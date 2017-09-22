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 Политика Украины
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 Кабмин сегодня представит в Раде проект Госбюджета-2018

депутат вр

Народным депутатам во время часа вопросов к правительству представят проект Государственного бюджета на 2018 год.

Об этом говорится в повестке дня заседании парламента на 22 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме того, нардепы продолжат рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, кодекс админсудопроизводства Украины и других законодательных актов", который входит в пакет судебной реформы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Третий день голосования за судебную реформу, "рожки" от вице-спикера Геращенко и "скафандр" Савченко, - день работы ВР 21 сентября. ФОТОрепортаж

Рассмотрение этого законопроекта продолжится уже шестой пленарный день.
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- Сегодня пятница. Значит, опять нужно идти на вокзал,- подумал Корейко (с)
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ПАРЛАМЕНТ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ.
Кабмин сегодня представит в Раде проект Госбюджета-2018 - Цензор.НЕТ 5218 Депутаты Верховной Рады Украины второй день подряд массово не являются на заседания.Поправки к важным законам рассматривает всего несколько десятков депутатов, которые, впрочем, больше развлекают себя гаджетами.Полупустой зал парламента запечатлел фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.В то же время присутствующие на рабочем месте депутаты не спешат заниматься рассмотрением законопроектов. На снимках из Рады видно, что внимание многих нардепов всецело приковано к гаджетам.При этом если некоторые их них пытаются делать это не так откровенно, то есть и такие, кто открыто коротает время за телефонным разговором или чтением с планшета.Примечательно, что нардеп "Народного фронта" Николай Федорчук на заседании был занят просмотром российского талант-шоу "Голос".
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Тс-с .!! Пожалуйста на пол тона ниже . !!
Главное не разбудить . Пусть " слуги народа " отдохнут . Перелёт с Канар в Украину очень долгий ,, утомились поди. !! А законы подождут ,, ничего страшного . Кабмин сегодня представит в Раде проект Госбюджета-2018 - Цензор.НЕТ 752..
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А она разве работало ДО пятницы. ??? .
Да если Раду совсем закрыть на замок , страна этого и не заметит совсем .
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Пардон, не согласен! Заметит! Стране легче жить станет!
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- В кухне царило обычное армейское кумовство: благами пользовались все, кто был близок к господствующей клике. Денщики ходили с лоснившимися от жира мордами. У всех ординарцев животы были словно барабаны. Творились вопиющие безобразия... (с)
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И пойдёт жара хотелок и покупалок! Дерибан и перекройка.....
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Понту от той писульки? Все равно распределяют в ручном режиме кому как захочется. Та и лярд на пэтю, как по мне, совсем не окончательная цифра.
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"Дырявому" шЛяшко денег на пожарки дали?
Значит все будет гуд, проголосуют как надо.
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Все депутаты ВР, которые не ходили на принятие поправок , рассказывают одну и туже методичку, мол там затягивают незначащими поправками, и не позволяют пенсии увеличить. Некоторые отсебятину гонят , мол там умные всё написали, и мы поддержим.

Вот одна из них, стенограммы:



ОДАРЧЕНКО Ю.В.
Юрій Одарченко, "Батьківщина".
Шановні колеги, обов'язок казати суду правду конфліктує з обов'язком адвоката зберігати таємницю клієнта. Коли клієнт розповідає адвокату всю правду про свою справу, він сподівається на конфіденціальність. Але, якщо суд матиме право вимагати від адвоката розповісти все, що йому повідомив клієнт, адвокатська таємниця просто зникне, а разом з нею гарантоване право на отримання правової допомоги. Тому пропонується зазначити, що адвокат не зобов'язаний відповідати суду на питання, якщо такі відповіді призведуть до порушення інтересів клієнта і порушать адвокатську таємницю. Адвокат не має права брехати, але і розповідати те, що йому довірили на умовах конфіденційності, він теж не повинен.
Прошу поставити мою правку на голосування і підтримати її.
Рішення не прийняте. Наступна поправка

И таких поправок несколько тысячь! Но это ПОПУЛИЗМ по ихнему бараннему.

портал Уряду
http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6595.html
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От тюрьмы и от сумы не зарекайся!
Хорошо если вам удастся прожить и не столкнуться с Свовілям ЖКХ, Банків, Обылэнерго,....
А если по закону Подлости, придётся?????
Вот тут вы и познаете, что эти Уроды УЗАКОНИЛИ!!!!!! Пиночетовские законы!
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