 Агрессия РФ против Украины показала необходимость усиления роли международных организаций, - Трюдо

Об этом в ходе выступления в Нью-Йорке заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сейчас - не время для сокращения (роли международных организаций. - Ред.). Напротив, время атлантическим демократиям возобновить нашу преданность универсальным стандартам прав и свобод, введенным с помощью многостороннего, основанного на правилах порядка, который принес мир и стабильность и прошел проверку временем", - сказал Трюдо.
По его убеждению, это особенно ярко видно на примере необходимости противодействия незаконной аннексии Россией Крыма и вторжению в Украину.
"По всему миру давно установленный международный порядок проходит испытание. С российской незаконной аннексией Крыма и вторжением в Украину, мы стали свидетелями первого весомого захвата территории в Европе со времен Второй мировой войны", - отметил глава правительства Канады.
Он уточнил, что это включает такие институты, как НАТО, ООН, NORAD и ВОТ, а также требует как мягкой, так и грубой силы. По его словам, именно по этой причине Канада решила существенно увеличить свой оборонный бюджет.
Трюдо добавил, что международные институты незаменимы также в решении проблем изменений климата, неравенства доходов, терроризма, гражданских войн и массовой миграции.
Ранее в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН президент США Дональд Трамп наоборот раскритиковал ООН. По его убеждению, Штаты несут слишком большие финансовые потери и получают слишком мало пользы от членства в этой организации.
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"Добро має бути з кулаками!".
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"основанного на правилах порядка, который принес мир и стабильность и прошел проверку временем", - сказал Трюдо."
Источник: https://censor.net.ua/n456357
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Повеселило, с утречка.
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НИКТО не БУДЕТ и не хочет умирать за ЧУЖУЮ СВОБОДУ и НЕЗАВИСИМОСТЬ!
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Внутри виллы Владимира Соловьева на итальянском озере Комо
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А чи не ми самі її виростили? А тепер шмаклі по пиці розмазуємо і жаліємось...
От не варто було юдохристиянських попів слухати і вірити їм. Тепер менталітет гоярабабожого спробуй вичавити... А колись головні економічні артерії ДО НАШИХ ЗЕМЕЛЬ ВЕЛИ...
Поки візвнтійські феодали з патріархами свої пики не всунули.
Вже пройшло більше трьох сотень років, як була створена ІМПЕРІЯ МОСКАЛІВ з невеличкого мокшанського царства... Вже три сотні років ця імперія провокує війни для свого розширення... Але ми так і не зрозуміли, що кремль ТРЕБА знищити ПОВНІСТЮ, і засипати те місце сіллю В ДЕВ'ЯТЬ ШАРІВ... А всі народи, які тягнуть жалюгідне існування під тягарем двоголового мутанта, повинні мати СВОЇ ДЕРЖАВИ...
Те, що створено НА БРЕХНІ не може бути добрим. І ніколи не буде...
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Украинского политолога Кирилла Климчука выгнали из студии программы "Место встречи" на пропагандистском телеканале НТВ.
Кирилл:
"Мы хотим себя защитить от таких стран-гопников, как Российская Федерация. И это мы уже показали на Донбассе",
Андрей (ведущий):
"А по шее не хочешь получить? За страну-гопника. Может, хочешь извиниться? А пошел ты на хер отсюда!"
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На свежеоткрытый памятник Калашникову шаловливые руки скульптора влепили взрыв-схему Stg-44.
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на проектных эскизах памятника этой схемы не было.
https://colonelcassad.livejournal.com/3696403.html
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