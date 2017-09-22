 Трамп приветствовал украинские реформы и призвал Порошенко продолжать борьбу с коррупцией, - в Белом доме рассказали подробности встречи президентов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент Трамп приветствовал украинские реформы, которые способствовали экономическому росту внутри страны и оборонным возможностям, а также призвал Президента Порошенко продолжать работу по устранению коррупции и улучшению бизнес-климата страны", - говорится в сообщении.
Также Трамп подтвердил поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, лидеры стран обсудили пути достижения перемирия на востоке Украины.
Как сообщалось, Президент Украины в рамках рабочего визита в Соединенные Штатов Америки провел 21 сентября встречу с президентом этой страны Дональдом Трампом. Переговоры, которые длились час, украинский лидер назвал продуктивными. Он отметил, что Украина и США имеют общее видение сотрудничества в сфере безопасности, а также то, что сотрудничество Украины со странами-партнерами в поддержке реформ будет продолжаться. Отдельно он подчеркнул, что Вашингтон поддержал именно украинский вариант введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.
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"Трамп сказал, что США готовы поддержать Украину в сфере военно-технического сотрудничества", - Порошенко(53)
Для введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо согласие России в Совбезе ООН, - Порошенко(79)
Порошенко обсудил с генсеком ООН Гуттерешем миротворцев для Донбасса и нарушения прав человека в оккупированном Крыму(60)
Трамп подписал указ о новых санкциях против Северной Кореи(34)
Красота игры(0)
Большая вовлеченность США в вопросы безопасности поможет Украине и всему миру установит порядок, - Чалый(9)
Американские компании видят в Украине огромный потенциал, - Трамп(212)
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продолжать борьбу с коррупциейубитьсяапстену
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Головний по корупції Сша та головний корупціонер України ...
мда ... Де логіка?
#Порошенко #Трамп
Андрей Ищенко ·.
Координатор у Всеукраїнська незалежна профспілка "Захист праці"
Агент Путина Трамп похлопал Порошенко по плечу, похвалил за грабительские "реформы" и посоветовал и дальше безустанно бороться с коррупцией и оффшорами ) Об открытии конфетных магазинов в США пока не говорили
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учи матчасть, кремлебот
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