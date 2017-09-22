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 Политика Украины
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Все про:Будапештское соглашение (86) МИД (4306) Совбез ООН (582) Климкин (1415)

 Климкин на заседании СБ ООН: Одна из главных угроз для мира и безопасности - пренебрежение международным правом

климкин

Нарушение Россией международных договоренностей, прежде всего Будапештского меморандума, создало условия, когда такие соглашения не могут гарантировать мир и нераспространение ядерного оружия в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил в четверг на министерском заседании СБ ООН глава МИД Украины Павел Климкин.

"Когда в 1990-х годах Украина добровольно уничтожила третий по величине ядерный арсенал в мире, мы были убеждены в верховенстве таких международных принципов, как неприкосновенность международных границ, а также территориальная целостность и суверенитет", - отметил украинский министр на обсуждениях, посвященных нераспространению оружия массового уничтожения.

В то же время, по его словам, сейчас Украина все еще высоко ценит эти принципы.

"Но мы осознали, что они не являются сакральными для всех. Мы были слишком наивными", - отметил Климкин.

В этой связи он подчеркнул, что "нарушение международного права, в том числе в сфере нераспространения, является одной из важнейших угроз для международного мира и безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не верь этому меморандуму, тебя обманут", - Кучма рассказал о предупреждении Миттерана по реализации гарантий Будапештского соглашения

Он отметил, что использование оружия массового уничтожения - это лишь один из наиболее заметных проявлений, что ставит под угрозу всю систему международного права.

Более трех лет назад Россия осуществила акт военной агрессии против Украины. Но это также продемонстрировало, что "торжественное обещание ядерной державы уважать независимость и суверенитет Украины" ничего не стоит.

"Рассказы России о том, что она не нарушила Будапештский меморандум, поскольку ядерное оружие не использовалось против моей страны, является еще одной циничной манипуляцией фактами", - отметил глава украинского МИД.

В этой связи он акцентировал, что сейчас это только поощрять режимы, которые стремятся усилить свой ядерный потенциал и безусловно, окажет влияние на глобальную архитектуру нераспространения.

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Будапештский меморандум потому и меморандум, что не является договором, т.е. не является источником международного права, даже если по телевизору будут твердить иначе.

Политические последствия его нарушения, ну или морального характера, возможны, но с ним в Международный суд ООН идти не стОит.
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Та Будапештський меморандум був лише додатковим документом до 40 тон лише оригінальних міждержавних документів про дружбу й взаємопрацю з РФ та основ міжнародного права.
З цим що робити, пане?? Що взагалі тоді вартий будь-який документ, не кажучи вже про міжнародний? Про що тоді можна домовлятися будь з ким??
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это ты верно про рссососиян, чуют приближающийся звиздец, вяликие пля
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"Мы были слишком наивными", - отметил Климкин.Источник: https://censor.net.ua/n456355" - не наивными.., а тупыми баранами над которыми потешается сейчас весь мир...
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Весь світ підтримує Україну. І весь світ витирає ноги о твою Орду.
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Люцифер - поддерживает? Ввели эмбарго на поставку летального оружия и дают кредиты под проценты, и поддерживают у власти коррупционное антинациональное правительство, которое вывело Украину в лидеры по коррупции...Охренеть поддержка..
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Я навіть від твоїх маніпуляцій та пропагандонства не хрінію, москалику.
Якісь ви жалюгідні стали.
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Ні пропаганди, ні маніпуляцій..гола бридка правда..
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То почитай інші його коменти. Чи для тебе важливе лише те, що кинув лайном у діючу владу?
А коли кинув лайном в Україну- то ти волієш цього не помічати?
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Діюча влада та Україна, це зовсім різні речі..Якщо не вдаватися у розлогу відповідь..
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Для тебе та мене- так, та не для москалів. Подумай над цим.
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досить озиратись на кацапню..це шлях в нікуди..
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Я і не озираюся- не помітив? А чітко вказую, що це наші вороги. А ти далі думай.
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ну весь мир то потешается бомжара над твоей недостраной россососсией
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Почему не в школе? Чтобы быть умнее надо учится!
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Ты, я вижу, тоже пунктуацию школе не учишь. НЕ УВАЖАЕШЬ СВОЙ СОБАЧИЙ?
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Українська держава дорослішає- та робить вірні висновки з минулого..
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Бесполезное заседание импотентной организации с традиционным повторением заежженных мантр
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Одна з головних загроз для миру та безпеки це твій тесть генерал фсб, ти про це напевно забув Клімкін.
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ГЛАВНАЯ УГРОЗА-БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ЗА ТАКОЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ
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ООН - клуб любителей попи-ть! Слет мотов,бездельников, пьяниц и проституток! В общем публичный дом с сомнительной репутацией!
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То что нарушение международного права это точно. От скажите какими надо быть ....ЛОХАМИ, что собрать такое сборище судов??? Они фактически перекрыли протоку!!! своим сраным мостом. Это карта GPS трекеров судов в Черном море. И это не просто какой-то день - так неделя за неделей. http://ipic.su/7yw2XW.jpg
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин на заседании СБ ООН: Одна из главных угроз для мира и безопасности - пренебрежение международным правом
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