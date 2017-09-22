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 Политика Украины
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Все про:визит (2278) Канада (993) Порошенко (13895) Трюдо Джастин (70)

 Порошенко отправляется в Канаду с рабочим визитом

трюдо

22-23 сентября Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Канаду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

"Запланированы встречи Президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Министром иностранных дел Канады Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов. Глава государства примет участие торжественной церемонии открытия "Игорь Непокоренных", где впервые будет выступать национальная сборная Украины", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агрессия РФ против Украины показала необходимость усиления роли международных организаций, - Трюдо

Планируется также встреча Главы государства с представителями украинских организаций Канады.
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- Они любят молодых, длинноногих, политически грамотных... (с)
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а вы поняли как хорошо дышалось в эти дни в Украине как будто зло покинуло Украину даже в Оаде начали прозревать чего стоит 3 дневный марафон с НЕТ, ОТКЛОНЕНО, НЕ НАБРАЛО на Пецину "реформу судов" жаль не на долго... скоро припрется Дьявол в образе светлого Петюни и начнется мракобесие и тьма...
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Пишут в Канаде не дорогие будки, мож Пеппо там обоснуется
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Нехай краще вдома сидить,будемо його невиїзним називати.Так?
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что принесли его поездки?
Я имею ввиду для страны, а не пользу от путешествий для марины
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Безвіз та Асоціацію з ЕС, міжнародну підтримку у війні з рашкою у вигляді санкцій.
Та ти волієш на це закрити очі- так?
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Там где-то потерялись 144 потужни рэформы, поведай, по какой из них штепа дома, а парень за портретик твоего кумира в тюрьме.
Та ти волієш на це закрити очі- так?
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Загубився лишень ти.
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Ну, вот и все пэтины досягнення, да?
Чи ти волієш закрити очі на 144 реформи- так?
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Чому всі? Їх більше- та це найпростіші, хоча ти і їх не здатен зрозуміти.
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Напиши еще хоть про одну, судебную, например. Только с пояснениями, а то я реально не совсем найпростиши воспринимаю как реформы, а в судебной вообще запутаюсь, но хорошо, что есть ты, пояснишь!
Жду.
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На границе у него проблем не будет? Поездом наверно поедет?
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Зневажаю тих, хто БРЕХЛИВО підлабузнюється такому ж БРЕХУНУ.
Брехати в грі світових міжнародних дипломатичних покерах заради СВОЄЇ КРАЇНИ І НАЦІЇ - це мистецтво... А ДУРИТИ НАРОД своєї країни - найогидніше свинство...
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шастає по світу, як бздо по кальсонах, драйкає... Тільки гроші людські на вітер. Тьху!
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Австралія продовжила санкції проти Росії відразу на 3 роки http://24tv.ua/avstraliya_prodovzhila_sanktsiyi_proti_rosiyi_vidrazu_na_3_roki_n867538
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Санкції довго вводяться, та ще довше знімаються.
Горіть у пеклі, москалі!
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У Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна. Майже всi коментарі - тролі з фсб.
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні.
Тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі вкидають на Фейсбук фейки за 11 руб. 80 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України.
Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу.
«18-й специальный центр ФСБ России работает как специальное учреждение, где круглосуточно почти 1,5 тыс. человек в социальных сетях через роботизированные системы рассылки сообщений целенаправленно рассылают сообщения тексты панического характера", - сказал Наливайченко. Блокуємо угро-фінську лишнехромосомную нечисть!
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скоро здесь будет обстановка, как на кацапском форуме. Зайдешь на 5 минут, и уже весь в кацапских испражнениях. Временами впечатление, что даже модерируют с савушкина 55.
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их совершает мариночка!
Помнишь номер у 95 квартала "марина приехала")))))
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попрошайка мира катается по белу свету с протянутой рукой-дайте денег и спасите от х@уйла, а иы вам за это геноцид Украинского народа в виде "прогресивных" реформ,от которых уже 3,5% населения свалила "за бугор" и в рашку
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это скафандр с кевларовой подкладкой на жопе для выхода на трибуну в ВР .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко отправляется в Канаду с рабочим визитом
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