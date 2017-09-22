 Facebook помогает властям США расследовать вмешательство России в выборы президента, - Цукерберг

Об этом заявил основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Он также сообщил о том, что его компания активно сотрудничает с американскими властями и помогает им расследовать возможное вмешательство россиян в выборы президента США с помощью покупки политической рекламы в соцсети.
"Мы занимались этим вопросом в течение многих месяцев и сначала не могли найти доказательства создания Россией фейковый аккаунтов, связанных распространением в нашей соцсети рекламы", - заявил Цукерберг.
Однако, по его словам, специалистам Facebook все-таки удалось раскрыть активность РФ в соцсети, и вся полученная информация была направлена спецпрокурору. "Мы также сообщили об этом Конгресс, и я распорядился, чтобы наши специалисты отправили всю информацию об этой рекламе также и в комиссию Конгресса", - добавил основатель Facebook.
При этом Цукерберг заверил в том, что он и его команда продолжат расследование активности пользователей в соцсети во время прошлых выборов президента США.
"Мы можем найти еще больше доказательств, и если это случится, в любом случае, мы продолжим работать с правительством. Мы расследуем вмешательства других государств, включая группировки из России и других стран бывшего СССР, чтобы установить, каким средствам они пользовались", - добавил он.
Подводя итоги своего обращения Цукерберг пообещал, что Facebook сделает все возможное, чтобы выявить "объем вмешательства РФ в выборы".
Ранее сообщалось, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер получил ордер на поиск новых данных о продаже рекламных объявлений в Facebook в рамках расследования о возможном вмешательстве России в выборы президента США.
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