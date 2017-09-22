 Кабмин сегодня представит в Раде проект Госбюджета-2018

Об этом говорится в повестке дня заседании парламента на 22 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Кроме того, нардепы продолжат рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, кодекс админсудопроизводства Украины и других законодательных актов", который входит в пакет судебной реформы.
Рассмотрение этого законопроекта продолжится уже шестой пленарный день.
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Депутаты Верховной Рады Украины второй день подряд массово не являются на заседания.Поправки к важным законам рассматривает всего несколько десятков депутатов, которые, впрочем, больше развлекают себя гаджетами.Полупустой зал парламента запечатлел фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.В то же время присутствующие на рабочем месте депутаты не спешат заниматься рассмотрением законопроектов. На снимках из Рады видно, что внимание многих нардепов всецело приковано к гаджетам.При этом если некоторые их них пытаются делать это не так откровенно, то есть и такие, кто открыто коротает время за телефонным разговором или чтением с планшета.Примечательно, что нардеп "Народного фронта" Николай Федорчук на заседании был занят просмотром российского талант-шоу "Голос".
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Главное не разбудить . Пусть " слуги народа " отдохнут . Перелёт с Канар в Украину очень долгий ,, утомились поди. !! А законы подождут ,, ничего страшного . ..
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Да если Раду совсем закрыть на замок , страна этого и не заметит совсем .
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Значит все будет гуд, проголосуют как надо.
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пжити по-новому Плохая новость в том, что эти люди нами правят https://www.youtube.com/watch?v=Xa_Da_i8bAM …
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Вот одна из них, стенограммы:
ОДАРЧЕНКО Ю.В.
Юрій Одарченко, "Батьківщина".
Шановні колеги, обов'язок казати суду правду конфліктує з обов'язком адвоката зберігати таємницю клієнта. Коли клієнт розповідає адвокату всю правду про свою справу, він сподівається на конфіденціальність. Але, якщо суд матиме право вимагати від адвоката розповісти все, що йому повідомив клієнт, адвокатська таємниця просто зникне, а разом з нею гарантоване право на отримання правової допомоги. Тому пропонується зазначити, що адвокат не зобов'язаний відповідати суду на питання, якщо такі відповіді призведуть до порушення інтересів клієнта і порушать адвокатську таємницю. Адвокат не має права брехати, але і розповідати те, що йому довірили на умовах конфіденційності, він теж не повинен.
Прошу поставити мою правку на голосування і підтримати її.
Рішення не прийняте. Наступна поправка
И таких поправок несколько тысячь! Но это ПОПУЛИЗМ по ихнему бараннему.
портал Уряду
http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6595.html
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Хорошо если вам удастся прожить и не столкнуться с Свовілям ЖКХ, Банків, Обылэнерго,....
А если по закону Подлости, придётся?????
Вот тут вы и познаете, что эти Уроды УЗАКОНИЛИ!!!!!! Пиночетовские законы!
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