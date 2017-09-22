 Призываем ГПУ продолжить расследование убийства Гонгадзе, - Совет Европы

Об этом говорится в обнародованном в четверг решении исполнительного органа СЕ - Комитета министров по оценке исполнения правительствами стран СЕ вердиктов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Представители в составе Комитета министров в который раз призывают Генеральную прокуратуру продолжить расследование, которое было начато в сентябре 2000 года, по обстоятельствам исчезновения и совершения убийства Георгия Гонгадзе", - заявил Совет Европы.
При этом отмечается, что к расследованию производства должны быть привлечены бывшие украинские чиновники.
В документе также отмечается, что расследование дела Гонгадзе должно быть завершено как можно скорее в соответствии со стандартами конвенции Совета Европы.
Напомним, Георгий Гонгазде исчез 16 сентября 2000 года. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено обезглавленное тело, в котором друзья и родственники опознали тело журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердили, что это действительно тело Гонгадзе.
В феврале 2001 года Генпрокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "Умышленное убийство".
15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД - Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.
Обвиняемый в убийстве Гонгадзе бывший начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач находился в розыске с 2005 года. После его задержания Печерский райсуд Киева в 2013 году приговорил Пукача к пожизненному лишению свободы. Апелляционный суд Киева оставил приговор без изменений.
Однако в апреле 2014 года Генпрокуратура начала пересмотр дела об убийстве Георгия Гонгадзе и проверку причастности к нему тогдашнего президента Леонида Кучмы.
В феврале 2015 года Генпрокуратура возобновила досудебное расследование уголовного производства по факту организации умышленного убийства журналиста Георгия Гонгадзе по предварительному сговору группой лиц, а также по факту превышения власти и служебных полномочий лицами, которые занимали особо ответственное положение, повлекшее особо тяжкие последствия.
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И вообще им сейчас жутко некогда, ведь нужно срочно осудить банду Михико, прорвавшую западную границу.
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Не дают спокойно "висяк" закрыть.
Пукача ж поймали, а им все мало.
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шоколаднехуйло всіх ригів пригріло і кума х у йла поставило представляти інтереси України під час війни із самим собою
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Бывший генерал МВД Украины убил журналиста Гонгадзе по заказу Л.Кучмы.Пукач назвал заказчиками убийства Гонгадзе Кучму, Литвина и Кравченко, фото с сайта volynnews.com
Бывший генерал МВД Украины Алексей Пукач, которого обвиняют в убийстве Георгия Гонгадзе, назвал имена заказчиков расправы над журналистом.
По его словам, это экс-президент Украины Леонид Кучма, бывший министр внутренних дел Юрий Кравченко, спикер украинского парламента Владимир Литвин. Об этом сообщил журналист Алексей Подольский, который проходит пострадавшим по делу.
А.Подольский рассказал, что А.Пукач после убийства лично встречался с заказчиками преступления. "На этой встрече был Литвин. Меня представили как начальника разведки, который вывез и убил Гонгадзе. На что Литвин сказал: я знаю. Кравченко заверил Литвина, что он доложил президенту. И Литвин при этом якобы все время кивал головой", - цитирует признание А.Пукача журналист А.Подольский.
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Грузини (один живий, інший мертвий) заважають "бізнесом" займатися.
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Це не для того йшло в прокурори щоб щось змінювати
а для того щоб просто красти бабло!
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почему Посол Украины в США Чалый 21.09.17 заявил: "Большая вовлеченность США в вопросы безопасности поможет Украине и всему миру установит порядок"
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"внешнее давление" или "внешнее управление"? Что делать?
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Чалый верно говорит, но этого недостаточно. Мы уже убедились, что "внешнего давления" от цивилизованного Мира недостаточно. Коррупция только культивируется и барыги процветают, а люд нищает и рабочих мест не добавляется, как результат люди едут на заработки зарубеж. Мы превращаемся в наперсточников, обманывая "внешнее давление."
Остается лишь один путь, который может предотвратить народные возмущения - это "внешнее управление" и, может быть, лет на 10-15 закрепленное контитуционнно.21.09.2017 20:22
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Украина - гибридное государство, в котором уголовников-депутатов выпускают из зала суда, приглашают на эфиры, даже могут сделать Президентом
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Вы еще про Майдан напомните, наивные
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