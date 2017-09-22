 Украина ждёт решения Молдовы о возможности экстрадиции судьи Чауса, - Холодницкий

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В рамках международно-правовой помощи мы все необходимые документы Молдове предоставили для его (Чауса) экстрадиции. В то же время он попросил о политическом убежище",- рассказал руководитель САП.
По словам Холодницкого, САП контактирует по этому вопросу с антикоррупционным прокурором Молдовы.
"Вопрос до сих пор на рассмотрении, пока не будет решения президента республики об экстрадиции, предоставлении или непредставлении ему политического убежища", - пояснил чиновник.
Он также добавил, что украинская сторона не может влиять на решение этого вопроса, может лишь просить ускорить его рассмотрение.
Напоминаем, 9 августа 2016 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.
Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Чауса.
С 11 ноября 2016 судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
1 марта 2017 Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украины для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.
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