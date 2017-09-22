 За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Враг 16 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, минувшие сутки в районе проведения АТО завершились ростом количества обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок: "Если днем противник соблюдал режим тишины, то после 18 часов на приморском и донецком направлениях враг активизировал вооруженные провокации".
Сообщается, что вечером и ночью боевики 4 раза из различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали укрепления сил АТО в районе Авдеевской промзоны. Украинские защитники давали жесткий отпор. Кроме того, противник применял вооружение БМП вблизи Новоселовки (Второй) и Майорска.
На приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов оккупанты дважды били вблизи Водяного, а из противотанковых гранатометов работали по окрестностям Гнутово. Также, в конце суток, под вражеским огнем оказались укрепления украинских сил возле Павлополя.
На луганском направлении российские наемники выпустили 6 мин калибром 82 миллиметра и применяли автоматический гранатомет и пулемет на подступах к Крымскому.
"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. Во время 12 обстрелов силы АТО открывали огонь, ведь была прямая угроза жизни наших воинов. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет".
Напомним, 20 сентября российские наемники 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
243 5
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Глава МИД Германии Габриэль призвал генсека ООН заняться вопросом миротворцев для Донбасса(41)
ГПУ вызвала на допрос двух заместителей министра обороны РФ и замкомандующего ВМФ РФ(86)
США поддержали мои предложения о введении миротворцев на Донбасс, - Порошенко(83)
Российские наемники жалуются на бомбежку с украинских квадрокоптеров: "В "семерке" двое погибло. БМП прожгло самодельной бомбой". ВИДЕО(171)
Дейдея ранило в районе, где не было обстрелов(0)
Украина готова выдать террористам 313 лиц в обмен на 88 заложников, - Ирина Геращенко(31)
При позиции Киева, что Россия-агрессор, место для маневра вряд ли остается, - Песков(101)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить