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 За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Враг 16 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

21 сентября незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, минувшие сутки в районе проведения АТО завершились ростом количества обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок: "Если днем ​​противник соблюдал режим тишины, то после 18 часов на приморском и донецком направлениях враг активизировал вооруженные провокации".

Сообщается, что вечером и ночью боевики 4 раза из различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали укрепления сил АТО в районе Авдеевской промзоны. Украинские защитники давали жесткий отпор. Кроме того, противник применял вооружение БМП вблизи Новоселовки (Второй) и Майорска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старики и женщины с детьми искали убежища на позициях ВСУ: террористы осуществили провокацию на КПВВ "Майорск", - штаб

На приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов оккупанты дважды били вблизи Водяного, а из противотанковых гранатометов работали по окрестностям Гнутово. Также, в конце суток, под вражеским огнем оказались укрепления украинских сил возле Павлополя.

На луганском направлении российские наемники выпустили 6 мин калибром 82 миллиметра и применяли автоматический гранатомет и пулемет на подступах к Крымскому.

"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. Во время 12 обстрелов силы АТО открывали огонь, ведь была прямая угроза жизни наших воинов. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет".

Напомним, 20 сентября российские наемники 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ.


За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Враг 16 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб 01

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Горіть у пеклі москалі з порохоботами,хуйло з порошеску та всі вороги України!!!
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посмотрел за 18 сентября данные штаба ато, потерь нет! а это .. Коваль Максим, 1984 года, Ширяево Одесской области, 18 сентября в районе Волновахи....
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Им пох на жизни своих солдат ,эта шоколадная мафия заточена убивать и грабить ...
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Шоб ці кляті расіянсько-педафільни окупанти повиздихали разом з путіним-хуйло,та усією гебісько-піськоватим )бидлом !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Враг 16 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб
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