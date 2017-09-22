 Порошенко отправляется в Канаду с рабочим визитом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
"Запланированы встречи Президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Министром иностранных дел Канады Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов. Глава государства примет участие торжественной церемонии открытия "Игорь Непокоренных", где впервые будет выступать национальная сборная Украины", - сказано в сообщении.
Планируется также встреча Главы государства с представителями украинских организаций Канады.
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"Трамп сказал, что США готовы поддержать Украину в сфере военно-технического сотрудничества", - Порошенко(51)
Агрессия РФ против Украины показала необходимость усиления роли международных организаций, - Трюдо(33)
Украина сама производит эффективные противотанковые ракеты, поэтому мы не говорим с США о поставках "Джавелинов", – Порошенко(405)
Порошенко обсудил с генсеком ООН Гуттерешем миротворцев для Донбасса и нарушения прав человека в оккупированном Крыму(60)
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Я имею ввиду для страны, а не пользу от путешествий для марины
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Та ти волієш на це закрити очі- так?
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Та ти волієш на це закрити очі- так?
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Чи ти волієш закрити очі на 144 реформи- так?
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Жду.
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Брехати в грі світових міжнародних дипломатичних покерах заради СВОЄЇ КРАЇНИ І НАЦІЇ - це мистецтво... А ДУРИТИ НАРОД своєї країни - найогидніше свинство...
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Горіть у пеклі, москалі!
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Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні.
Тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі вкидають на Фейсбук фейки за 11 руб. 80 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України.
Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу.
«18-й специальный центр ФСБ России работает как специальное учреждение, где круглосуточно почти 1,5 тыс. человек в социальных сетях через роботизированные системы рассылки сообщений целенаправленно рассылают сообщения тексты панического характера", - сказал Наливайченко. Блокуємо угро-фінську лишнехромосомную нечисть!
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Помнишь номер у 95 квартала "марина приехала")))))
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