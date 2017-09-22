 Ядерное оружие КНДР ведет лишь к большей изоляции страны, а их угрозы не обеспечивают безопасность для режима, - Тиллерсон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Северная Корея заботится лишь о выживании собственного режима, но, на самом деле ядерное оружие ведет лишь к большей изоляции и лишениям, угрозами в наш адрес и в адрес всего международного сообщества, вовсе не обеспечивает безопасность для режима",- сказал он, выступая на заседании СБ ООН по нераспространению оружия массового уничтожения.
"Наоборот, это лишь укрепит нас в нашей общей воле сдержать северокорейскую агрессию", - подчеркнул госсекретарь США.
По словам Тиллерсона, "Северная Корея - пример того, почему государства должны работать над выполнением норм нераспространения".
"Именно отсутствие подотчетности в этой связи... Именно поэтому мы оказались в такой ситуации в отношении КНДР", - отметил он.
11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.
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І який вихід з цього пропонують США?
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А там тільки погрози.
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пол-дня теперь коту под хвост!!!
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Та ще більший маразм- це підтримувати того, хто це каже.
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Израиль спланировал операцию под названием "Опера". Участвовало в прикрытии 6 самолетов F-15, и в качестве ударных использовали две пары F-16 (как ни странно). 7июня 1981 года (выбрали из соображений - воскресенье, выходной , на об"екте нет иностранных специалистов) обойдя систему ПВО Ирака, бетонобойнвми Мк-84 (вес 2000 фунтов _ примерно 925 кг), расхерачили к едрени фени реактор. Я еще эту хрень в военном училище по тактике ВВС готовил, что бы досрочно сдать экзамены и раньше умотать в отпуск. Как то так.
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Ой, сплутав з Машкою Захаровою. Вона так схожа з Агафьєй, і пикою і розумом...
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