 Расследование дела Охендовского еще не возобновлено, - Холодницкий

"Это производство остановлено в связи с выполнением международно-правовых поручений, которые необходимы для завершения расследования", сказал Н.Холодницкий в эфире 1+1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, международно-правовые поручения направлены в ряд стран, данные, которые будут получены, могут иметь определяющее значение для обвинения и сбора доказательной базы.
"Когда мы объявили подозрение, первое, что мы начали делать, это искать этот особняк и доказывать, что он принадлежит этому человеку. Красивая картинка в передачах, но следствие прокурорам доказательств, что это имение принадлежит Охендовскому, не предоставило", - цитирует Холодницкого УНИАН.
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Заберите у него орден и посадите в тюрьму- вот что переубедило бы общество, что вы не последователи януковича. Или это делать нельзя, так как под вопросом будет и само президентство Порошенко? Куда не ткни- везде Порошенко замешан и мешает вынести справедливые решения. Труханова тоже трогать нельзя, так как они тоже месте проходят по панамским офшорных делам. Кивалова трогать нельзя- много знает такого, что Порошенко боится дже его имя упоминать. Фирташ вообще лепший кореш- помог вопрос решить с путеным. А потом мы удивляемся, почему мы не можем выгнать орков с нашей земли. С таким вожаком войны не выигрываются.
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Сегодня на первой странице реддита находится пост с фотографией из Украины. С одной стороны приятно. Но, причина популярности поста, к сожалению, не позитивная.
Людей искренно удивляет увиденное - а именно, почему велосипедная дорожка так плотно заставлена припаркованными автомобилями. Первый же комментарий говорит о том, что это же рай для властей - по сути полная улица нарушителей, которых можно оштрафовать и наполнить муниципальный/государственный бюджет.
И действительно. Насколько я понимаю штрафы за неправильную парковку у нас полиция выписывает. Но как-то они сильно заняты - с настоящей преступностью борются (я без сарказма, но и без восхваления).
Собственно вопрос - кто-нибудь в курсе, когда нас нормально штрафовать за нарушение ПДД будут?
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