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 Политика Украины
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 Украина ждёт решения Молдовы о возможности экстрадиции судьи Чауса, - Холодницкий

чаус

Вопрос экстрадиции беглого судьи Николая Чауса в Украину зависит от решения президента Молдовы.

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В рамках международно-правовой помощи мы все необходимые документы Молдове предоставили для его (Чауса) экстрадиции. В то же время он попросил о политическом убежище",- рассказал руководитель САП.

По словам Холодницкого, САП контактирует по этому вопросу с антикоррупционным прокурором Молдовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Молдовы пока не принял никакого решения по предоставлению политического убежища судье Чаусу, - Енин

"Вопрос до сих пор на рассмотрении, пока не будет решения президента республики об экстрадиции, предоставлении или непредставлении ему политического убежища", - пояснил чиновник.

Он также добавил, что украинская сторона не может влиять на решение этого вопроса, может лишь просить ускорить его рассмотрение.

Напоминаем, 9 августа 2016 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Чауса.

Также читайте: Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Чауса

С 11 ноября 2016 судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

1 марта 2017 Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украины для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.
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Сколько там беркутят разыскивали ,перед тем как суд их отпустил и снял браслеты?
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Ето уже начинает бесить. Наку намего екстрадировать. Чтобы на следующий день отпустить под домашний арест? пускай молдавошки его сами и кормят.
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