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 Ядерное оружие КНДР ведет лишь к большей изоляции страны, а их угрозы не обеспечивают безопасность для режима, - Тиллерсон

тиллерсон

Ядерное оружие не обеспечит безопасность КНДР, а только укрепит волю США и других стран сдержать северокорейскую агрессию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Северная Корея заботится лишь о выживании собственного режима, но, на самом деле ядерное оружие ведет лишь к большей изоляции и лишениям, угрозами в наш адрес и в адрес всего международного сообщества, вовсе не обеспечивает безопасность для режима",- сказал он, выступая на заседании СБ ООН по нераспространению оружия массового уничтожения.

"Наоборот, это лишь укрепит нас в нашей общей воле сдержать северокорейскую агрессию", - подчеркнул госсекретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал указ о новых санкциях против Северной Кореи

По словам Тиллерсона, "Северная Корея - пример того, почему государства должны работать над выполнением норм нераспространения".

"Именно отсутствие подотчетности в этой связи... Именно поэтому мы оказались в такой ситуации в отношении КНДР", - отметил он.

11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.


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Так диктаторам і в ізоляції непогано живеться- а на все інше їм начхати.
І який вихід з цього пропонують США?
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выход один- оторвать ыне голову вместе с пиписькой
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Ын все равно не остановится, а будет еще с большим рвением вооружаться. И пока не поздно, надо в__бать по их базам и установкам.
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трам с ыной разберется, чмо всему миру жирным пальчиком грозит , оторвут и пальчик , оторвут и пипиську вместе с головой
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до Олимпиады. Иначе ее будет некому проводить - никто не приблизится на радиус действия кацапыновских "Ураганов".
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В мире как бы игра такая,нашли следствия,а вот явной причины всего этого,делают вид,что не видят.Лечение должно быть этиологическое,симптоматическое до одного места.
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Вроде нормально утро начиналось, и вдруг неожиданно - херакс!!!
Ядерное оружие КНДР ведет лишь к большей изоляции страны, а их угрозы не обеспечивают безопасность для режима, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 8147
пол-дня теперь коту под хвост!!!
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это у нее скафандр для выхода в сессионный зал?
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Ей кто нибудь вправит остатки пропитых мозгов? Меня уже бесит, когда ее фотки выкладывают.
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Больше не буду. Просто мне одному было херово это увидеть. Теперь мне легче.
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"Ядерное оружие КНДР ведет лишь к большей изоляции страны" - ну не знаю..., наверное лучше изоляция чем война... Вот Ирак и Афганистан (и далее везде) херачили все кому не лень..., а была бы у них ядренная бомба... Да и пример Украины показателен....
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Саша Крест - краще тем, что не убивают твоих граждан дяди из за бугра и не отжимают твои территории..
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Ти вважаеш що якби війна була ядерна то загиблих було б менше ?
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Цікава точка зору... і плювати на досягнення цивілізації? Хоча б у тій же медицині?
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Саша Крест - спроси у жителей Лугандонии и Крыма..., а также тысяч убитых воинов ВСУ... - успехи безъядерной Украины...
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разве он москаль? Тому кому обидно за Украину и еще оказался москалем? Ну это маразм, он действительно прав.
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Маразм- це казати, що ракети в КНДР з Южмашу.
Та ще більший маразм- це підтримувати того, хто це каже.
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Это конечно полный маразм, тут ясень пень что рф подкинула технологию
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То скажи це тому, кого ти щойно підтримав- не мені.
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Он действительно прав. Человек которому обидно за Украину и оказался москалем? Ну действительно маразм
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Ну никто бы Ирак не тронул, если бы Саддам не поперся в Кувейт. Учи историю Облако 2009.
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если у Ирака было ядерное оружие, Ирак не тронули, учи физику ядерного распада. Хотя хорошо что все же Кувейту американцы оперативно помогли.
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Да Ирак и пытался между прочим склепать ЯО. Так в середине 70-х при помощи специалистов СССР в Багдаде был создан "Исследовательский ядерный реактор". Кстати Франция в создание реактора также "всунула свой нюх" (и немалый). Монтировали реактор "Озирак" - французские специалистов по договору 1975 года.
Израиль спланировал операцию под названием "Опера". Участвовало в прикрытии 6 самолетов F-15, и в качестве ударных использовали две пары F-16 (как ни странно). 7июня 1981 года (выбрали из соображений - воскресенье, выходной , на об"екте нет иностранных специалистов) обойдя систему ПВО Ирака, бетонобойнвми Мк-84 (вес 2000 фунтов _ примерно 925 кг), расхерачили к едрени фени реактор. Я еще эту хрень в военном училище по тактике ВВС готовил, что бы досрочно сдать экзамены и раньше умотать в отпуск. Как то так.
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В принципе уже не похерачишь северную Корею, ядерному оружию похер на авторитеты, все в пыль превращает. Жалко, что оно появилось у таких уебонов, как бы не грозились им, но трогать не будут. Даже террорист и диктатор с ядерной бомбой не неприкасаемый, зато мы как лохи отдали за говняную бумажку, теперь геморой от соседей
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Всё так, но не будь у СевКореи ядерного оружия, ЧенЫн был бы не президентом КНДР, а в лучшем случае, главой Корейской области дальневосточного округа рашки. Рашисты еще в прошлом веке всячески поддерживали династию Кимов, в надежде, что рано или поздно удастся отжать территорию, а Кимы взяли, вышли из под контроля кинули рашистов через йух .
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Там трудно отжать территорию потому что сухопутная граница с Кореей 15 км. Да и рашисты были какие-то грузинообразные.
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C Крымом у россии вообще нет сухопутной границы, но это их не остановило
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В крыму 2 млн чел и миллион пусских,в Корее 20 млн и ни одного пусского.
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Ще дійде до того,що весь світ буде платити корейцям дань за невикористання ядерної зброї.
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Ким изучил опыт Саддама и Каддафи и решил что одна водородная бомба лучше чем дюжина будапештских меморандумов.
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Интересно, было бы узнать мнение Агафьи Лыковой, по поводу большей изоляции КНДР.
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Так вона кожен день бріфінгує у МІД Орди.
Ой, сплутав з Машкою Захаровою. Вона так схожа з Агафьєй, і пикою і розумом...
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Насчёт внешнего сходства с Захаровой, это я оставлю на ваше усмотрение, а, что касается разума, то Агафья, одна из Мудрейших жителей нашей планеты. В этом я уверен на 100%.
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От такой перспективы и у неё потекли бы слюнки.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯдерное оружие КНДР ведет лишь к большей изоляции страны, а их угрозы не обеспечивают безопасность для режима, - Тиллерсон
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