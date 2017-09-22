 Климкин на заседании СБ ООН: Одна из главных угроз для мира и безопасности - пренебрежение международным правом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил в четверг на министерском заседании СБ ООН глава МИД Украины Павел Климкин.
"Когда в 1990-х годах Украина добровольно уничтожила третий по величине ядерный арсенал в мире, мы были убеждены в верховенстве таких международных принципов, как неприкосновенность международных границ, а также территориальная целостность и суверенитет", - отметил украинский министр на обсуждениях, посвященных нераспространению оружия массового уничтожения.
В то же время, по его словам, сейчас Украина все еще высоко ценит эти принципы.
"Но мы осознали, что они не являются сакральными для всех. Мы были слишком наивными", - отметил Климкин.
В этой связи он подчеркнул, что "нарушение международного права, в том числе в сфере нераспространения, является одной из важнейших угроз для международного мира и безопасности".
Он отметил, что использование оружия массового уничтожения - это лишь один из наиболее заметных проявлений, что ставит под угрозу всю систему международного права.
Более трех лет назад Россия осуществила акт военной агрессии против Украины. Но это также продемонстрировало, что "торжественное обещание ядерной державы уважать независимость и суверенитет Украины" ничего не стоит.
"Рассказы России о том, что она не нарушила Будапештский меморандум, поскольку ядерное оружие не использовалось против моей страны, является еще одной циничной манипуляцией фактами", - отметил глава украинского МИД.
В этой связи он акцентировал, что сейчас это только поощрять режимы, которые стремятся усилить свой ядерный потенциал и безусловно, окажет влияние на глобальную архитектуру нераспространения.
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Политические последствия его нарушения, ну или морального характера, возможны, но с ним в Международный суд ООН идти не стОит.
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З цим що робити, пане?? Що взагалі тоді вартий будь-який документ, не кажучи вже про міжнародний? Про що тоді можна домовлятися будь з ким??
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Якісь ви жалюгідні стали.
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А коли кинув лайном в Україну- то ти волієш цього не помічати?
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