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В феврале 2001 года Генпрокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "Умышленное убийство".

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД - Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Обвиняемый в убийстве Гонгадзе бывший начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач находился в розыске с 2005 года. После его задержания Печерский райсуд Киева в 2013 году приговорил Пукача к пожизненному лишению свободы. Апелляционный суд Киева оставил приговор без изменений.

Однако в апреле 2014 года Генпрокуратура начала пересмотр дела об убийстве Георгия Гонгадзе и проверку причастности к нему тогдашнего президента Леонида Кучмы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В деле Гонгадзе надо назвать заказчика. Он должен попасть на скамью подсудимых, - Сюмар. ВИДЕО

В феврале 2015 года Генпрокуратура возобновила досудебное расследование уголовного производства по факту организации умышленного убийства журналиста Георгия Гонгадзе по предварительному сговору группой лиц, а также по факту превышения власти и служебных полномочий лицами, которые занимали особо ответственное положение, повлекшее особо тяжкие последствия.
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Поняття "ГПУ" і "розслідування" - не сумісні..............
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призывают не призывают, а генпрокурор Юра-стакан плюнул в душу и пожимает руку Кучме
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а раптом натраплять на когось, на кого не можна зараз натрапляти..
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ждут когда кучма сдохнет.....тогда за 2 дня расследуют....
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ГПУ "успешно" похоронило дело об расстреле майдана, чего уж говорить о 2000 годе.
И вообще им сейчас жутко некогда, ведь нужно срочно осудить банду Михико, прорвавшую западную границу.
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Наивные, даже если ГПУ и начнёт расследование , то завершения его вы не дождетесь .
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підняти справи "самовбивства" Кравченка , вірогідних замовників Кучми та Литвина
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Да шо ж такое.
Не дают спокойно "висяк" закрыть.
Пукача ж поймали, а им все мало.
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Совет Европы - однозначно агенты_кремля! Патриотов Украины кучму, литвина трогать вздумали? ...у гады...
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Так по пленкам Мельниченко уже все понятно, правда кто тогда будет представлять Украину на минском договорняке?
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а може якунєвіч?
шоколаднехуйло всіх ригів пригріло і кума х у йла поставило представляти інтереси України під час війни із самим собою
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Пукач назвал имена заказчиков расправы над Гонгадзе



Бывший генерал МВД Украины убил журналиста Гонгадзе по заказу Л.Кучмы.Призываем ГПУ продолжить расследование убийства Гонгадзе, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 8583Пукач назвал заказчиками убийства Гонгадзе Кучму, Литвина и Кравченко, фото с сайта volynnews.com
Бывший генерал МВД Украины Алексей Пукач, которого обвиняют в убийстве Георгия Гонгадзе, назвал имена заказчиков расправы над журналистом.
По его словам, это экс-президент Украины Леонид Кучма, бывший министр внутренних дел Юрий Кравченко, спикер украинского парламента Владимир Литвин. Об этом сообщил журналист Алексей Подольский, который проходит пострадавшим по делу.
А.Подольский рассказал, что А.Пукач после убийства лично встречался с заказчиками преступления. "На этой встрече был Литвин. Меня представили как начальника разведки, который вывез и убил Гонгадзе. На что Литвин сказал: я знаю. Кравченко заверил Литвина, что он доложил президенту. И Литвин при этом якобы все время кивал головой", - цитирует признание А.Пукача журналист А.Подольский.
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гпу під руковоством алкаша без юридичної освіти, зараз дуже зайнята розслідуванням прориву державного кордону одним грузином, так, що їм не до Гонгадзе.
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Не везе ГПУ.
Грузини (один живий, інший мертвий) заважають "бізнесом" займатися.
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югік не той алкаш який змінить історію!
Це не для того йшло в прокурори щоб щось змінювати

а для того щоб просто красти бабло!
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ЖОДНЕ розслідування подібних вбивств не дасть результатів, поки промоскальська мафія керує країною...
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Несмотря на "внешнее давление", система не позволит назвать виновных.

Призываем ГПУ продолжить расследование убийства Гонгадзе, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 4823 почему Посол Украины в США Чалый 21.09.17 заявил: "Большая вовлеченность США в вопросы безопасности поможет Украине и всему миру установит порядок"
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"внешнее давление" или "внешнее управление"? Что делать?
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 Чалый верно говорит, но этого недостаточно. Мы уже убедились, что "внешнего давления" от цивилизованного Мира недостаточно. Коррупция только культивируется и барыги процветают, а люд нищает и рабочих мест не добавляется, как результат люди едут на заработки зарубеж. Мы превращаемся в наперсточников, обманывая "внешнее давление."
 Остается лишь один путь, который может предотвратить народные возмущения - это "внешнее управление" и, может быть, лет на 10-15 закрепленное контитуционнно.21.09.2017 20:22

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Вiльний‏ @NoFated

Украина - гибридное государство, в котором уголовников-депутатов выпускают из зала суда, приглашают на эфиры, даже могут сделать Президентом
Призываем ГПУ продолжить расследование убийства Гонгадзе, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 3923
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"Призываем", иначе "озаботимся" и выразим крайнюю степень "глубокой озабоченности"!
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...а то висловимо дуже глибоке занепокоєння!!!
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юГик никак не может. чучма из неприкасаемых.
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Да щас! Как же.... А вдруг Кучма всплывет??? А бабло-то уже давно поделено. :D
Вы еще про Майдан напомните, наивные
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там уже не расследовать..там уже сажать надо..дак кто ж его посадит???
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...на жаль це неможливо,бо вони всі у змові...
Призываем ГПУ продолжить расследование убийства Гонгадзе, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 8895
Призываем ГПУ продолжить расследование убийства Гонгадзе, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 9815
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Удивительная позиция Кучмы. Когда Путин сбил свой самолет с евреями он принял на себя и уволил Кузьмука. Когда Путин заложил прослшку ему в кабинет при помощи своего шпиона Мельниченко он тоже постеснялся об этом заявить, за то пострадал Гонгадзе. Какой же должен быть компромат у Путина на Кучму, если он до сих пор молчит???
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Хоть кто-то из комментирующих вспомнил о кремлевских крысах, специализирующихся на провокациях и убийствах.
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Кто ж его посадит, он же... Кучма. Отец всей нынешней государственной мафиозной системы. Порошенко не Павлик Морозов.
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Порошенко пойдёт против Кучмы? Да еще перед выборами? Смешно, чесслово...
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Херант?Не напраслина от человека,лично его знающего:"Хапуга он-не президент!Толерантно -подльій мафиозник, х"лянськая хитрая шестёра,оффшорная крьіса, нагльій держатель воровского общака.Вечная погибель сатанинськой мерзкой его душе!Остальное о нём-только матом!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризываем ГПУ продолжить расследование убийства Гонгадзе, - Совет Европы
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