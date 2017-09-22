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 Политика Украины, За рубежом
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 Агрессия РФ против Украины показала необходимость усиления роли международных организаций, - Трюдо

трюдо

Разнообразные международные организации помогают оказывать сопротивление существенным нарушениям мирового порядка.

Об этом в ходе выступления в Нью-Йорке заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас - не время для сокращения (роли международных организаций. - Ред.). Напротив, время атлантическим демократиям возобновить нашу преданность универсальным стандартам прав и свобод, введенным с помощью многостороннего, основанного на правилах порядка, который принес мир и стабильность и прошел проверку временем", - сказал Трюдо.

По его убеждению, это особенно ярко видно на примере необходимости противодействия незаконной аннексии Россией Крыма и вторжению в Украину.

"По всему миру давно установленный международный порядок проходит испытание. С российской незаконной аннексией Крыма и вторжением в Украину, мы стали свидетелями первого весомого захвата территории в Европе со времен Второй мировой войны", - отметил глава правительства Канады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Канада будет продолжать тесно работать с Украиной", - Трюдо

Он уточнил, что это включает такие институты, как НАТО, ООН, NORAD и ВОТ, а также требует как мягкой, так и грубой силы. По его словам, именно по этой причине Канада решила существенно увеличить свой оборонный бюджет.

Трюдо добавил, что международные институты незаменимы также в решении проблем изменений климата, неравенства доходов, терроризма, гражданских войн и массовой миграции.

Ранее в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН президент США Дональд Трамп наоборот раскритиковал ООН. По его убеждению, Штаты несут слишком большие финансовые потери и получают слишком мало пользы от членства в этой организации.

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Агрессия РФ против Украины показала полную бессмысленность всех международных организаций.
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тоже самое было с Лигой Наций в свое время
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підсильте ці організації порошенко, заберіть його до себе, нехай він вам там розробляє безальтернативні мирні плани.
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Тобто не знаєш- то чого тоді щось радиш міжнародним організаціям?
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В ти вже вдягнув Вишиванку і проволав СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ?... Це ж головне, шо ти вмієш..а ще давати поради бовдура з усіх сфер життя цивілізацій
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Константин 1041a131 - ага.., весело бы было... Первый год строил бы коррупционные схемы и внедрял смотрящих с Винницы ...., а года через три заболтал и похерил бы там все...
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Щось погано видно, що це так і є на сьогоднішній день. Треба щось інше-
"основанного на правилах порядка, который принес мир и стабильность и прошел проверку временем", - сказал Трюдо."

Источник: https://censor.net.ua/n456357
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"Мэр вышел ко мне из задней комнаты в одних только плавках - практически голый! Уселся в кресле напротив. Я молча развернулась, вышла и жестко сказала секретарю мэра: "Леонид Михайлович встретил меня голым, в одних плавках, зайдите к нему немедленно и помогите ему одеться. Иначе будет грандиозный скандал", - написала Богословская.(с)
Повеселило, с утречка.
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Агрессия против Украины показала, что нельзя ни на кого наедятся кроме себя самих, особенно на продажную и барыжшую старую шлюшку (Европу), выкормивщую злобный и коварно-говнянный кремлёвский режим орков своей щедрой сиськой (нефтеевро)!
НИКТО не БУДЕТ и не хочет умирать за ЧУЖУЮ СВОБОДУ и НЕЗАВИСИМОСТЬ!
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"Агресія рф"... Як з маленького маголо-тартарського кремля, нікчемного москальського царства, могла вирости ця "расійская імперія", де РУСІ нема зовсім, і яка нині кошмарить увесь світ?...
А чи не ми самі її виростили? А тепер шмаклі по пиці розмазуємо і жаліємось...
От не варто було юдохристиянських попів слухати і вірити їм. Тепер менталітет гоярабабожого спробуй вичавити... А колись головні економічні артерії ДО НАШИХ ЗЕМЕЛЬ ВЕЛИ...
Поки візвнтійські феодали з патріархами свої пики не всунули.

Вже пройшло більше трьох сотень років, як була створена ІМПЕРІЯ МОСКАЛІВ з невеличкого мокшанського царства... Вже три сотні років ця імперія провокує війни для свого розширення... Але ми так і не зрозуміли, що кремль ТРЕБА знищити ПОВНІСТЮ, і засипати те місце сіллю В ДЕВ'ЯТЬ ШАРІВ... А всі народи, які тягнуть жалюгідне існування під тягарем двоголового мутанта, повинні мати СВОЇ ДЕРЖАВИ...
Те, що створено НА БРЕХНІ не може бути добрим. І ніколи не буде...
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Гопник послал нахер

Агрессия РФ против Украины показала необходимость усиления роли международных организаций, - Трюдо - Цензор.НЕТ 5696

Украинского политолога Кирилла Климчука выгнали из студии программы "Место встречи" на пропагандистском телеканале НТВ.

Кирилл:
"Мы хотим себя защитить от таких стран-гопников, как Российская Федерация. И это мы уже показали на Донбассе",

Андрей (ведущий):
"А по шее не хочешь получить? За страну-гопника. Может, хочешь извиниться? А пошел ты на хер отсюда!"
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Ещё с Приднестровья нужно было реагировать.А уж с Грузии-действовать.Тогда до Украины бы и не докатилось и в России этого придурка во власти не было.Странам бы не пришлось такие деньги выкидывать на оборону.А о Хомячке бы никто вообще не вспоминал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАгрессия РФ против Украины показала необходимость усиления роли международных организаций, - Трюдо
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