 Кабмин сегодня представит в Раде проект Госбюджета-2018

Об этом говорится в повестке дня заседании парламента на 22 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.Кроме того, нардепы продолжат рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, кодекс админсудопроизводства Украины и других законодательных актов", который входит в пакет судебной реформы.Рассмотрение этого законопроекта продолжится уже шестой пленарный день.