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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1076) коррупция (7463) Порошенко (13895) реформы (2846) Трамп (1392)

 Трамп приветствовал украинские реформы и призвал Порошенко продолжать борьбу с коррупцией, - в Белом доме рассказали подробности встречи президентов

порошенко трамп

Президент США Дональд Трамп приветствовал украинские реформы и призвал Президента Украины Петра Порошенка продолжить работу по ликвидации коррупции и улучшению бизнес-климата в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп приветствовал украинские реформы, которые способствовали экономическому росту внутри страны и оборонным возможностям, а также призвал Президента Порошенко продолжать работу по устранению коррупции и улучшению бизнес-климата страны", - говорится в сообщении.

Также Трамп подтвердил поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, лидеры стран обсудили пути достижения перемирия на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сама производит эффективные противотанковые ракеты, поэтому мы не говорим с США о поставках "Джавелинов", - Порошенко

Как сообщалось, Президент Украины в рамках рабочего визита в Соединенные Штатов Америки провел 21 сентября встречу с президентом этой страны Дональдом Трампом. Переговоры, которые длились час, украинский лидер назвал продуктивными. Он отметил, что Украина и США имеют общее видение сотрудничества в сфере безопасности, а также то, что сотрудничество Украины со странами-партнерами в поддержке реформ будет продолжаться. Отдельно он подчеркнул, что Вашингтон поддержал именно украинский вариант введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.
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Трамп пытаеться Шеколадную мразь ,представить как мешок с шеколадом Ничего не понятно
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Дуже нагадує фрази лікаря про стан невиліковно хворого на рак в присутності самого пацієнта.
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Змиевобандеровец Честно говоря похер ,шо там в Ростове, Здохнут и Слава Богу
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"Издевается рыжий"-подумал лексеич...но вслух всеже поблагодорил своего американского коллегу
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Президент величайшей мировой державы призывает президента самой нищей страны Европы к борьбе с коррупцией и улучшением бизнес-климата страны. Порошенко, не стыдно? Кто еще должен ткнуть тебя мордой?
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Ой) А где соесосы??? После вчерашнего пэрэможно-мыздобульного шабаша отсыпАются?))) Или ждут методички?
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и призвал Порошенко продолжать борьбу с коррупцией убитьсяапстену
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Может американцы подскажут,какими гОТОВЫМИ реформами может уже гордиться Порошенко?А то отсюда их как-то и не видно...А постоянно повторяющиеся слова "продолжайте борьбу с коррупцией"-скорее всего деликатное дипломатическое напоминание,что никто из коррупционеров ещё не селш и претензии по коррупции есть к самому Порошенко..На бытовом уровне это выглядит так-Нагадившего кота тычут мордой в кучку и приговаривают-"Не гадь...не гадь....не гадь.."
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чтобы увидеть реформы нужно иметь способность видеть хотя-бы дальше собственной пиписьки, ты же, даже когда наклонишься, можешь увидеть только обоссаный стульчак.
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Клоунадо,прежде чем брызгать слюной и переходить на личности,сначало истец приводит доказательства.Назови,олух,хоть одну В ЗАКОНЧЕННОЙ форме реформу,которую провёл Порошенко и которая начала давать результат?НАБУ и САП-не порошенковские реформы,а "условия запада",их в расчёт не приводи,зашифрованный Факемон.
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забагато слів.. треба просто показати главмармеладу його офшорні рахунки і більше нічого не казати
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Коли "" злодії в Законі "" отримують єдине покарання - ЛЮСТРАЦІЮ , то це не є боротьба з корупцією , створивши оргзлочиннне бандформування в школі , створивши ТРЕСТ по відмиванню грошей , влаштовуючи працівниками ВСЮ "" братву "" та "" мертвих душ "" .. Ви почитай те всі сторінки сайтів , що батьки пишуть , та хотілось би , щоб награбоване бандити повернули ......... Український коледж 272 .. школа 272 - відгуки .. потвора школи 272 - дача Тарути С . О .. Благодійний Фонд школи 272 ........
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У Трампа самого рыло в пуху.Такой же реформатор,как и барыга.
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Нічого тут образливого,що в очі кажуть-злодій,можна і перетупцювати-головне щоб гроші дали.Бо тут свої бойки,іванющенки,ахмєтови і інша свора наполягають і нам давай...
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Не брешіть! Він закликав Порошенко розпочати боротьбу с коррупцієй
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один бизнесмен второй барыга -но оба брыхуна и оба еще те пиз.аболы
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головний #Олігарх #США і Головний Олігарх України ?
Головний по корупції Сша та головний корупціонер України ...

мда ... Де логіка?

#Порошенко #Трамп

Андрей Ищенко ·.
Координатор у Всеукраїнська незалежна профспілка "Захист праці"
Агент Путина Трамп похлопал Порошенко по плечу, похвалил за грабительские "реформы" и посоветовал и дальше безустанно бороться с коррупцией и оффшорами ) Об открытии конфетных магазинов в США пока не говорили
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открытие конфетных магазинов Рошен в США находится в ведении Банкирского дома Ротшильдов, чтоб ты знал
учи матчасть, кремлебот
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Мы должны гордиться,что мы живём в самой коррумпированной стране.Не каждому такое дано.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп приветствовал украинские реформы и призвал Порошенко продолжать борьбу с коррупцией, - в Белом доме рассказали подробности встречи президентов
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