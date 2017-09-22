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 Политика Украины
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Все про:Охендовский (291) расследование (2340) Холодницкий (374) САП (599)

 Расследование дела Охендовского еще не возобновлено, - Холодницкий

охендовский

Расследование уголовного производства в отношении главы ЦИК Михаила Охендовского все ещё приостановлено, выполняются международно-правовые поручения, отмечает руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Это производство остановлено в связи с выполнением международно-правовых поручений, которые необходимы для завершения расследования", сказал Н.Холодницкий в эфире 1+1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, международно-правовые поручения направлены в ряд стран, данные, которые будут получены, могут иметь определяющее значение для обвинения и сбора доказательной базы.

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"Когда мы объявили подозрение, первое, что мы начали делать, это искать этот особняк и доказывать, что он принадлежит этому человеку. Красивая картинка в передачах, но следствие прокурорам доказательств, что это имение принадлежит Охендовскому, не предоставило", - цитирует Холодницкого УНИАН.
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Охендовский дает Порошенко половину голосов избирателей Украины. Что тут расследовать?
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Нужен на крючке до Выборов...Ну орденоносец и насчитает с подельниками.
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Это за свой первый президентский срок Порошенко наградил Охендовского орденом. А за второй он Охендовского публично в жопу на майдане поцелует. Если Пашинскому вернули пистолет, то о том, как поощрят Охендовского можно только гадать.
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И о выборах...Программа СХЕМЫ показала - "элита" посетившая свадьбу Луценка младшего...Вот вам и список за который не голосовать, и кто с ними рядом.......Так Война или АТО....только без демагогии. Свадьба это конечно хорошо.
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ну так кто ж его будет трогать, полезного такого?
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Нічого йому,провіднику політ. сил в парламент,не загрожує
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/// віддай орден державі _корупціонерові не личить носити державні нагороди
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Ківаловщина не дасть образити орденоносця... Однотуровий архістратіг для того і береже це кривосуддя...
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до "выборов" никто пидрахуя охуйловского еще не тронет, а после "выборов" - уже не тронет.
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Гепа всюди показує свої клешні. Снайпер мазила, а Олександр Багряний форумне тріпло.
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Я не совсем понял: так то Охендовского домик? А доказательств нет? Тогда - чей он? Вот такие "мелочи" портят настроение сразу и бесповоротно. То есть- наталкивают на мысли о безнадёге... А так хорошо начиналось утро... Строками о голом экс-мэре Киева...
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Как у яныка.....один журналистам показывать. а в другом реально жить.
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Какое расследование, на носу выборы. Миша готовь новую дырку для ордена.
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у соево-братвы все дырки рабочие и добывают победу своего партайгеноссе.
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при соевом глисте подобные пидрахую добротно цветут
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Охендовский Барыге по наследству от Овоща достался,Овощу помог победить Юлю на выборах,и Барыге то же.Ценный кадр,говорит от имени Народа Украины.
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Что - то вы медленно спешите. Есть книга амбарная януковича, где стоит аутентичная подпись охендовского, что да, он брал деньги. Так это не доказательства?
Заберите у него орден и посадите в тюрьму- вот что переубедило бы общество, что вы не последователи януковича. Или это делать нельзя, так как под вопросом будет и само президентство Порошенко? Куда не ткни- везде Порошенко замешан и мешает вынести справедливые решения. Труханова тоже трогать нельзя, так как они тоже месте проходят по панамским офшорных делам. Кивалова трогать нельзя- много знает такого, что Порошенко боится дже его имя упоминать. Фирташ вообще лепший кореш- помог вопрос решить с путеным. А потом мы удивляемся, почему мы не можем выгнать орков с нашей земли. С таким вожаком войны не выигрываются.
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Взгляд со стороны

Расследование дела Охендовского еще не возобновлено, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 119
Сегодня на первой странице реддита находится пост с фотографией из Украины. С одной стороны приятно. Но, причина популярности поста, к сожалению, не позитивная.
Людей искренно удивляет увиденное - а именно, почему велосипедная дорожка так плотно заставлена припаркованными автомобилями. Первый же комментарий говорит о том, что это же рай для властей - по сути полная улица нарушителей, которых можно оштрафовать и наполнить муниципальный/государственный бюджет.
И действительно. Насколько я понимаю штрафы за неправильную парковку у нас полиция выписывает. Но как-то они сильно заняты - с настоящей преступностью борются (я без сарказма, но и без восхваления).
Собственно вопрос - кто-нибудь в курсе, когда нас нормально штрафовать за нарушение ПДД будут?
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Взяли на крючок, напустили тень на плетень, а дальше? Кого дураком назначат в этом деле? Кто тот полезный идиот, который щелкнул каблуками? Вот это интереснее всего в этой истории
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасследование дела Охендовского еще не возобновлено, - Холодницкий
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